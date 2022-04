Une erreur "de concentration" a compromis la course de Dovizioso

Les Grands Prix se suivent et se ressemblent en ce début de saison pour Andrea Dovizioso. Victime d'un problème de pression de pneus au Qatar, il avait toutefois été en mesure de marquer les deux points de la 14e position. Ce sont pour l'heure les seuls de l'Italien, qui a été contraint d’abandonner en Indonésie suite à un souci avec son tableau de bord.

Le week-end dernier en Argentine, c'est cette fois une erreur personnelle liée à son holeshot device avant qui a compromis sa course. Le pensant bloqué, il est en effet revenu à son box à la fin du premier tour, pour rien, et cet arrêt a marqué la fin de son Grand Prix, qu'il a ensuite repris avec plusieurs tours de retard afin de collecter des données. "C'est ma faute. Lorsque vous actionnez le device avant, vous devez tirer un levier pour le bloquer puis le relâcher, mais je ne l'ai pas relâché donc il est resté actionné, mais je ne m'en suis pas rendu compte jusqu'à ce que je revienne au box et à ce moment-là, ma course était déjà finie", a-t-il expliqué.

"Je suis déçu surtout parce que je n'avais jamais commis d'erreurs de concentration dans ma carrière. Selon moi, c'est juste la conséquence quand vous n'êtes pas détendu, que vous n'êtes pas à l'aise dans votre pilotage, que vous essayez de tout faire et que vous devez être prêts pour le départ."

Malgré son expérience, Dovizioso a fait les frais d'une situation toujours compliquée chez Yamaha, qui a de nouveau connu un Grand Prix à oublier. Dans le team officiel, Franco Morbidelli a en effet crevé et Fabio Quartararo n'a pas pu faire mieux que huitième. Le Français met par ailleurs de plus en plus de pression sur le constructeur japonais et pourrait envisager de partir en 2023, faute de résultats probants. Quant au rookie Darryn Binder, coéquipier de Dovizioso, il a terminé en 18e position.

Si le pilote italien reconnaît avoir encore du mal "avec l’ADN" de la Yamaha, il a noté des progrès significatifs sur le tracé de Termas de Río Hondo, particulièrement en course où les tours qu'il a effectués à la façon d'une simulation ont révélé un "meilleur rythme" que lors des essais. "Si vous regardez mon écart avec les autres pilotes, j'étais bien plus proche, j'ai été en mesure de piloter un peu mieux la moto. Je n'y suis pas encore mais c'était un peu mieux", a-t-il ajouté.

"Il y a toujours une marge d'amélioration mais ce que j'ai compris en course sur ma façon de freiner va me permettre d'essayer différentes choses, il y a beaucoup de données intéressantes. Nous savons déjà dans quelle direction nous voulons aller pour la prochaine course, qui est heureusement dès le week-end prochain."

Un championnat pour le moment oublié

Le #4 espère réaliser un bon Grand Prix à Austin mais se montre toutefois réaliste sur ses progrès : "Ça dépend de votre style de pilotage, vous pouvez vous adaptez un peu mais vous ne pouvez pas complètement changer, c'est très difficile et ça demande du temps. Vous ne savez pas si vous allez y arriver et combien de temps ça va prendre. Je n'ai pas ce temps et c'est difficile."

À l'image de Quartararo, pourtant Champion du monde en titre et qui ne voit pas comment renouveler son sacre avec ces résultats, Dovizioso a mis de côté ses prétentions tant que les choses n'iront pas dans une meilleure direction. "Ce n'est pas simple, et malheureusement je ne suis pas compétitif car le championnat est actuellement un peu fou", a-t-il commenté. "Normalement je suis très régulier mais pour le moment je ne peux pas regarder le championnat dans l'idée de me battre dans le bon groupe. Il me manque la vitesse et de la confiance avec la moto."