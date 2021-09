Dovizioso épaté par Quartararo et Bagnaia cette saison

Andrea Dovizioso s'est dit impressionné par la saison que mène actuellement Fabio Quartararo, lancé dans la conquête de son premier titre de Champion du monde. L'Italien, qui explique n'avoir pas décroché du MotoGP durant ses neuf mois d'absence, a véritablement gardé un regard très technique sur le déroulement de cette saison, jusqu'à enregistrer chaque séance d'essais pour les décrypter une à une. Une approche qui, couplée à sa riche expérience, lui permet de percevoir avec précision l'ampleur de la tâche réalisée par celui qui mène actuellement le championnat.

Déjà victorieux trois fois dans la catégorie avant le début de cette saison, Quartararo avait bel et bien acquis l'expérience de la lutte au sommet au cours des deux années qui se sont écoulées mais sans parvenir à transformer l'essai. Cette fois, il gère sa campagne avec une maturité évidente et parvient à des performances qui détonnent dans le clan Yamaha. Dix fois sur les 13 courses qui se sont écoulées, c'est lui qui pilotait la M1 la mieux classée à l'arrivée, contribuant grandement à la lutte de la marque pour les titres constructeurs et teams. Avec ses cinq victoires, il compte aussi 53 points d'avance à titre personnel à cinq manches de la conclusion.

"Si on regarde la situation chez Yamaha, elle est très étrange car il y a un pilote qui est très bon et tous les autres sont en difficulté", observe Dovizioso. Et d'admettre : "Je ne m'attendais pas à ça de la part de Fabio, pas parce qu'il n'est pas assez bon mais parce que ce qu'il a fait est génial, je trouve. Cette saison, personne chez Yamaha n'a été aussi régulier, et l'année dernière Fabio s'est trouvé en difficulté en milieu de saison."

"Je pense donc qu'il a fait des progrès de dingue, surtout parce qu'en ligne droite il perd beaucoup et pourtant il a gagné beaucoup de courses en étant seul, donc il a réussi à dépasser ses adversaires et à creuser l'écart. C'est quelque chose de difficile à faire et je ne m'y attendais pas. Je pense qu'ils font vraiment du bon travail."

Des similitudes avec Bagnaia

Autre solide performance cette saison, aux yeux de Dovizioso, celle de Pecco Bagnaia, deuxième du championnat. Celui qui a intégré l'équipe officielle Ducati après le départ du #04 confirme lui aussi les progrès accomplis l'an dernier et vient de décrocher sa première victoire, dans une course dont la maîtrise n'est pas sans rappeler celle affichée par son aîné au plus fort de son parcours sur la Desmosedici. Lorsqu'il lui est demandé s'il se retrouve en lui, Dovizioso répond dans un sourire : "Dans ce qu'il a fait dimanche, oui."

"Dimanche, Pecco a fait une course impressionnante", décrypte-t-il. "C'est lui qui a dicté le rythme, il y avait beaucoup de pilotes qui avaient un rythme similaire en essais mais qui n'étaient pas là en course. Pecco a donc bien travaillé pendant le week-end et il a piloté de manière exceptionnelle en course, parce qu'il a eu un rythme énorme. Là, il a été vraiment bon."

"À la fin, il est resté calme et à mon avis ça a été son atout pour gagner, parce que Marc [Márquez] n'avait pas de marge pour se battre. C'était le Marc habituel, qui essayait à outrance d'interrompre les manœuvres de Pecco, mais à mon avis il n'avait pas de marge et il faisait des miracles. Pecco a été très bon, car il a utilisé la tête. Il n'a rien eu à inventer, car il freinait de manière dingue et il mettait Marc en difficulté. Il suffisait donc de freiner fort et c'est Marc qui faisait l'erreur, c'était inévitable, alors il a été très, très bon."

"Il y a aussi Martín", ajoute Dovizioso au sujet de ses bonnes surprises de 2021. "Tout le monde sait à quel point il est rapide, car il l'a montré chaque année en Moto3 et en Moto2, mais de là à l'être immédiatement après sa blessure de Portimão… Je pense que ce qu'il a fait est quelque chose de très important."

En revanche, l'Italien reste perplexe face aux performances des champions en titre : "Je m'attendais à ce que les deux pilotes Suzuki soient un peu plus compétitifs. Ils savent exactement pourquoi ils ont plus de mal que l'année dernière, mais de l'extérieur c'est impossible de le savoir."

