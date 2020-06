Ducati : Les moments difficiles avec Dovizioso "ont été dépassés"

Trois fois vice-Champion du monde, Andrea Dovizioso a maintes fois prouvé qu'il était ces dernières années le plus solide adversaire d'un Marc Márquez au sommet de son art, une réussite rendue possible notamment par l'union qu'il forme avec une Ducati en net progrès. Ce binôme qui s'est affûté au fil des années restera-t-il intact pour les deux prochaines années ? C'est toute la question qui se pose à Borgo Panigale, où les négociations se poursuivent sans qu'aucun accord n'ait pour le moment été trouvé.

Paolo Ciabatti, directeur sportif de Ducati Corse, estime que la période très particulière que nous traversons a changé la donne et poussé le pilote italien à une remise en question qui, aujourd'hui, pèse sur son choix. "Je crois qu'une période aussi longue sans Grands Prix, avec l'obligation pour tous, y compris pour Dovi, de rester à la maison, peut mener à une série de réflexions sur de nombreux aspects, comme nous l'avons tous fait, et y compris sur l'avenir. Si la saison avait commencé normalement et que nous avions obtenu les résultats auxquels je pense, la situation serait plus simple en ce moment. Mais, là, le pilote a fait toute une série de réflexions qu'il n'aurait probablement pas faites dans une période normale", souligne-t-il dans une interview pour Moto.it.

La crainte de Ducati à présent est que les désaccords qui ont secoué l'équipe en interne l'année dernière puissent peser dans la réflexion du pilote et le mener à changer de cap s'il ne parvient pas à oublier les tensions. "Les moments difficiles de l'année dernière ont laissé des scories, qui ont été éliminées et qui doivent encore être métabolisées", décrit Paolo Ciabatti. "Il existe une série de raisons liées à notre histoire avec Andrea qui me font penser que nous pouvons continuer. Je sais très bien qu'en 2019 il y a eu des moments difficiles entre nous, mais ils ont été dépassés et nous avons obtenu de très bons résultats précisément pendant ce moment critique."

"Dans la vie, il y a des incompréhensions et des confrontations : la seule façon d'avancer, une fois passée l'émotion du moment qui vous fait dire des choses que vous n'auriez pas voulu dire, c'est de s'asseoir à une table et d'éclaircir les points de vue, d'affronter les situations pour lesquelles on est entré en conflit afin de débarrasser les doutes ou éventuellement de confirmer que les conditions ne sont pas réunies pour continuer. Il faut évaluer la situation en général, comprendre aussi que dans un mariage qui dure depuis huit ans, il peut y avoir des moments de tension, qui naissent de la même volonté : gagner, obtenir certains résultats. La frustration naît du même objectif, celui de vouloir faire mieux et encore plus. L'esprit qui anime Ducati et Andrea est le même."

Problème réglé pour 2020

Une phase déterminante a été dépassée, selon le directeur sportif du constructeur : celle de clarifier la situation économique d'une saison 2020 si perturbée qu'elle se devait d'avoir un impact sur le salaire du pilote. "Nous avons en quelque sorte réglé le problème lié à 2020 et nous faisons à présent une série de considérations sur les deux prochaines années", indique-t-il. La question financière reste toutefois un élément majeur dans la négociation pour l'après 2020, pour un pilote qui a déjà déploré par le passé le manque de reconnaissance représenté par son salaire. Pour Paolo Ciabatti, la qualité du programme Ducati prévaut cependant, dans une période où la réalité économique a de toute façon été chamboulée.

"Nous sommes le meilleur choix pour Andrea en termes de compétitivité et il l'est pour Ducati pour la même raison, indépendamment de son âge qui augmente : je sais qu'il est très préparé et il continue à s'entraîner avec la plus grande implication. Tout ceci me fait penser qu'il n'y a pas de raison particulière pour ne pas trouver d'accord raisonnable qui tienne compte d'une part des exigences du pilote et de l'autre de celles de l'entreprise dans une période économique plutôt critique", souligne-t-il. "Nous parlons de la plus grave crise de l'après-guerre : il est normal qu'il faille trouver un accord viable du point de vue économique. Ce n'est pas le seul problème à affronter, mais c'est un élément très important : il est vrai que les pilotes se sentent valorisés par une entreprise sur la base aussi de la reconnaissance qui leur est apportée, mais nous nous trouvons malheureusement dans une situation qui laisse présager un cadre économique très compliqué pour tous les pays et pour l'Italie en particulier."

Alors qu'Andrea Dovizioso dispose notoirement de la possibilité de prendre une autre direction en rejoignant KTM, le constructeur autrichien ne constitue pas, aux yeux de Paolo Ciabatti, une option suffisamment concurrentielle pour séduire le vice-Champion du monde. "J'ai le plus grand respect pour l'entreprise KTM, mais je ne crois pas qu'ils aient pour le moment une moto qui puisse permettre à un pilote comme Andrea de gagner des Grands Prix et de se battre pour le titre. C'est un fait. Je crois que Dovi pourrait être très utile à un projet de ce genre afin de développer la moto et de la rendre compétitive, mais je ne pense pas que le résultat pourrait être obtenu dans des délais relativement courts."

"Je ne crois pas qu'un pilote qui a obtenu les résultats qu'a obtenus Andrea et qui a son âge − il n'est pas vieux, mais ce n'est pas non plus un gamin − ait la motivation pour faire un choix différent : cela voudrait dire renoncer à l'objectif de se battre pour le titre et pour la victoire en course. Si l'objectif du pilote est celui que nous avons nous aussi, à savoir être compétitifs sur toutes les courses pour donner du fil à retordre à Márquez et aux pilotes Yamaha et Suzuki, la seule marque qui peut offrir un package général pour y arriver, c'est Ducati."

La porte reste ouverte pour Petrucci

À un mois du début du championnat, le temps presse. Si les négociations suivent la tournure qu'il espère, Paolo Ciabatti estime qu'un accord pourra être trouvé de façon imminente. Dans le cas contraire, il faudra probablement changer d'objectif.

"Il n'y a pas de date limite précise pour décider : je suis confiant quant au fait qu'il y aura la volonté de la part des deux parties d'arrondir les angles et de trouver une solution afin de prolonger ce rapport, qui a apporté des résultats très positifs à la fois à Ducati et à Andrea. J'espère que dans les prochains jours, disons une semaine ou dix jours, les conditions seront réunies pour trouver un accord. Si cela n'était pas le cas, il nous faudrait attendre le début du championnat."

En ce sens, et en dépit de ce qu'avait dévoilé le pilote lui-même, le rapport avec Danilo Petrucci n'est pas terminé de manière irrémédiable selon Paolo Ciabatti, preuve sans doute que Ducati garde une option de secours au cas où les négociations avec Andrea Dovizioso n'aboutissent pas. "Ce n'est pas un chapitre fermé, même si entre-temps Danilo aura peut-être trouvé un accord avec Aprilia ou KTM. Si nous ne trouvions pas d'accord avec Andrea, notre décision sera d'attendre le début du championnat et d'évaluer des pilotes encore libres après un certain nombre de courses. Nous pensons que la seule moto disponible pour viser le podium ou la victoire, c'est la Ducati, en tout cas à ce jour. Nous pouvons attendre les résultats des premiers Grands Prix."