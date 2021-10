Ducati admet la supériorité de Quartararo mais vise encore deux titres

Le clan Ducati a accepté sa défaite avec élégance au Grand Prix d'Émilie-Romagne. Pecco Bagnaia se devait de reprendre des points à Fabio Quartararo pour rester dans la course au titre des pilotes et durant une grande partie de l'épreuve, l'Italien a répondu idéalement aux attentes en menant devant Marc Márquez mais sa course, comme celle de Jack Miller, s'est finalement conclue sur une chute au virage 15, ce qui a offert le titre au Français.

Portant encore son cuir râpé, Bagnaia a applaudi Quartararo quand ce dernier a rejoint le Parc Fermé après l'arrivée. Les autres membres de Ducati sont allés à la rencontre du Champion du monde 2021, à commencer par Gigi Dall'Igna, prompt à reconnaître la supériorité du rival de ses pilotes cette année. "Des félicitations sincères à Yamaha pour un titre amplement mérité, Fabio Quartararo s'est distingué par son talent et sa régularité sans faille, obtenant toujours de bons résultats et faisant moins d'erreurs que le reste du plateau", souligne le directeur général de Ducati Corse dans sa chronique publiée après chaque manche sur LinkedIn.

Le clan Ducati savait depuis plusieurs semaines ses chances infimes mais le scénario de la course de Misano a été cruel pour ses dirigeants : "Bien entendu, nous sommes déçus, car je pense que Pecco faisait une course fantastique, il poussait très fort, et à ce moment-là il avait réussi à creuser l'écart sur Marc", indique Paolo Ciabatti, directeur sportif de Ducati, sur le site officiel du MotoGP. "[Que ça arrive] à cinq tours de l'arrivée, c'est donc douloureux. Mais nous avions de toute façon de très faibles chances de rester en lice au championnat."

"Bien entendu, si nous avions gagné et si Fabio avait terminé quatrième ou cinquième, nous aurions pu le faire durer jusqu'à Portimão, mais c'est la course, nous devons l'accepter. Félicitations à Fabio et à Yamaha parce qu'ils ont fait un excellent championnat alors ils méritent ce titre."

Ducati totalement concentré sur le titre constructeurs

Le championnat qui concentre l'essentiel de l'attention a donc échappé à Ducati mais la firme italienne peut encore enrichir son palmarès cette année : Johann Zarco est proche du titre de meilleur indépendant, Yamaha n'a que neuf points d'avance chez les équipes et Ducati mène le championnat des constructeurs, déjà assuré l'an passé. Borgo Panigale veut concentrer ses efforts sur ces derniers objectifs.

"Une concentration maximale sera nécessaire lors des deux courses à disputer", annonce Dall'Igna. "Nous devons tout donner pour le championnat des constructeurs et honorer notre travail du mieux possible, afin de respecter l'implication généreuse des hommes et des femmes de Ducati Corse, que je remercie sincèrement dès maintenant."

Dall'Igna salue le "magnifique podium" d'Enea Bastianini, meilleur représentant de la marque après les chutes des pilotes officiels. Et c'est peut-être là la force de Ducati : les espoirs de Yamaha reposent surtout sur Fabio Quartararo, entre un Franco Morbidelli encore convalescent, un Andrea Dovizioso qui doit découvrir la Yamaha et ne dispose que d'un modèle d'ancienne génération et un Valentino Rossi qui peine à accrocher le top 10, tandis que Ducati peut tour à tour s'appuyer sur Bastianini mais aussi Johann Zarco et Jorge Martín au championnat des constructeurs, où les marques engrangent les points de leur meilleur représentant à chaque épreuve.

"Nous avons marqué des points pour le championnat constructeurs avec cinq pilotes [en 2021]", rappelle Ciabatti. "[À Misano], c'est grâce à Enea Bastianini que nous avons marqué les points constructeurs. Nous sommes toujours en tête du championnat constructeurs et c'est donc notre objectif, essayer de ramener ce titre. Nous l'avons gagné l'année dernière et nous aimerions donc le gagner à nouveau. Il est certain que l'année prochaine sera très prometteuse, avec nos pilotes et de nouveaux pilotes qui rejoignent Ducati. Je suis donc enthousiaste et comme je l'ai dit, nous essaierons de répliquer."

Avec Léna Buffa