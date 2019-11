Dovizioso enthousiasmé par le nouveau châssis Ducati

Rarement on avait vu Andrea Dovizioso aussi enthousiaste et loquace au terme d'une première journée d'essais. Un large sourire sur les lèvres, le pilote Ducati a tout fait mardi soir pour réfréner son excitation en faisant appel à sa prudence naturelle, s'évertuant à qualifier ce qu'il a testé "d'intéressant". Mais les progrès qu'il juge comme tels concernent le talon d'Achille permanent de la Ducati, à savoir sa capacité à se montrer maniable et rapide en milieu de virage, alors il lui était bien difficile de cacher sa satisfaction.

"On a testé le nouveau châssis et mes sensations ont tout de suite été positives", commente Dovizioso, auteur du cinquième temps. "Je suis content. Je crois que le bon mot, c'est 'intéressant'. Je ne veux rien dire de plus parce que pour nous non plus ça n'est pas clair, et puis Valence n'est pas la meilleure piste pour comprendre cela et il sera important de l'essayer sur une autre piste. Jerez pourrait en être une bonne, je pense, si les conditions sont bonnes. Ça a été bien de sentir les différences sur le châssis. Cela semble un peu mieux en milieu de virage, mais dans quelle mesure ? Ça n'est pas clair."

"On travaille sur le milieu de virage, qui est l'endroit sur lequel on doit le plus progresser depuis un paquet d'années", poursuit-il, satisfait d'avoir été entendu, lui qui requiert cette progression de longue date. Ce nouveau châssis proposé à l'évaluation est-il une révolution ou une évolution ? "C'est toujours une évolution", souligne-t-il, concédant toutefois que celle-ci est "assez" grande. Et quiconque connaît la prudence avec laquelle le pilote italien choisit ses mots comprend à quel point ce bilan de la première journée d'essais est des plus positifs.

"Je suis content des sensations que j’ai eues. J'ai été rapide avec tous les pneus, et je suis même plus rapide avec les pneus standards, qui ont moins de grip", poursuit le pilote Ducati, qui a également eu un bon retour avec le nouveau pneu arrière de Michelin. "Je suis donc satisfait de cette journée, mais tout le monde travaille dur et beaucoup semblent essayer du nouveau matériel, alors comme d'habitude l'important est de comprendre ce que l'on fait nous. Faire des comparaisons avec les autres et comprendre où l'on se situe par rapport aux autres n'est plus possible dans les tests du MotoGP actuel et les temps à la fin de la journée comptent vraiment peu. Et puis, surtout, en ayant peu de pneus, on se focalise plus sur la comparaison du matériel plutôt que sur le fait de faire un temps. Les temps à la fin de la journée comptent vraiment peu. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui est très intéressant."

Dovizioso ne se risquera toutefois pas à dire que ce qu'il a ressenti va au-delà de ses attentes, car ce qu'il attend à présent c'est d'entrer de plus en plus dans les détails et surtout de mettre ce châssis à l'épreuve de Jerez, qui accueillera la semaine prochaine le dernier test avant la pause hivernale. "Je le répète, à mon avis le bon terme aujourd'hui est 'intéressant', parce qu'on n'a pas encore toute la situation sous contrôle pour pouvoir dire qu'on a progressé là, et de combien, et qu'on peut donc encore améliorer sur cet aspect-là. C'est un essai important, gros, et ça s'est bien passé, c'est ce qui est fondamental. On peut donc être contents de ça, après de là à dire si l'amélioration a été grosse ou vraiment petite, on le découvrira plus tard, sincèrement."

Parmi les autres évolutions proposées par Ducati, le moteur n'a pas été oublié et "un petit quelque chose" a été testé. "Chez Ducati, il y a toujours l'envie d'augmenter [la puissance]", rappelle Dovizioso, mais sans perdre son sourire. Car s'il a déjà fait savoir qu'il jugeait ce domaine désormais moins prioritaire que le passage de courbe, les réponses obtenues là où il les attendait prenaient indéniablement le dessus sur tout le reste mardi soir.