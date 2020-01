Dovizioso, le "pilote préféré" d'Espargaró et son inspiration

L'approche méthodique d'Andrea Dovizioso suscite l'admiration d'Aleix Espargaró, qui salue la fidélité que lui voue Ducati et y voit un gage de succès au fil des années. Après trois ans chez Aprilia, où son meilleur résultat en course est une sixième place, le pilote espagnol aimerait voir le projet dans lequel il est engagé connaître la même progression que celui de Ducati et estime que le travail mené par Dovizioso a été la recette du succès pour l'autre marque transalpine du MotoGP.

Il faut dire que le chemin parcouru par le pilote italien a de quoi faire des envieux, lui qui avait bouclé sa première saison avec Borgo Panigale à la huitième place du championnat, sans jamais avoir pu monter sur le podium. Les 140 points qu'il avait marqués à l'époque représentaient son plus faible score depuis sa première saison mondiale, en 2002, mais il allait par la suite réussir à augmenter son capital d'année en année. Une première pole et de premiers podiums en 2014 et le voilà qui intégrait le top 5 du championnat, avant à nouveau une petite baisse en 2015 suivie par un rebond décisif. Avec son retour à la victoire au GP de Malaisie, il reprenait une tendance ascendante qui ne s'est ensuite jamais démentie. Depuis trois ans, Dovizioso est "le meilleur des autres" derrière un Marc Márquez au sommet de sa forme et il a pu remporter 13 victoires au guidon de la Desmosedici.

"C'est notre objectif, à 100%", affirme Espargaró en se disant inspiré par le modèle Ducati-Dovizioso. "C'est ce que j'aimerais. La façon de faire la plus facile serait de changer d'équipe et de trouver une moto d'usine ou une autre place dans une équipe privée et d'essayer de me battre pour le podium, mais ce qu'il y aurait de bien et ce que j'aimerais faire c'est de placer l'Aprilia sur le podium comme il l'a fait avec Ducati. Quand il est arrivé, la Ducati était super loin et regardez le niveau de la moto maintenant. Cette année, il est proche des 300 points, c'est incroyable. Le problème c'est qu'il y a aussi le meilleur pilote de l'Histoire, alors la deuxième place au championnat est comme un titre."

Connu pour être exigeant et parfois impétueux, Aleix Espargaró admire non seulement le parcours d'Andrea Dovizioso ces dernières années mais aussi son attitude sur laquelle il aimerait là aussi pouvoir prendre exemple. "Il est mon pilote préféré, cela ne fait aucun doute. Je l'ai toujours dit parce que tout le monde ne parle que de Márquez, parfois de Viñales ou de Valentino [Rossi], mais pour moi ce que Dovi fait est impressionnant, en étant deuxième au championnat chaque année. Quand il a commencé avec Ducati, ils n'étaient pas si rapides et année après année ils ont amélioré la moto. Il a eu à ses côtés Iannone, Petrucci, Lorenzo [comme coéquipiers], des pilotes très rapides, et ils l'ont peut-être battu sur certaines courses mais personne n'a été capable de le battre sur une saison complète et c'est ce qui compte."

"La manière dont il travaille, la manière dont il est en tant que personne… Il n'est jamais super content ni super mécontent, et je pense que cette stabilité en général est super importante. Je n'ai pas ça ! J'essaye d'apprendre mais je n'y arrive pas, je m'énerve beaucoup, alors il faut que je m'améliore. Je me suis amélioré, je ne suis plus comme j'étais avant, mais je suis encore loin de lui", sourit le pilote espagnol.

La stabilité étant un gage de succès à ses yeux, Espargaró se félicite de ne pas changer de coéquipier en 2020, une première pour lui depuis qu'il a rejoint Aprilia en 2017. "C'est important, que ce soit pour les ingénieurs ou pour moi", affirme-t-il. "Je le dis toujours à Aprilia, ça n'est pas bon de changer de pilote chaque saison. Je donne toujours le même exemple, parce que Dovi est mon pilote préféré sur la grille et la manière dont ils ont travaillé ces dernières années est pour moi la façon intelligente de travailler. J'espère que cette stabilité va aussi apporter de meilleurs résultats à Aprilia."

"Cette année, Andrea [Iannone] a eu un peu de mal. Tout le monde sait quel a été le niveau d'Andrea ces dernières saisons, et cette saison il n'a pas pu se maintenir au même niveau, alors j'espère que pour la saison prochaine ce sera un peu plus facile pour lui", ajoute le pilote espagnol. "Durant la dernière partie de la saison, il a quand même été plus compétitif. Ce qu'il y a de bien c'est qu'on a les mêmes problèmes à 99% et on pousse à fond pour la même chose."