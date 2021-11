Dovizioso encore loin de la "référence" Quartararo sur la Yamaha

Après avoir disputé les cinq dernières courses de l'année avec le modèle 2019, le test de Jerez a permis à Andrea Dovizioso de découvrir une Yamaha très proche de celle qui a mené Fabio Quartararo au titre cette saison. Le Niçois a souvent été le seul représentant du constructeur au premier plan au cours de ce championnat, entre les tensions de Maverick Viñales avec ses dirigeants, la blessure de Franco Morbidelli et un Valentino Rossi sur le déclin.

De retour à la compétition depuis le GP de Saint-Marin, Dovizioso doit encore découvrir les secrets de la Yamaha et, de son propre aveu, il est actuellement incapable de l'exploiter comme l'a fait le Champion du monde. "Je dois encore tout comprendre, mais ce n'est pas facile de faire ce que Fabio a réalisé cette année", a confié le pilote RNF, nouveau nom du team satellite de Yamaha, après avoir découvert la moto utilisée par El Diablo, qui a confirmé ce qu'il pressentait depuis qu'il a pris en main le modèle plus ancien. "Comme je m'y attendais, Fabio a fait quelque chose de fou cette année."

Depuis son arrivée en MotoGP en 2019, Quartararo n'a piloté que des Yamaha et n'a donc connu qu'une philosophie de machine, dont il a appris à tirer le meilleur. Andrea Dovizioso n'en est pas là avec la M1. La machine a naturellement évolué depuis sa saison à son guidon en 2013 avec Tech3 et il a par la suite développé son style en pilotant des Ducati durant huit ans. Les deux hommes ont donc des demandes différentes pour améliorer leur machine, Quartararo souhaitant surtout un gain de puissance et Dovizioso plus de grip à l'arrière.

"Nous vivons une situation différente : il utilise le potentiel de la moto facilement et il peut regarder des détails, comprendre à quel point le nouvel équipement est en progrès et il peut en parler. Sa situation là-dessus est claire. En ce qui me concerne, j'ai encore du mal à bien piloter cette moto donc je suis dans une situation complètement différente. Il parvient à profiter du potentiel de la moto parce qu'il n'a piloté que des Yamaha."

"Je vois facilement qu'il s'adapte aux caractéristiques de la moto et nous avons un feeling similaire, mais je me plains plus de certaines choses et lui plus d'autres. Mais c'est normal, parce que je ne pilote pas de la meilleure façon ni de la manière dont il est devenu Champion du Monde. Il est parti d'une base Yamaha et il connaît à 100% les caractéristiques et l'ADN de la moto"

Reconnaissant que Quartararo est "la référence" chez Yamaha, ayant "toujours été rapide" avec la moto développée à Iwata, le pilote italien doit gommer les automatismes pris au fil de ses années Ducati, une tâche difficile : "Je peux être assez rapide, parce que j'ai fait un bon temps avec le pneu arrière medium, donc ce n'est pas mauvais mais ce n'est pas très instinctif : je dois m'arrêter beaucoup pour regarder les données."

"Parfois, je dois m'arrêter, regarder à nouveau, repenser à nouveau à ce que je dois faire d'une autre façon, parce que c'est si différent [de la Ducati] ! Vous ne pouvez pas imaginer à quel point il est difficile de piloter une moto d'une manière si différente de celle que vous connaissez."

Ces différences obligent même Andrea Dovizioso à reconsidérer chaque terme pour qualifier sa moto. Fabio Quartararo a estimé que la Yamaha version 2021 nécessitait un pilotage plus incisif que celle avec laquelle il a fait ses débuts en 2019, mais ce niveau d'agressivité est à des années-lumière de celui qu'impose une Ducati.

"Comme je l'ai dit auparavant, [Quartararo] n'a piloté que des Yamaha. Piloter une Yamaha de manière agressive… c'est difficile pour moi de l'expliquer ! C'est si différent de ce que j'ai piloté par le passé qu'être agressif, c'est autre chose... [rires] Mais c'est normal lorsque l'on a qu'une expérience [d'un côté] et que l'on compare deux motos [de l'autre]."

"Oui, on peut être plus agressif avec la moto que j'utilise maintenant par rapport à la [Yamaha] 2019, parce que la 2019 était très lente, son turning était très bon, mais les autres domaines ne l'étaient pas vraiment", a-t-il ajouté. "Il fallait être doux et faire des ajustements car elle avait plusieurs faiblesses. Et là tu es en mesure de freiner plus fort et d'être un petit peu plus agressif."

Avec Guillaume Navarro