Dovizioso quitte Ducati : "L'approche des Italiens est particulière"

À l'approche de la sixième étape du calendrier à Misano ce week-end, Dovizioso est deuxième au classement général, à trois points seulement du leader Fabio Quartararo. L'instabilité qui s'est installée en MotoGP et l'absence de Marc Márquez ont conduit beaucoup de gens à désigner celui qui fut son dauphin ces trois dernières années comme le principal favori pour remporter le titre. Malgré cela, le #04 n'a pas encore de guidon pour l'année prochaine, du moins si l'on en croit le principal intéressé.

Il y a un peu moins d'un mois, l'Italien a annoncé qu'il ne serait pas de la partie pour une dixième saison avec Ducati en 2021. La vitesse à laquelle le marché des transferts a évolué ne lui laisse pas beaucoup de choix. Encore moins si le vainqueur du Grand Prix d'Autriche 2020 cherche une monture pouvant lui permettre de se battre à nouveau pour le championnat du monde.

Malgré cela, Andrea Dovizioso a préféré prendre le risque de rester sur le carreau la saison prochaine plutôt que de continuer à porter le cuir de la marque Borgo Panigale. Dans une interview accordée au site officiel du championnat, l'Italien a donné quelques indices sur les raisons pour lesquelles il quittait Ducati. Les commentaires faits le jour de l'annonce étaient très énigmatiques et ambigus, mais peu à peu, voici que Dovi commence à lâcher prise.

"Il a été difficile de prendre la décision [de ne pas renouveler]. Pour diverses raisons. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain", a déclaré celui qui fut le leader incontesté du projet ces dernières années, malgré les suggestions selon lesquelles il n'a pas reçu le soutien dont il avait besoin. Il convient de tenir compte du rôle de Gigi Dall'Igna, le directeur de l'équipe, avec qui Dovizioso n'a pas toujours eu une relation pacifique.

"Quand vous travaillez avec des Italiens, c'est très bien parce que vous pouvez réaliser de grandes choses, des choses qui sont presque impossibles", sourit Dovizioso. "Chez Ducati, il y a des gens très intéressants, très intelligents. Mais d'un autre côté, c'est compliqué parce que l'approche des Italiens est particulière, et on n'arrive pas toujours à se mettre d'accord. Nous nous sommes beaucoup battus pendant ces années, parce que souvent nous n'étions pas d'accord sur la direction à prendre", a-t-il poursuivi, avant d'insister sur son intention de continuer en MotoGP seulement si l'offre qu'il reçoit lui permet de rester compétitif.

"Après ma carrière, être en MotoGP juste pour le plaisir ne m'intéresse pas. J'ai déjà vécu cette situation d'être le leader et je ne pouvais pas me battre pour le championnat du monde. C'est mauvais ! Nous verrons ce que l'avenir me réserve ; pour l'instant, je n'ai rien de concret. Quelque chose en sortira, c'est sûr, mais je suis très calme et concentré sur ce championnat."