Dovizioso: "J'aimerais voir Marquez sur une autre moto"

Andrea Dovizioso est peut-être le pilote le plus sous-estimé du paddock MotoGP. On parle très peu de lui chaque année et chaque saison, Ducati semble prêt à le remplacer. Malgré cela, le pilote italien a été le seul challenger crédible de Marc Marquez purant trois saisons consécutives, avec une bonne tranquillité d'esprit de la part de ses détracteurs.

Au cours d'une longue interview avec La Gazzetta dello Sport, le pilote italien a parlé des nombreux préjugés qui le pressent depuis des années : "Un pilote devrait être jugé pour toute son histoire, pas seulement pour quelques saisons : avec moi, on fait l'erreur de ne regarder que le MotoGP, où j'ai toujours été dans le top 5-6, mais où je n'ai jamais remporté le titre. C'est pourquoi on me considère comme n'étant pas trop rapide. Mais, avant le MotoGP, je l'ai gagné dans tous les championnats".

Le plus grand exploit de Dovizioso date de 2017, lorsqu'après des années de travail acharné, lui et Ducati ont mené à terme un projet qui avait débuté en 2013, alors que la moto Borgo Panigale traversait une crise noire.

Dovizioso, cependant, défend à juste titre son travail et à ceux qui l'accusent de ne gagner que grâce à une moto supérieure, il répond : "Durant ma période chez Ducati, des pilotes performants, et même des champions, se sont croisés : si la Desmosedici avait été si supérieure, on devrait alors les considérer comme des pilotes de seconde zone".

Mais 2017 est aussi l'année où Jorge Lorenzo a rejoint Ducati et beaucoup se demandent si c'est l'Espagnol qui a donné l'impulsion psychologique décisive à l'épanouissement de DesmoDovi : "Tout est important. Naturellement, après l'arrivée de Lorenzo, j'ai dû travailler encore plus dur. Mais lier mes résultats à son arrivée ici semble stupide. Jorge n'a jamais été compétitif en 2017, on ne l'a jamais vu, et pourtant j'étais le seul à être rapide avec la Ducati cette année-là".

Enfin, Dovizioso a terminé en parlant de son grand rival de ces dernières années, Marc Marquez : "Il a placé la barre plus haut et est fort à bien des égards. C'est une réalité. Il serait certainement capable de s'adapter à n'importe quelle moto, mais il est impossible de dire s'il pourrait gagner dans n'importe quelle équipe. S'adapter à une nouvelle moto prend du temps et beaucoup de choses peuvent se produire durant cette période. J'aimerais le voir avec un autre constructeur car il a tout gagné avec Honda.