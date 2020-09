Dovizioso, un nouveau leader troublé en tête du championnat

Andrea Dovizioso s'est emparé des commandes du championnat du monde MotoGP au terme de la septième épreuve de la saison, disputée sur le tracé de Misano, à Saint-Marin.

La course du pilote italien, parti depuis la neuvième position de la grille, n'a pourtant rien eu d'exceptionnel : le #04 en effet rallié l'arrivée à dix secondes du vainqueur Franco Morbidelli, loin derrière Pecco Bagnaia, deuxième à l'arrivée et premier représentant Ducati avec la Pramac.

Clairement, celui qui faisait son retour de blessure ce week-end a trouvé une manière de faire fonctionner le package 2020 Ducati que Dovizioso ne parvient pas à reproduire. Si la situation mathématique est donc flatteuse pour lui, le #04 ne peut se satisfaire du fait de tant souffrir depuis le début de la saison et compte fortement sur le test organisé mardi à Misano pour trouver des solutions.

"J'ai beaucoup souffert pendant la course, mais en ce qui concerne le championnat je ne m'attendais pas à me trouver dans cette position après un mauvais résultat", admet-il, quelque peu médusé. "C'est un championnat vraiment très, très étrange pour de nombreuses raisons et je souhaite adresser mes félicitations à Pecco parce qu'il était avec moi et il m'a distancé de plusieurs secondes et a bien utilisé le pneu."

"Moi, je n'ai pas réussi à modifier mon pilotage de la manière qui fait fonctionner le pneu. Cela requiert des changements que j'essaie de faire", s'entend-il dire une nouvelle fois ce week-end. "J'essaie de changer mes trajectoires et ma manière d'utiliser le frein avant ; je vais continuer à essayer de changer ça et je suis heureux d'avoir les tests de mardi pour me concentrer là-dessus."

Comme il le décrivait déjà en Autriche et à Brno, Dovizioso rencontre surtout comme difficulté le fait de ne pas pouvoir obtenir le même genre de comportement de sa moto en pilotant de la même manière que l'an dernier. "C'est mauvais, parce que je pousse très fort et cela a pour conséquence d'user les pneus en essayant d'en gagner en poussant", s'apitoie-t-il. "Charge à nous d'utiliser ces tests de mardi de la meilleure des façons".

Dovizioso mène désormais le championnat avec six points d'avance sur un Fabio Quartararo dont la course a tourné au cauchemar avec deux chutes successives. Celui qui avait été identifié par l'ensemble du plateau comme l'un des grands favoris à cette couronne 2020 en l'absence d'un Marc Márquez convalescent occupe désormais la place de chassé, alors que le plateau MotoGP revient déjà la semaine prochaine sur ce même tracé de Misano. Rarement aura-t-on vu nouveau leader du championnat aussi troublé par son ressenti sur une Ducati ne lui ayant de nouveau pas fourni ce week-end de ressenti suffisant pour se rassurer quant au fait que des arrivées sur le podium, nécessaires à la quête de la couronne, puissent être régulières…