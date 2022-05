Dovizioso plus proche de la retraite que de l'Aprilia de RNF

RNF alignera des Aprilia la saison prochaine, dans un projet qui fera de l'équipe actuellement liée à Yamaha un partenaire important du constructeur italien, avec notamment pour but de faire éclore une nouvelle génération de pilotes. Dans ce contexte, le sort d'Andrea Dovizioso est plus qu'incertain.

Le triple vice-Champion du monde vit une saison très difficile et son statut de vétéran du plateau, ainsi que son contrat le liant directement à Yamaha, ne semblent pas en phase avec l'ambition commune d'Aprilia et RNF. Interrogé sur ses perspectives d'avenir après cette annonce, Dovizioso n'a pas caché un certain désenchantement.

"Ça ne change rien parce que je n'ai aucun projet pour l'avenir", a déclaré celui qui n'est entré dans les points que trois fois cette année. "J'ai déjà beaucoup de mal dans cette situation donc je ne pense pas qu'il serait très malin de penser à l'avenir en ce moment."

Il y a un an, avant le recrutement de Maverick Viñales par Aprilia, Dovizioso avait pris part à plusieurs séances d'essais avec la marque de Noale mais avait refusé d'en prendre le guidon en course. Après le succès conquis par Aleix Espargaró au GP d'Argentine en début de saison, l'Italien assuré qu'il n'avait aucun regret d'avoir tourné le dos à cette opportunité.

Lorsqu'il lui a été demandé si cette moto pourrait mieux lui correspondre que la Yamaha, Dovizioso a confié qu'il n'est pas en mesure de se projeter : "Peut-être que oui, mais de toute façon je ne sais pas si je suis intéressé par des discussions pour l'avenir. C'est l'interrogation. Ce n'est pas une question de marque, d'équipe ou de si je discute avec l'équipe. Je suis le premier à éviter de parler du futur parce qu'il n'y a pas de raison de le faire pour le moment. Il ne s'agit pas de se dire 'peut-être que ça serait bon pour moi'."

Faut-il voir dans ces propos le signe d'une retraite imminente ? "Pour le moment, je peux dire oui, facilement, mais on verra", a simplement répondu Dovizioso.

Un début de week-end difficile à domicile

Andrea Dovizioso

C'est sur un ton tout aussi peu enjoué que le pilote RNF a décrit sa première journée sur le circuit du Mugello. Très loin de la forme qui l'avait vu s'imposer sur ses terres en 2017, Dovizioso n'a pris que la 22e place du classement combiné vendredi et n'est que 25e après les EL3, attribuant cette piètre performance à son sempiternel manque de grip.

"C'est très similaire au Mans. J'attendais plus parce que la moto est très bonne dans les virages rapides, mais sans adhérence à l'arrière, j'ai du mal. Je n'arrive pas à profiter des forces de la moto et j'ai du mal. L'écart avec les leaders est très gros, mais même pour le top 10 il est trop gros. Le but est d'être plus proche demain mais j'ai eu du mal."

Dans l'équipe Yamaha officielle, Fabio Quartararo a testé un nouveau carénage mais Dovizioso n'en disposait pas. L'aura-il dans une semaine ? "Peut-être", a-t-il lâché, restant dans le registre laconique résumant son état d'esprit actuel.