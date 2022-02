Dovizioso : "Il n’y a que Quartararo qui peut piloter cette Yamaha"

Au terme du test de Sepang, les pilotes officiels Yamaha, Fabio Quartararo et Franco Morbidelli, n'ont pas caché leur déception quant aux évolutions de leur prototype 2022, qu’ils ne jugent l’un et l’autre pas suffisantes. Du côté d’Andrea Dovizioso, qui évolue au sein du team satellite Yamaha depuis la fin de l’année dernière, le constat est le même et force est de noter qu’hormis le Champion du monde en titre, tous les pilotes du constructeur japonais ont terminé en bas du classement.

Avec sa 22e place finale, Dovizioso accuse le coup et se montre même sceptique sur sa possibilité de parvenir à être rapide. "Je ne peux pas être content de la vitesse et du rythme", a-t-il déclaré. "Je pense qu'actuellement il n’y a que [Quartararo] qui peut piloter cette Yamaha. Si tu ne pilotes pas comme lui, c’est difficile d'être rapide et il faut aller dans cette voie pour être compétitif."

"Il y a de bonnes choses sur la moto, mais il faut freiner en milieu de virage comme lui, accepter que la moto n’est pas si bonne en sortie et qu’on ne peut pas s’en servir pour être rapide. Il freine très bien, fort, et il parvient à être très rapide en milieu de virage, il laisse aller la moto et ne cherche pas à trop utiliser le grip arrière pour accélérer. C'est comme ça qu'il fait des chronos au freinage et en milieu de virage, il est très fort pour ça."

Sorti de son année sabbatique l'an dernier afin de remplacer Morbidelli, blessé, au sein de l'équipe satellite Yamaha, Dovizioso comptait cette année sur le fait de rouler avec une machine officielle. À l'inverse de son jeune coéquipier Darryn Binder, arrivé cette année en MotoGP, l'Italien bénéficie du même matériel que Quartararo et Morbidelli et s'est ainsi vu attribuer une place clé dans le développement.

Mais après beaucoup de temps de roulage effectué, l’Italien reconnaît ne plus avoir "de cartes à utiliser" : "J'espérais être déjà plus avancé dans mon adaptation à la moto car c'est ce qui peut me permettre de me rapprocher. Avec les cinq courses et les tests de l'an dernier, en plus des tests de cette année, [j'ai] beaucoup roulé et ça permet d'être plus rapide et de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, pourquoi on a du mal à être rapide à l'accélération, et d'essayer d’utiliser l’adhérence pour rouler fort. Ça se complique un peu car […] il faut piloter d’une certaine façon et c’est tout, car la moto a des caractéristiques très particulières."

Andrea Dovizioso au test de Sepang

Pourtant, l'Italien ne manque pas de motivation après avoir été évincé du MotoGP fin 2020, et ce malgré son statut de vice-Champion du monde en titre. Fort de celle-ci et de son expérience de vingt ans au plus haut niveau, il connaît les points à améliorer mais n'y est pas encore parvenu.

Bien qu'il vive cette saison comme sa dernière en MotoGP, Dovizioso n'est pas revenu pour évoluer en fond de grille et espère obtenir des résultats suffisamment satisfaisants pour envisager de continuer en 2023. Cette éventualité semble loin à l'heure actuelle et la déception importante. "Je ne peux pas être content de là où on est", a-t-il expliqué au micro du site officiel du MotoGP. "Il y a encore trop de choses que je n'ai pas sous contrôle et je n'aime pas ça. La façon dont je pilote la moto n'est pas assez bonne. [...] Je ne me sens pas suffisamment bien."

"Les zones où nous ne sommes pas compétitifs sont claires", a-t-il ajouté lors de son debriefing. "[Le problème] n'est pas de trouver sur quelles choses travailler mais de réussir à les améliorer, ce qui n'est pas facile", a-t-il expliqué. "J'ai étudié les données mais c'est très difficile de copier les autres pilotes. Vous pouvez analyser et comprendre ce que vous devez faire mais vous ne pouvez pas copier. Vous pouvez progresser sur certaines choses mais au final vous devez essayer à votre façon, et il n'y en a qu’une donc c’est compliqué. C’est ce qui fait que je n’ai pas encore pleinement confiance et que je ne suis pas content de mon feeling."

"Aujourd'hui, en MotoGP, tous les pilotes sont compétitifs et ce n’est plus comme avant, quand tes caractéristiques se révélaient en fonctions des pistes. À présent, nous sommes tous très proches et ils sont tous très forts, donc si tu n’arrives pas à bien utiliser ton package, tu te retrouves facilement loin."

Et si au niveau du châssis, du freinage et de l’entrée en courbe, Dovizioso reconnaît que la Yamaha est "superbe", il maintient que si elle n'est pas pilotée "de la façon particulière dont le fait Fabio [Quartararo], tout se complique un peu".

