Ducati compte sur l'intelligence de Bagnaia et Bastianini

À quelques semaines du début d'un nouveau championnat, on peut s'interroger sur la compétitivité des nouvelles motos, sur l'état de forme qu'affichera chacun des constructeurs sur la base du degré de réussite des développements qui sortiront des ateliers. Mais des interrogations entourent aussi les pilotes et la symbiose qui pourra se faire dans les nouveaux binômes amenés à prendre forme. Celui qui suscite le plus d'excitation à ce stade est assurément le line-up Bagnaia-Bastianini, deux pilotes italiens de même génération et au potentiel élevé, associés sous les couleurs du constructeur le plus puissant du moment.

Tous deux ont suivi des parcours comparables et se sont croisés dès les disciplines réservées aux enfants avant de gravir les échelons menant au Championnat du monde, l'un passant sous la houlette du groupe VR46, l'autre non. Pecco Bagnaia a pris un peu d'avance en rejoignant les Grands Prix en 2013 et en étant titré en Moto2 en 2018, avant d'intégrer la catégorie MotoGP dans la foulée, là où Enea Bastianini, arrivé sur la scène mondiale en 2014, a dû attendre 2020 pour remporter le titre de la classe intermédiaire puis atteindre à son tour l'élite. Mais très vite, leur progression conjointe les a menés à croiser le fer à nouveau, au point de se disputer plusieurs victoires l'an dernier dans les duels les plus électriques que l'on ait pu observer.

Après quelques tensions au printemps, les deux pilotes se sont efforcés de tempérer les craintes des médias et des fans en affichant leur bonne entente une fois qu'il a été acté qu'ils seraient réunis dans la même équipe en 2023. Simple politesse ou réelle harmonie ? La réponse ne devrait pas tarder car les voici désormais au stade d'une réelle confrontation à armes égales, finalement dotés de la même machine et évoluant dans le même environnement. À la direction de Ducati, on se félicite d'avoir un problème de riches à gérer et on se persuade que la situation ne deviendra pas explosive.

"Ils sont tous les deux très intelligents. Ce ne sont pas seulement des pilotes talentueux, ils sont aussi intelligents", souligne malicieusement Gigi Dall'Igna auprès du site officiel du MotoGP. "Il va clairement nous falloir gérer la situation, car ils aimeraient tous les deux gagner mais je pense qu'ils voudraient tous deux gagner de façon sportive. Alors, franchement, je suis assez positif quant à la situation au sein de l'équipe."

"Malgré ce que je lis dans les journaux, je pense que Pecco et Enea n'auront aucun problème", assure quant à lui Davide Tardozzi, le team manager. "Je les ai déjà vu très bien travailler pendant le test de Valence et je les vois même prendre le petit déjeuner ensemble et discuter de façon sympa ensemble, alors je pense que leur relation est parfaite. Bien évidemment, ils ont le même objectif alors il y aura, j'espère, une grosse concurrence entre eux pour gagner, comme en 2022, mais c'est ce que nous voulons. Nous verrons bien qui est le meilleur mais nous avons aussi des adversaires coriaces et ils savent très bien qu'il va falloir qu'ils travaillent ensemble afin de faire progresser la moto pour tous les deux. Ensuite, c'est la piste qui nous dira qui est le plus rapide."

Pecco Bagnaia et Enea Bastianini, 11 victoires à eux deux en 2022

À l'heure où Ducati affronte le défi vertigineux de la confirmation, après avoir indéniablement dominé la saison précédente, les deux pilotes semblent en effet avoir compris que travailler de façon unie servira leurs intérêts respectifs afin de les doter de la machine la plus compétitive possible.

"Il sera très important d'être intelligent cette année et de comprendre qu'on doit être ensemble pour courir devant. Après, la course c'est autre chose, chacun fait ce qu'il veut, mais dans le box on doit bien travailler. Je pense qu'on est suffisamment intelligents pour comprendre qu'on travaillera mieux ensemble", assure Pecco Bagnaia. "On veut la même chose et on va faire le maximum pour l'atteindre. La bagarre entre nous sera intense mais on doit être intelligents et respectueux pour avoir une bonne relation."

Et le Champion du monde en titre de louer les qualités de son nouvel acolyte, bien que très différent de Jack Miller, le seul coéquipier qu'il ait connu jusqu'ici en MotoGP. "C'est un gars intelligent, très compétitif", décrit-il. "L'an dernier, je pense qu'il a clairement été incroyable. Il a fait de l'excellent travail sans avoir de moto officielle et en étant dans un team indépendant, et après les trois premières courses il était en tête du championnat. Il a montré qu'il était très compétitif et il a aussi été en bagarre pour la victoire dans des circonstances difficiles, et c'est bien que ce soit le cas."

"Ça sera différent car avec Jack tout était déjà calé, alors qu'avec Enea tout repart à zéro, et il est certain que les bagarres de l'an dernier ont fait beaucoup de bruit. On est tous les deux Italiens. Les gens recherchent toujours de la dualité donc la pression vient plus de l'extérieur, le fait de vouloir que l'on soit agressifs. Mais ça n'est pas comme ça que ça s'est passé, on a toujours eu une bonne relation, on a toujours discuté. Si Enea me bat, je ne serai pas énervé mais, disons, frustré, mais cela vaut aussi avec les autres pilotes. C'est normal", ajoute le #1.

"Mon approche avec Pecco restera la même", promet quant à lui Enea Bastianini. "Je n'ai pas été agressif avec Pecco [en 2022], j'ai juste toujours essayé de faire ma course. Maintenant c'est mon coéquipier, il est Champion du monde. Notre relation est très bonne et je pense que ça restera comme ça."

Avec Charlotte Guerdoux