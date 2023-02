Ducati boucle le Shakedown des essais MotoGP en tête

Pour la troisième et dernière journée de travail à Sepang dans le cadre du Shakedown des essais de reprise, le soleil a fait son retour et permis aux constructeurs d'avancer dans le cahier des charges qu'ils s'étaient fixé. En piste, on retrouvait à nouveau les pilotes essayeurs des cinq constructeurs et le seul rookie qui disputera la saison à venir.

Après les meilleurs temps enregistrés par la Yamaha de Cal Crutchlow ces deux derniers jours, c'est la Ducati de Michele Pirro qui s'est placée en tête mardi. Aidé par la météo, le pilote italien est passé sous la barre des deux minutes au tour, ce qu'il a été le seul à réaliser d'après les données non-officielles qui ont fuité du circuit de Sepang. La Yamaha M1 la plus rapide s'en est tenue à un meilleur chrono de 2'00"3, mais on a pu constater que Crutchlow et son collègue japonais Katsuyuki Nakasuga n'ont pas chômé, avec un total de 112 tours enregistrés au guidon des trois machines avec lesquelles ils ont limé le bitume aujourd'hui.

Un autre chiffre a attiré l'œil, en l'occurrence une pointe à 334,4 km/h que la moto d'Iwata a atteinte en début d'après-midi, une donnée officieuse mais qui représenterait une légère amélioration par rapport à la V-max affichée par la marque l'an dernier sur la même piste : elle avait été de 332,3 km/h pour la moto de Fabio Quartararo, à la fois lors du test de pré-saison en février et des essais du Grand Prix, en octobre (en course, il s'était arrêté à 330,2 km/h). On le sait, il s'agit d'un domaine scruté de près chez Yamaha, après les demandes clairement exprimées par le Français de disposer d'un moteur plus puissant et la déception qui avait fait suite aux premiers essais de l'intersaison, en novembre, où les progrès perçus précédemment semblaient s'être évanouis.

Le travail ne porte bien entendu pas que sur le moteur, et Crutchlow l'a démontré encore aujourd'hui en se concentrant sur de nouvelles solutions aéro, autre domaine devenu incontournable. Il était également au cœur de l'activité des autres marques, avec des motos généralement expérimentales permettant de tester diverses solutions dont on ignore à ce stade si elles seront toutes validées et réunies sur les versions finales des machines.

Aucun chrono n'a été affiché pour Dani Pedrosa au cours de ce Shakedown

On notera qu'Augusto Fernández, Champion du monde Moto2 en titre et recruté par Tech3 cette saison, a bouclé ces essais en ajoutant 47 tours à son compteur (l'équivalent de plus de deux courses) et en se positionnant à la quatrième place au guidon de la KTM RC16 la plus rapide figurant sur la feuille des temps. Mais attention, comme cela a été le cas ces deux derniers jours, Dani Pedrosa a roulé sans transpondeur alors qu'il avait à sa charge la plus grosse part du travail d'évaluation du constructeur. Jonas Folger, nouvellement recruté par Mattighofen, semble n'avoir que peu roulé aujourd'hui.

Ces trois jours réservés aux pilotes essayeurs et au rookie de la saison s'achèvent donc et les équipes vont maintenant observer deux jours de pause. L'occasion, surtout, d'analyser les résultats de cette première salve d'essais, avant le grand rendez-vous de vendredi : le début du test officiel qui verra les titulaires entrer en scène pour trois journées très attendues. Certains d'entre eux ont d'ores et déjà rejoint le circuit pour commencer à se mettre dans le bain...

Fabio Quartararo, l'un des titulaires aperçus dans les stands aujourd'hui

Shakedown du test de Sepang 2023 - Jour 3*

Pilote Team Chrono/Écart Tours 1 Michele Pirro Ducati Test Team 1'59"803 23 2 Michele Pirro Ducati Test Team +0"315 28 3 Yamaha moto T3 Yamaha Test Team +0"550 57 4 Augusto Fernández Tech3 GasGas Factory Racing +0"679 19 5 Lorenzo Savadori Aprilia Test Team +0"920 63 6 Stefan Bradl Honda Test Team +1"326 75 7 Augusto Fernández Tech3 GasGas Factory Racing +1"336 28 8 Yamaha moto T1 Yamaha Test Team +1"445 12 9 Lorenzo Savadori Aprilia Test Team +2"015 3 10 Yamaha moto T2 Yamaha Test Team +2"308 43 11 Jonas Folger KTM Test Team +3"820 10

*Chronos non-officiels