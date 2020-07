Dovizioso : Un problème de motivation ? "Je n'en ai jamais eu"

La saison MotoGP a enfin débuté cette semaine, cependant l'important retard causé par le coronavirus n'a pas suffi à régler la situation contractuelle d'Andrea Dovizioso. Malgré trois places de vice-Champion du monde obtenues ces trois dernières années, il est l'un des rares pilotes désormais à ne pas savoir de quoi sera fait son avenir au-delà de 2020.

Si des discussions ont eu lieu ces dernières semaines entre le management du pilote et la direction de Ducati, elles ne reprendront qu'en août afin d'aborder concrètement la question de 2021. Paolo Ciabatti a tenu aujourd'hui à souligner auprès de Sky Italia que ce délai ne vise pas à remettre en question le talent de celui qui a rapporté 13 victoires au constructeur italien.

"Nous n'avons pas à l'évaluer", a rassuré le directeur sportif de Ducati Corse. Seulement, la suite de ses propos s'est avérée plus sibylline : "Ces mois d'éloignement des Grands Prix ont mené tout le monde à réfléchir un peu plus. Durant ces quelques semaines, avec la reprise du championnat, il y aura plus de sérénité pour tout le monde et Andrea se rendra compte à quel point il aime courir à moto, ça l'aidera à trouver un accord pour l'avenir."

"Il ne s'agit pas d'évaluer Andrea, il n'est pas remis en question. Il s'agit de comprendre s'il y a toutes les bonnes motivations pour continuer cette histoire, qui dure depuis huit ans et a mené à d'excellents résultats", a ajouté Paolo Ciabatti.

Andrea Dovizioso se refuse à commenter la question contractuelle et à entrer dans les détails de la négociation menée avec Ducati. "Je ne répondrai pas aux questions sur le marché des transferts", a-t-il rappelé ce soir aux médias qui l'interrogeaient à distance. "Il pourrait y avoir des choses à dire, mais ce n'est pas le moment et ça n'aiderait personne. Je suis concentré sur les performances, comme je dois l'être en tant que pilote car c'est mon travail."

Malgré tout, supposer que sa motivation pourrait être questionnée a tout de même poussé le pilote italien à réagir, et il a fermement fait savoir que son envie de courir n'avait jamais été un problème : "Des problèmes de motivation, je n'en ai jamais eu de toute ma carrière, et je n'en aurai jamais."

"Je ne crois pas que ce sera un jour un problème pour moi ou une de mes limites, appelez ça comme vous le voulez. Un pilote a un problème de motivation quand il est lassé d'une situation d'un point de vue sportif. Mais, moi, je vis pour le sport, je vis pour les courses. J'ai même été jusqu'à faire une course de motocross, où je me suis cassé la clavicule, justement parce que je voulais courir. Alors la motivation et le doute que je puisse être à la recherche de l'adrénaline, ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas ça", a conclu Dovizioso.