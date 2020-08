Dovizioso : Un Márquez tout-puissant peut nous "écraser"

Marc Márquez n'a remporté aucune des deux courses de ce début de saison. Pire, il n'a même pas encore été en mesure d'empocher le moindre point. Et pourtant, il a assurément marqué les esprits. Ceux des fans qui ont vibré en le voyant tenter un retour époustouflant au GP d'Andalousie, ceux des observateurs qui ont disséqué ses performances hors du commun, mais aussi ceux de ses adversaires, qui ont découvert dans un hoquet le festival qu'il avait réalisé au GP d'Espagne avant son accident.

Seizième après une excursion hors piste qui avait épaté les amateurs du funambulisme made in Márquez, le champion espagnol avait pris le luxe de s'accorder deux tours pour retrouver ses esprits, avant de se lancer dans une remontée mémorable. En 16 tours, il allait revenir à la troisième place, signant au passage le meilleur temps de la course, et pour cause : à chaque tour ou presque (certains dépassements lui ont coûté un peu de temps), il était l'homme le plus rapide en piste.

Survolant la confrontation dans le cœur du peloton, où il tournait parfois une seconde plus vite que les pilotes qu'il croisait sur sa route, il a été le dernier avec Fabio Quartararo à pourvoir rouler en 1'38, quand les rythmes des uns et des autres diminuaient à partir du dixième tour. Mais même le Français, leader loin devant, était battu à chaque tour pour quelques dixièmes.

Pour ceux qui se sont fait avaler par la Honda #93, alors qu'ils luttaient sur une piste bouillante, voir passer l'avion de chasse Márquez aurait pu être un gros coup au moral. Le genre de surclassement qui vous fait dire qu'avec un adversaire tellement au-dessus du lot, vous n'avez aucune chance de sortir vainqueur d'une course au titre qui vient tout juste de débuter. "Meilleur des autres" au championnat ces trois dernières années, Andrea Dovizioso estime toutefois qu'il faut savoir prendre du recul face à une telle performance, au risque de se faire "écraser" mentalement.

"Je ne l'ai découvert que lorsque j'ai vu le panneau et qu'on m'a dit que Marc était en train d'arriver", explique le pilote Ducati au sujet de la remontée effrénée de l'Espagnol. "On ne pouvait pas savoir combien de temps il avait perdu en sortant. Ça pouvait être trois secondes comme 15, on ne le sait pas."

"Quand il est arrivé et que j'ai vu son nom, je n'ai malheureusement pas été trop surpris et quand il m'a passé j'ai vu qu'il était beaucoup plus fort que tout le monde. Il pouvait freiner beaucoup plus fort, préparer la sortie des virages beaucoup plus vite que tous les autres, il n'y avait donc rien à faire."

"Mais on avait déjà vu des situations d'un Marc tout-puissant. Il faut essayer de ne pas donner trop d'importance à ces situations, sinon ça nous écrase. C'est déjà arrivé par le passé et il faut travailler sur nous-mêmes pour essayer de progresser et d'être plus compétitifs là où c'est possible. En Argentine, en Amérique, il nous a déjà fait voir ces situations où il est particulièrement plus fort que tout le monde."