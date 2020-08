Dovizioso : briller à Brno pour le championnat et pour son futur

L'avenir d'Andrea Dovizioso s'écrit toujours en pointillés chez Ducati, alors que les négociations sont au point mort entre l'Italien et son équipe. Il a de nouveau confirmé ce jeudi à Jerez qu'il ne dispose d'aucun contrat pour la saison 2021 actuellement, et avoue qu'il compte profiter des courses à venir pour éclaircir la question, qu'elles lui permettent d'optimiser sa cote ou de lui-même se décider à signer un nouvel accord. S'il se concentre actuellement sur le championnat 2020, il sait que son futur sera, d'une manière ou d'une autre, conditionné par ses performances et voudrait profiter de la course à Brno pour signer de bons résultats.

"Je ne sais pas de quoi sera fait mon avenir, actuellement. Je sais très bien ce que je veux, mais je me concentre sur les courses car nous sommes à Brno, à un moment important de la saison, nous voulons obtenir de meilleurs résultats et nous nous concentrons là-dessus", explique Dovizioso, à qui Ducati a demandé de patienter jusqu'à ce mois d'août crucial avant que les discussions puissent reprendre. "Bien sûr, les prochaines courses seront importantes pour le championnat, on est sur une bonne piste pour nous, et les résultats ont tout le temps un impact sur l'avenir", souligne-t-il, refusant toujours de s'attarder sur le sujet.

"Je ne peux pas trop être heureux de mes résultats, mais la situation au championnat n'est pas mauvaise. Je suis heureux d'être à Brno, c'est une bonne piste pour nous, c'est important pour régler mes points faibles. On va essayer d'être prêts pour ce week-end dès les essais, on verra vite s'il faut faire des changements. Il faut voir comment est la piste car elle est souvent difficile pour la moto et le grip, il y a aussi les nouveaux pneus. Il faudra aussi surveiller les Yamaha, je m'attends à ce qu'elles soient fortes et il faudra voir si elles sont aussi rapides qu'à Jerez."

Le nouveau pneu arrière reste le point noir à éradiquer pour Dovizioso, qui a pu bien identifier les problèmes qui se posent à lui en ce début de saison lors des deux premières courses. Le vice-Champion du monde en titre admet avoir beaucoup de choses à régler avant d'être parfaitement à l'aise sur sa Desmosedici et il connaît déjà la base des difficultés rencontrées lors de la seconde course : "Nous avons essayé beaucoup de choses dans la deuxième course, nous n'avons pas mis tout bout à bout et c'est pour ça que je n'étais pas très rapide en course. Il y a des problèmes à cause des choses que nous avons changées. Nous avons tout étudié et sur le papier nous avons tout compris, mais sur la moto il faut être en piste et tout régler quand on est sur la moto."

"Je pense que Brno est une piste qui peut nous aider un peu à optimiser le package. J'ai des difficultés au freinage, en entrée de virage, je ne fais pas ce qu'il faut et tout est un problème pour moi car le freinage conditionne le reste. Il faut travailler sur les détails car les pneus ont des caractéristiques et il faut suivre avec la moto, l'électronique et le style de pilotage. La manière dont le pilote roule affecte tout le reste et c'est la raison pour laquelle on était bons les saisons dernières, mais cette année il y a eu du changement et on a des difficultés. On verra ce week-end."

Un freinage à étudier chez Bagnaia

Sur l'autre Ducati officielle, Danilo Petrucci partage les difficultés de son coéquipier et ne sait pas encore quel objectif se fixer en République Tchèque, mais il a en revanche bien saisi le changement à opérer pour se montrer à l'aise lorsque la moto est inclinée, en entrée de virage ou en sortie. La nouvelle construction du pneumatique arrière fourni par Michelin convient bien en effet à Pecco Bagnaia, dont le futur pilote Tech3 veut s'inspirer pour sentir davantage de stabilité dans cette phase.

"On pilote cette moto depuis de nombreuses années et [on met] le poids sur l'avant, mais sans beaucoup utiliser le frein arrière. On a découvert que Pecco utilisait le frein arrière différemment, au moment où la moto atteint l'angle maximal, et cela aide à ôter du poids de l'avant", explique Petrucci. "Pour Andrea et moi ça a été un peu plus difficile parce qu'on connait vraiment bien la moto et c'est une façon assez différente d'utiliser le frein arrière."

"Quand on commence un week-end il y a beaucoup de bonnes intentions et d'attentes", souligne-t-il alors que Michelin compte précisément sur un pneu conçu pour Brno. "Il est clair que le pneu a été amélioré en termes de grip sur le flanc, quand la moto est inclinée. C'est donc mieux à la fois dans la phase d'accélération et quand on l'incline. Il faudra voir, l'année dernière il y avait vraiment peu de grip et ça avait été un problème. En tout cas, à mon avis on peut faire mieux, il faut juste comprendre comment l'utiliser. On n'arrivait pas à faire certaines manœuvres, mais ça a été de mieux en mieux petit à petit."

"Brno est mieux, on peut s'attendre à mieux, c'est certain, mais il faut d'abord qu'on comprenne ce qu'il en est avec les pneus, qui sont un petit peu différents par rapport à l'année dernière. Et puis l'année dernière l'asphalte n'était pas en si mauvais état. Samedi après-midi à Jerez on a trouvé quelque chose d'intéressant, qui ne fonctionnait pas sur notre moto. Le dimanche, la situation était un peu meilleure mais il faut qu'on essaye de se maintenir à ce niveau-là."

Avec Léna Buffa