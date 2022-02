Ducati s'attend à "une amélioration globale importante" de sa moto

Ducati a bouclé le championnat 2021 en provoquant l'inquiétude chez la concurrence, tant les performances de ses pilotes ont écrasé le reste du plateau avec une constance rare. Mais en dépit de l'avance prise à l'époque, le constructeur italien n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin.

Son directeur général, Gigi Dall'Igna, prévient : la version 2022 de la Desmosedici se veut libérée des contraintes règlementaires mises en place face à la crise sanitaire et elle devra donc afficher de grandes avancées techniques. "Nous mènerons en piste une évolution faite non pas sur un an, mais sur deux ans, en particulier en ce qui concerne le moteur, et nous attendons donc une amélioration globale importante de la moto", annonce-t-il dans le cadre de la présentation officielle de la GP22.

"À la fin de l'année dernière, j'aurais bien aimé congeler Pecco [Bagnaia] et le ressortir pour le début du championnat, car dans la partie finale de 2021 il avait une forme incroyable !" plaisante le directeur général de Ducati Corse. "Mais, blagues à part, je crois que c'est toujours une erreur de figer les choses, car tous nos adversaires feront et ont déjà fait de gros progrès, et certains sûrement plus que d'autres. Rester immobile n'est donc jamais la meilleure façon d'atteindre ses objectifs."

"Il faut essayer de faire au mieux, toujours, de stimuler toutes les personnes qui sont impliquées dans le projet pour qu'elles fassent de leur mieux afin d'atteindre un objectif qui est assurément difficile. Les objectifs difficiles ne s'atteignent jamais en restant immobile."

Preuve de ce dynamisme, Ducati a proposé à ses pilotes une moto profondément repensée par rapport au modèle précédent. "C'est une moto différente, c'est certain", constate Pecco Bagnaia. "Le simple fait qu'elle ait un moteur totalement nouveau en dit long. Il y a du travail à faire. La moto qu'on avait l'année dernière avait deux ans. On s'y est adaptés durant deux ans pour faire en sorte qu'elle soit parfaite et on y est arrivé à la fin de la deuxième année. Cette année, on est assurément parti avec plus de choses à essayer et à comprendre, mais déjà à un niveau très élevé."

Une mise au point électronique à refaire

Classé sixième, à 0"134 de la Ducati 2021 d'Enea Bastianini, le pilote italien a conclu ses premiers essais de l’année satisfait du potentiel affiché, en dépit de quelques difficultés qui ont perturbé le premier jour. "Nous avons rencontré des problèmes", admet Davide Tardozzi, team manager. "Nous en avons résolu certains et nous travaillons toujours sur le nouveau moteur. Il semble avoir très bien fonctionné à Jerez, lors du dernier test la saison dernière, mais ici à Sepang il nous a donné quelques problèmes. Les pilotes nous ont très bien expliqué les problèmes, maintenant les ingénieurs y travaillent et ils sont en partie résolus."

"On parle d'électronique", précise Bagnaia au sujet de ces difficultés, "car étant donné que le moteur est nouveau, l'électronique est adaptée à la moto de l'année dernière. On a fait un boulot incroyable l'année dernière pour tout bien adapter, tout était au point et on doit donc le refaire. On est plus proches qu'on ne l'était l'année dernière quand on a commencé. On travaille, on n'a fait que progresser continuellement, et [dimanche] matin ces progrès ont été très grands, donc on trouve notre voie et il faut qu'on continue comme ça."

Gigi Dall'Igna avec les GP22 de Pecco Bagnaia et Jack Miller

Outre la mise au point nécessaire sur ce nouvel ensemble technique, il reste plus globalement une marge de progression clairement identifiée par Gigi Dall'Igna : "Nous devons encore travailler sur toute la partie des contrôles de la moto. L'aspect carburation, gestion du moteur, en somme. Je crois que nous avons encore de la marge pour faire un peu mieux par rapport à ce que nous avions en arrivant ici, à Sepang."

"Une partie importante [du travail] portait sur le lien entre l'accélérateur et le moteur, pour bien accélérer. On a progressé depuis Jerez, et on continue à progresser, mais on doit encore travailler sur ça pour que ça soit aussi doux que possible", renchérit Jack Miller après ce premier test de l'année, décrivant une moto qu'il souhaite simplement s'approprier.

"On avance dans plusieurs directions, car étant donné que la moto est nouvelle, il y a plus de choses à comprendre, mais je suis très content des progrès accomplis", souligne pour sa part Bagnaia, qui peut aisément lister les qualités de la GP22 : "Le freinage, l'entrée, le passage de virage… Elle a beaucoup de points forts ! Surtout, étant donné qu'il s'agit d'une nouvelle moto, le fait qu'elle soit déjà aussi rapide au premier test signifie qu'il y a une marge énorme et ça ne peut qu'être positif. Il est certain que la moto de l'année dernière est plus compétitive en ce moment, mais elle est arrivée à la limite, alors que celle-ci a une grande marge de progression."

Le puzzle prend forme

En quête permanente de gains de performance par rapport à un modèle 2021 pourtant affûté, notamment en entrée et en vitesse de passage des virages rapides, Gigi Dall'Igna commence à avoir les idées claires sur "le puzzle" qui prend forme et qui sera confirmé lors des trois jours d'essais en Indonésie à la fin de cette semaine.

"C'était le premier test de l'année, donc nous devions sélectionner beaucoup de matériel", explique-t-il. "Nous avons commencé [samedi] le développement de la nouvelle moto et je suis plutôt content, franchement. Ça pourrait être mieux mais ça pourrait aussi être pire. Il y a des domaines dans lesquels il faut que nous travaillions un peu, mais nous avons fait certains essais [dimanche] et nous avons trouvé des choses positives, en tout cas je l'espère. Je pense donc que le puzzle est assez clair et le prochain test sera important, c'est certain, car ce sera le dernier de la pré-saison avant le début du championnat."

La moto sera-t-elle prête pour le premier Grand Prix, dans un mois ? "Nous rencontrons des problèmes différents, que nous n'avons pas eus à Jerez, mais nous sommes très confiants de pouvoir donner aux pilotes la bonne moto pour la première course", garantit Davide Tardozzi, qui ne semble toutefois pas devoir rassurer ses pilotes.

"On essaye de se concentrer sur le fait d'améliorer une moto qui est nouvelle, et on essaye de le faire le plus vite possible parce que ça n'est plus comme autrefois où il y avait beaucoup de journées d'essais. On n'en a plus que cinq, dont une demi-journée qui a été perdue [dimanche] à cause de la pluie. Malgré tout, on a fait un grand pas en avant", se félicite Bagnaia, pragmatique. "Évidemment, on n'aura jamais fini de travailler avec cette moto car elle est nouvelle, mais on est proche d'être très compétitifs dès cette deuxième journée et on est donc satisfaits."

Jack Miller, lui aussi, se veut rassurant : "Tout ce qu'on a testé et les idées qu'on a évaluées ont l'air d'apporter un progrès. Je suis assez confiant sur la moto. Je prends de plus en plus mes marques. On n'a pas besoin d'avoir la meilleure moto au premier test. On a besoin d'avoir la meilleure moto au Qatar et je pense qu'on est sur la bonne voie pour ça."

