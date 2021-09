Dovizioso voit Márquez très mal physiquement : "Ce qu'il fait est dingue"

On le sait, Andrea Dovizioso n'a pas décroché du MotoGP lorsqu'il a mis sa carrière entre parenthèses. Malgré son engagement en motocross en Italie et un rythme de vie beaucoup plus détendu, il a gardé un œil très attentif sur la saison 2021, allant jusqu'à décrypter chaque séance d'essais en fin technicien qu'il est. S'il a exprimé son admiration pour les performances de Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia ou encore Jorge Martín, l'Italien s'est aussi fait son propre avis au sujet de la saison menée par Marc Márquez.

Blessé en juillet 2020 alors qu'il se trouvait au sommet, le champion espagnol n'a pas encore été en mesure de retrouver son niveau de forme et d'exprimer toute l'étendue de son talent au guidon. Il a pourtant réussi à retrouver le chemin de la victoire sur une de ses pistes fétiches, le Sachsenring, et a également livré des performances notables à d'autres occasions, en se battant en tête de certaines courses. Mais pour son ancien adversaire, ces réalisations ont donné une idée trompeuse de la situation dans laquelle se trouve Márquez.

"Il est très difficile d'analyser Marc, d'analyser la situation de Honda de l'extérieur. Très, très difficile", rappelle Dovizioso, avant de se risquer à une observation personnelle : "Pour moi, il est capable de se battre pour la victoire sans être dans une bonne situation physiquement. Je pense qu'il se trouve dans une situation qui est très mauvaise, pas juste un peu, mais ce n'est que mon opinion et je n'en suis pas sûr."

Revenu à la compétition au mois d'avril, Márquez n'est plus aussi limité qu'il l'a été durant ses longs mois de convalescence, durant lesquels son coach devait même vivre chez lui afin d'accompagner ses soins quotidiens. Mais il n'a toujours pas repris un entraînement similaire à celui qu'il suivait auparavant et reste contraint de dédier beaucoup de temps à sa récupération après chaque course, tout en composant avec la douleur.

"Je pense aussi que Honda n'a pas la meilleure situation actuellement", poursuit Dovizioso. "Je pense que tous les autres pilotes chez Honda montrent à quel point il est difficile d'utiliser le potentiel de la moto. Marc est capable de se battre pour la victoire et il a gagné une course cette année dans cette situation, donc ça signifie que comme ça c'est possible. Mais je crois que ce qu'il fait est dingue, car je ne pense pas qu'il soit en situation de pousser comme par le passé et il arrive malgré tout à parfois créer cette situation."

À l'heure actuelle, Marc Márquez occupe la neuvième place du championnat, premier pilote Honda classé, 22 points devant le suivant, alors qu'il a manqué deux courses. Très attendu sur le MotorLand Aragón après sa victoire en Allemagne, il y a joué la gagne jusqu'à l'arrivée contre Pecco Bagnaia. Avec Austin au programme le week-end prochain, il va désormais retrouver une autre de ses pistes favorites, elle aussi tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.