Dovizioso veut voir Ducati progresser pour avoir une chance de titre

Le MotoGP va vivre cette semaine une situation inédite, celle de disputer une seconde course de suite sur une même piste. Pour Andrea Dovizioso, c'est la garantie d'un second Grand Prix particulièrement disputé, et ce d'autant plus que la première course a déjà donné lieu à de belles bagarres sur cette piste courte et sinueuse.

"Après une semaine ici, il est certain que ce sera encore plus serré. Ce sera la même chose pour tout le monde. Je pense qu'il reste tout de même du travail à faire", pressent-il. Car maintenant qu'une première course a livré son verdict et permis de mener le seul test grandeur nature qui vaille, chacun dispose des clés pour travailler sur les détails qui font tant la différence.

"On sera plus forts car le feedback de la course est bien plus important", explique-t-il. "C'est nouveau, mais ce sera positif pour tout le monde, parce qu'après une course tout est clair quant à ce qui est bon ou mauvais. La façon dont il faut gérer les pneus est claire après cette course et tout le monde va travailler sur des détails, y compris au niveau électronique, pour essayer de progresser. Mais dans notre situation c'est plus une question de vitesse et j'espère qu'on a de la marge pour essayer d'être plus rapides."

"Si nous sommes plus rapides, on pourra faire une course différente, sinon elle pourrait être difficile", prévient le pilote Ducati, qui dimanche a arraché un podium à la force du mental, se sentant en infériorité en vitesse pure. "Il faut qu'on améliore notre vitesse parce que Marc [Márquez] était plus rapide que tout le monde et [Quartararo et Viñales] étaient plus rapides que nous. Il faut qu'on progresse."

En dépit des malheurs de Márquez, Dovizioso rappelle que la blessure de l'Espagnol ne change pas la compétitivité actuelle des Yamaha et donc la manière dont lui-même doit progresser en conséquence. Car ce qui est en ligne de mire, c'est bien plus que le simple classement d'une course, c'est celui qui s'établira à l'issue d'une saison au nombre de manches encore incertain.

"Il faut qu'on améliore notre vitesse, parce que sans cela il sera difficile de se battre pour le titre au cours de la saison", prévient-il. "[Dimanche] j'étais derrière, j'ai juste essayé d'être régulier et je n'ai pas baissé les bras. Dans ces conditions, c'est difficile de penser à se battre avec les pilotes rapides. Je ne pense donc pas que ce qu'on a pour le moment soit suffisant, mais on est très proches, alors ça veut dire que si on arrive à améliorer un peu, on aura notre chance. Il sera très intéressant de voir à quel point on pourra progresser ou si on pourra trouver quelque chose en termes de vitesse pour le week-end prochain, ce sera très important."

Ce que Dovizioso n'oublie pas, toutefois, c'est que Jerez fait partie des pistes qui lui réussissent le moins, au point qu'il y a décroché dimanche son premier podium en MotoGP. "Ensuite on ira à Brno et ce sera une bonne piste pour nous, pour comprendre si on est dans la même situation que sur les autres ou si toutes les pistes ont une réalité différente", poursuit le pilote Ducati, particulièrement impatient de découvrir s'il est moins en difficulté avec le nouveau pneu arrière sur des circuits qui lui sont traditionnellement favorables.

"Je suis très curieux de voir comment il fonctionnera sur des pistes différentes, parce qu'au Qatar et surtout en Malaisie, on a eu un peu de mal. Alors voyons ce qu'il en sera sur des bonnes pistes pour nous comme Brno ou l'Autriche, si ce sera similaire à l'année dernière ou bien s'il y a la même différence que sur cette piste."

S'estime-t-il en mesure de jouer le titre ? "J'espère bien sûr pouvoir me mêler [à la bagarre], et je crois que je le peux", répond-il. "Ce que j'ai vu [dimanche] montre que ça n'est pas si facile, mais on n'a finalement perdu que quelques points en n'ayant pas une vitesse qui sortait du lot, alors je pense vraiment qu'on pourra en être."

Chercher à dépasser ses limites, malgré le risque

Avant même les blessures qui ont coûté de précieux points à deux des prétendants au titre, Álex Rins et Marc Márquez, les pilotes ont été continuellement confrontés à la question de savoir s'il leur faudrait brider leurs attaques afin de ne pas prendre le risque d'être absent sur plusieurs courses en cas de pépin physique au cours de cette saison ultra condensée.

Pour Dovizioso, cela ne peut en aucun cas faire partie de la stratégie : "Non. Au niveau où l'on est, on ne peut pas faire ça. Si on pense à ça, on est plus lent. On ne peut pas raisonner comme ça, sinon on ne serait pas en Championnat du monde ni à ce niveau. Et puis, on ne maîtrise pas ce risque. Ce serait bien d'avoir un outil permettant de décider quel degré de risque prendre et le corréler exactement au résultat ! [rires]"

"Si on ne continue pas à attaquer et si on ne cherche pas continuellement à dépasser nos limites, on ne peut même pas se maintenir à ce niveau. Ce n'est pas seulement qu'on n'arrive pas à gagner, c'est qu'on n'arrive même pas à rester. C'est la raison pour laquelle, peut-être, certains pilotes arrivent, font de bonnes courses, puis descendent à pic, car il faut gérer énormément d'aspects très compliqués, extrêmes. Ça vaut dans n'importe quel sport, au plus haut niveau. Il faut toujours en faire plus. On ne peut donc pas établir ce type de stratégies."

Avec Guillaume Navarro