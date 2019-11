Ducati appelle ses pilotes à faire mieux en 2020

Alors que la saison 2019 touche à sa fin, l'heure des bilans a déjà sonné pour les constructeurs. Pour Ducati, quelle que soit à présent l'évolution du championnat au cours des trois dernières manches, une certitude s'impose : l'objectif principal n'a pas été atteint. Et le revers est d'autant plus rude que la défaite a été actée plus tôt que ces deux dernières années, où Dovizioso avait pu faire durer le suspense jusqu'à la 16e course en 2018 et même jusqu'à la dernière en 2017.

"Non seulement nous n'avons pas réussi à gagner le titre, mais même si nous sommes encore deuxièmes et avec plus de points qu'en 2018, nous l'avons perdu une course plus tôt. Je ne peux donc pas être content", tranche Gigi Dall'Igna dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. Quant au titre par équipes, le seul encore en jeu et dominé par Ducati, il ne satisfera par le patron : "Cela démontre que nous avons fait quelque chose de bien, mais ce n'était pas l'objectif principal."

Après une troisième saison bouclée vraisemblablement à la deuxième place du championnat pilotes et avant même de savoir où Danilo Petrucci se classera dans le groupe très compact qui va de la troisième à la septième places, il est donc déjà temps de mettre en place un plan pour inverser la tendance l'an prochain, car il n'est plus question de s'en tenir aux accessits. Pour le directeur général de Ducati Corse, cela passera par des améliorations à tous les niveaux, y compris chez les pilotes.

"Il est évident que si nous rééditons ce que nous avons fait cette année, nous ne pourrons pas gagner [en 2020]. Nous avons perdu, et je doute fortement que Márquez et la Honda soient moins forts en 2020. Du côté technique comme du côté des pilotes, il faudra fournir quelque chose d'important en plus pour atteindre notre objectif", prévient-il.

Sur le plan technique, on sait Andrea Dovizioso très désireux de voir Ducati concentrer son attention sur la résolution du point faible récurrent de la moto, sa vitesse en milieu de virage, cependant le patron des troupes ne compte pas se dédier uniquement à ce domaine. "Nous travaillons à 360°. Ce n'est pas comme si les techniciens moteur travaillaient [spécifiquement] sur le milieu de virage. C'est vrai, c'est le problème sur lequel il faut le plus se concentrer, mais nous explorons des idées dans d'autres domaines. Nous voulons aussi progresser là où nous sommes déjà mieux lotis, peut-être même plus que les autres. Prenons l'exemple du moteur : nous ne nous sommes pas arrêtés, mais Honda a progressé clairement plus que nous. Nous voulons conserver nos points forts", souligne Dall'Igna.

"Nous aimerions revenir à l'avance que nous avions auparavant. C'est difficile, mais c'est l'un de nos objectifs", précise-t-il, bien décidé à repousser les limites de la vitesse de pointe, à l'opposé donc des requêtes exprimées par Dovizioso en début de saison. "On ne peut pas dire que la Ducati ne tourne pas parce que c'est la moto la plus puissante, mais parce qu'elle privilégie certaines situations comme les freinages. Il est difficile de faire un compromis qui soit meilleur dans tous les domaines."

Quant aux pilotes, à qui Gigi Dall'Igna demande également d'apporter leur pierre à l'édifice, il est attendu "qu'ils essayent eux aussi de progresser". "Dovi est intelligent, il sait regarder les autres et comprendre ce qu'il doit faire", pointe le patron au sujet de son pilote numéro un. Petrucci, pour sa part, doit tenter de rebondir après avoir vu sa courbe de résultats s'abaisser cet été, alors qu'il n'était jamais sorti du top 6 avant la pause et avait enchaîné trois podiums dont une victoire au printemps.

Si cela s'avère trop peu pour nourrir les ambitions de titre de la marque, Gigi Dall'Igna refuse toutefois de considérer qu'un extraterrestre tel Marc Márquez aurait permis aux Rouges de coiffer les lauriers cette année : "Ce sont des raisonnements inutiles. J'ai un groupe de personnes et je dois gagner avec elles. Penser à ce que je pourrais faire si j'avais Einstein comme technicien ou un autre pilote, cela ne fait pas progresser."

Dovizioso : un marché ouvert pour tout le monde en 2020

L'avertissement lancé par le directeur général ne fait que renforcer le sentiment que la tension avec Andrea Dovizioso, restée latente depuis leur opposition au printemps sur la stratégie à mettre en place dans le développement de la moto, pourrait être une nouvelle fois alimenté si la saison 2020 n'apportait pas de meilleurs résultats que celle-ci. Or, avec un marché des transferts plus précoce d'année en année, et de premières pièces qui s'avancent sur l'échiquier de 2021, certains en viennent déjà à spéculer sur un possible départ du pilote italien de l'équipe dans laquelle il évolue depuis 2013.

Lire aussi : Viñales intéresse Ducati et en est flatté

"Je ne crois pas que pour le moment il y ait matière à réfléchir à quoi que ce soit", a toutefois fait savoir Dovizioso ce jeudi au micro de la chaîne DAZN. Mais le vice-Champion du monde en titre est bien conscient, comme ses collègues, qu'il faudra jouer placé dès le début de l'année : "Je pense que l'année prochaine le marché va s'ouvrir pour tout le monde et par conséquent tout pourra arriver pour tout le monde, ou bien quasiment rien comme cela a été le cas il y a deux ans. Il est vraiment tôt pour parler de ça !"