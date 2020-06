Dovizioso optimiste et confiant de pouvoir courir à Jerez

Blessé dimanche dans une course de motocross où un mauvais atterrissage l'a envoyé en highside, Andrea Dovizioso a pu être opéré rapidement, une équipe ayant été constituée à l'hôpital de Modène en l'espace de trois heures, prête à l'accueillir. Dans la soirée, la fracture de sa clavicule gauche a été réduite et fixée à l'aide d'une plaque et de six vis. Le Professeur Giuseppe Porcellini a déjà exprimé ce lundi matin sa satisfaction sur le bilan médical qui pouvait être dressé après cette nuit d'hospitalisation, jugeant l'état du pilote "excellent" d'un point de vue clinique.

Le médecin s'est également dit confiant quant à la possibilité que le pilote Ducati se remette à temps afin de ne pas manquer les premiers rendez-vous d'un championnat fortement retardé. À la mi-journée, l'équipe italienne a quant à elle fait savoir que Dovizioso entamerait immédiatement les soins et qu'il serait bel et bien à Jerez pour le Grand Prix qui s'y déroulera du 17 au 19 juillet.

"L'intervention s'est bien passée, et je souhaite remercier toute l'équipe médicale qui a réalisé cette opération si vite", a témoigné Andrea Dovizioso, qui a pu quitter l'hôpital ce matin. "Je n'ai pas très mal et cela me rend très optimiste. Je suis rentré à la maison ce matin et je vais planifier mon rétablissement dans l'après-midi. Je suis confiant quant à la possibilité que je me remette durant ces quelques semaines et mes chances de retrouver toute ma forme à temps pour le premier Grand Prix 2020, à Jerez."

"Nous essayons, bien sûr. La médecine n'est pas une science exacte", a prévenu ce matin le Dr Porcellini, lui aussi confiant malgré tout quant aux chances de voir le #4 en piste à Jerez. "D'un point de vue musculaire, il y arrivera, et les pilotes moto ont ensuite un petit quelque chose en plus, ils supportent mieux la douleur, alors je crois qu'il y arrivera."

Chez Ducati, on l'assure : en dépit de cette fin de journée malheureuse, autoriser le pilote à participer à cette course n'était pas une décision qu'il convient de regretter. "Même si nous savons que le motocross est une activité qui présente différents risques, nous avons autorisé Andrea à participer à cette course régionale car il nous a expliqué qu'il avait besoin de retrouver ces stimulations et ces sensations que seule une véritable compétition peut transmettre", explique Paolo Ciabatti. "D'un autre côté, le motocross est la discipline avec laquelle beaucoup de pilotes MotoGP s'entraînent régulièrement, alors nous devons au final nous estimer soulagés que la blessure n'ait pas eu de conséquences sérieuses et qu'Andrea puisse être normalement au départ du championnat 2020 à Jerez."