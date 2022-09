Ducati a acté la répartition de ses huit motos en 2023

Ducati disposera à nouveau de huit motos sur la grille en 2023, réparties dans quatre équipes différentes : deux au sein de son team officiel, deux chez son équipe satellite Pramac, deux chez Gresini et deux du côté de VR46.

Le constructeur italien souhaite éviter de réitérer la situation de cette saison, avec trois types de Desmosedici différents engagés. En effet, Pecco Bagnaia a souhaité changer de moteur au dernier moment, ce qui a contraint le team officiel à faire rouler deux prototypes 2022 avec un moteur hybride 2021-2022 pour lui et Jack Miller, tandis que Johann Zarco et Jorge Martín disposent du modèle 2022 à 100% chez Pramac, tout comme Luca Marini chez VR46. Son coéquipier, Marco Bezzecchi, ainsi qu'Enea Bastianini et Fabio Di Giannantonio chez Gresini, roulent pour leur part sur la version 2021.

L'an prochain, les huit Ducati seront réparties entre quatre prototypes 2022 et quatre prototypes 2023, sous réserve qu'aucun pilote officiel ne décide à nouveau d'effectuer un changement de moteur. Les modèles 2023 reviendront à Bagnaia, Martín et Zarco, qui continueront leur travail de développement, mais aussi logiquement à Bastianini, nouvellement promu dans l'équipe d'usine et qui passera ainsi du modèle 2021 au 2023, ce qui pourrait représenter un défi de taille.

Pecco Bagnaia

Les équipes Gresini et VR46 disposeront pour leur part des versions 2022, utilisées cette année par Zarco, Martín et Marini, et ce malgré la performance de Bagnaia, qui en est à six victoires avec la version hybride, dont quatre consécutives. Di Giannantonio et Bezzecchi franchiront donc eux aussi un cap en passant de la version 2021 à la 2022.

Tous les pilotes Ducati bénéficieront ainsi d'évolutions l'an prochain, excepté Luca Marini, qui roule déjà avec le modèle 2022 et qui le conservera. Après un début de saison timide, il est monté en puissance lors des derniers Grands Prix avec notamment deux quatrièmes places. Si la volonté de la part de Ducati de ne plus avoir trop de modèles différents prive l'Italien d'une certaine promotion, la situation pourrait tourner à son avantage puisqu'il sera le seul à déjà parfaitement connaître sa moto. De quoi laisser espérer une continuité dans ses résultats.

"On sent que c'est mieux de laisser les deux autres équipes satellites se concentrer sur des motos bien connues, avec beaucoup de données, pour permettre à leurs pilotes relativement jeunes de progresser", a justifié Davide Tardozzi, team manager de l'équipe Ducati officielle, au site du championnat. "Cela sera plus facile avec plus de données pour eux."

Du côté d'Álex Márquez, la découverte sera complète puisque le pilote espagnol arrivera directement de chez Honda, pour qui il a toujours roulé depuis son arrivée en MotoGP. Si Álex Rins a longtemps été en lice pour obtenir le guidon, le fait de ne pas disposer du dernier modèle de Ducati a pesé dans la balance, et il a préféré un contrat d'usine dans l'équipe satellite LCR avec Honda.

Équipe Pilote Modèle Ducati Pecco Bagnaia 2023 Ducati Enea Bastianini 2023 Pramac Johann Zarco 2023 Pramac Jorge Martín 2023 Gresini Álex Márquez 2022 Gresini Fabio Di Giannantonio 2022 VR46 Luca Marini 2022 VR46 Marco Bezzecchi 2022