Trop tôt pour penser au titre, selon Ducati et Bagnaia

Les quatre dernières courses ont livré une tendance impressionnante, avec un total de 100 points engrangés par Pecco Bagnaia sur sa Ducati, contre au mieux 42 unités pour le pilote ayant connu la deuxième meilleure réussite. Les deux autres principaux candidats au titre, eux, ont dû se contenter de 39 et 40 points, ce qui a eu pour effet de faire rétrograder Aleix Espargaró au troisième rang et de faire vaciller le leadership de Fabio Quartararo.

Le Français ne compte plus qu'un peu plus d'une victoire d'avance sur son nouveau dauphin et, déjà, les calculs commencent. Avec à ce jour six victoires contre trois pour le pilote Ducati, certains en viennent à fantasmer sur une fin de saison parfaite pour lui, soit six nouveaux succès qui le mèneraient au titre même si Quartararo devait systématiquement terminer deuxième.

Bagnaia est loin de se projeter dans de telles hypothèses pour le moment, estimant qu'il est trop tôt pour penser au titre. "Pour moi, 30 points c'est encore beaucoup", juge-t-il auprès du site officiel du MotoGP, "donc on doit être prudents et continuer de cette façon, rester concentrés course après course et séance après séance. Je ne veux pas penser à l’avenir pour le moment, je veux juste rester concentré sur la prochaine course, et rester régulier et intelligent dans toutes les situations."

Un point de vue partagé par Gigi Dall'Igna, qui voit l'objectif se rapprocher sans encore s'autoriser à se projeter. "Je ne pense pas que ce soit encore le moment de penser au championnat, car les points à rattraper sont encore assez nombreux. Nous devons nous concentrer sur le résultat de chaque course et que chaque pilote sur nos motos fasse de son mieux", prêche le grand patron.

Trop d'erreurs précédemment pour y croire déjà

"Je commencerai à penser au championnat quand je serai à dix ou cinq points du leader. Pour le moment, j'ai commis bien trop d'erreurs pour y penser", souligne le pilote italien, qui sait ce que lui ont coûté un pilotage trop peu incisif en Indonésie dont il n'a rapporté qu'un point, puis ses chutes en France ("une erreur d'évaluation") et en Allemagne (restée inexplicable pour lui). À cela se sont ajoutés deux autres abandons, un au Qatar pour lequel il a reçu les excuses de Ducati et un autre en Catalogne, où il a été emmené au tapis par Takaaki Nakagami. De très gros points qui auraient donné un tout autre visage au classement général aujourd'hui.

Mais après un premier déclic à Jerez, sa saison a pris une autre dimension depuis Assen. Si cette phase devait se poursuivre, Bagnaia serait indéniablement redoutable dans l'optique du championnat. "Mon objectif maintenant est d'être toujours compétitif, toujours rapide, toujours devant et d'essayer de gagner et d'être devant mes rivaux", prévient-il. "Cette façon de travailler a été la clé, je crois, dans cette deuxième partie de la saison. Je ne veux pas penser au championnat, je veux juste rester concentré sur mon objectif et mon travail tout au long du week-end. Je préfère penser comme ça."

Pecco Bagnaia

Outre les quatre victoires qu'il vient d'enchaîner, le pilote Ducati se démarque par un taux de 50% de réussite depuis qu'il a trouvé la voie du succès, il y a un an : en 20 courses, il s'est imposé dix fois. "Franchement, à l'heure actuelle je pense qu'on est en très grande forme et on ne doit penser qu'à continuer comme ça, poursuivre ce travail-là. Il est certain que ce sont de très gros chiffres, mais je ne veux pas y accorder trop d'importance pour le moment. On verra en fin de saison. Quoi qu'il en soit, je suis très content de la manière dont on arrive à terminer les courses."

Lui qui affichait 91 points de retard il y a seulement quatre courses, se sent-il finalement libéré psychologiquement en considérant qu'il n'a aucun calcul à faire et ne doit "que" gagner ? "Le fait est que gagner, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire", sourit-il. "Disons que si j'avais 30 points d'avance, je serais plus content. Mais je suis dans une situation dans laquelle je dois bien travailler, essayer de faire le maximum en marquant toujours des points. On se sent un peu poussés à devoir toujours marquer des points, toujours gagner ou faire le podium, alors que Fabio peut se permettre en ce moment de… Même s'il fait deuxième à toutes les courses, moi il faudrait que je les gagne toutes. C'est dur."

Le pilote Ducati reste sur ses gardes, convaincu que le leader a encore de la réserve en vue des courses à venir, mais il observe aussi les progrès notables de la Desmosedici face à la M1. "Il est certain qu'en ce moment on a un avantage en termes de vitesse, à l'accélération, et on a comblé ce qui était négatif l'année dernière, à savoir la vitesse de passage. L'année dernière, Fabio me reprenait deux dixièmes au tour dans le premier secteur [à Misano], tandis que cette année c'est moi qui y étais le plus rapide. Alors je pense qu'on a beaucoup rattrapé notre retard en termes de vitesse de passage ; eux, ils gardent encore le dessus pour faire tourner la moto mais on travaille là-dessus aussi."

C'est cet aspect technique qui a été au cœur des essais privés de cette semaine, lors desquels Bagnaia s'est amusé de suivre une approche opposée à celle de Quartararo et du clan Yamaha. Reste à voir si cela pourra porter ses fruits durant cette fin de saison et qui, au final, aura le sourire.

Avec Charlotte Guerdoux