Dovizioso : "Très peu de pilotes" peuvent briller avec la Yamaha

Fabio Quartararo mène le championnat après les six premiers Grands Prix de la saison, au cours desquels il a décroché trois podiums, remporté une course et inscrit 89 points. À eux trois, les autres représentants de Yamaha n'ont obtenu que deux top 10 et n'ont marqué que 32 points, à peine plus du tiers du pilote référence de la marque. Parmi eux figurent pourtant deux anciens vice-Champions du monde et vainqueurs de Grands Prix, Franco Morbidelli dans l'équipe officielle et Andrea Dovizioso chez RNF, le team satellite.

Ces dernières semaines, Dovizioso s'est opposé à Quartararo sur les faiblesses de la moto. Quand l'Italien pointe un manque d'adhérence à l'arrière et le besoin d'adopter un pilotage "un peu bizarre", le Champion en titre déplore surtout un manque de vitesse de pointe, qu'il peut parfois compenser en sortant bien des virages, ce qui démontre selon lui l'absence de problème de grip. Dovizioso estime surtout que Quartararo profite d'un style de pilotage parfaitement adapté à une M1 aux caractéristiques inchangées depuis ses débuts en MotoGP en 2019.

"Sans rien enlever à Fabio – absolument pas, car je suis le premier à le féliciter –, il est compétitif parce que dès qu'il est monté sur cette moto il a toujours piloté de la bonne manière, de la manière dont doit être pilotée la Yamaha d'aujourd'hui", a expliqué le vétéran du plateau. "À mon avis, la moto des dernières années n'a pas changé donc les caractéristiques ont toujours été plus ou moins celles-là depuis qu'il est arrivé."

"Et on peut reprendre certains commentaires de Valentino : en dépit du fait qu'il n'était plus le plus rapide chez Yamaha, il se plaignait de certaines choses et il a reculé au classement pour cette raison-là, alors que quelques années auparavant il se battait pour les trois premières places au championnat. Après, logiquement, il y a un ensemble de choses, l'âge qui augmente, c'est inévitable, mais il y a selon moi des raisons techniques au fait que la Yamaha ait pris cette direction."

"Je ne dis pas que c'est une erreur, car ils ont gagné l'année dernière et ils sont premiers au classement, alors je ne dis pas que ça ne va pas. Ce que je dis, c'est que très peu de pilotes peuvent être compétitifs avec ces caractéristiques et Fabio le fait particulièrement bien."

Andrea Dovizioso

Andrea Dovizioso estime que malgré leurs difficultés actuelles, Franco Morbidelli et lui-même restent de bons pilotes, mais que la Yamaha ne peut être efficace qu'avec un style de pilotage précis, qui se trouve être celui de Fabio Quartararo, et rejette l'idée de prouesses de la part du Français.

"À mon avis, ça n'est pas bon de parler de cette façon. Quand un pilote fait quelque chose, c'est réel. Que Fabio fasse un championnat intelligent et exploite les situations, c'est un plus, chapeau à lui et à son équipe pour ça. Mais la question n'est pas de savoir quel est le véritable potentiel de la moto. C'est autre chose, comme je l'ai déjà expliqué."

"Il arrive à faire une certaine chose parce qu'il pilote d'une certaine façon et il arrive donc à exploiter au maximum les aspects positifs et à ne pas donner trop d'importance aux aspects négatifs. Mais à mon avis, la carence de grip réduit les autres possibilités de piloter. Ça n'offre pas d'autres façons de piloter, donc on prend 29 secondes ou 35 secondes, ce qui est énorme."

"La question n'est donc pas tellement si ce que fait Morbidelli ou ce que j'ai pu faire sur d'autres courses est la réalité ; simplement, comme je l'ai toujours expliqué, [la moto] a des caractéristiques trop extrêmes sur certains aspects qui obligent à piloter d'une certaine façon. C'est la raison pour laquelle il y a une telle différence. À mon avis, il n'y en a pas tellement en termes de vitesse entre Fabio et moi ou entre Fabio et Morbidelli."

Avec Léna Buffa