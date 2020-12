La Ducati aux couleurs de VR46 officiellement dévoilée

La première livrée d'une MotoGP engagée pour la saison 2021 a été dévoilée. Il s'agit en l'occurrence de la toute nouvelle machine qui portera les couleurs de VR46 et qui sera confiée à Luca Marini au sein du team Esponsorama.

La structure dirigée par Valentino Rossi levait le voile jeudi soir sur les trois motos qu'elle engagera la saison prochaine en Grand Prix, dans le cadre de la finale de X-Factor à la télévision italienne. L'occasion de découvrir la Ducati qui sera confiée à Marini, et qui portera des couleurs différentes de celles de son coéquipier en 2021.

Luca Marini, deuxième au championnat Moto2 cette année, a en effet été officialisé le mois dernier aux côtés d'Enea Bastianini, son adversaire pour le titre, grâce à un accord tripartite passé entre Esponsorama, VR46 et Ducati. Il disposera, comme son coéquipier, d'une Ducati GP19 et du soutien technique du constructeur, mais les couleurs des deux machines différeront.

Cette arrivée du jeune frère de Valentino Rossi en remplacement de Tito Rabat portera logiquement le témoignage du partenariat scellé entre l'équipe andorrane et la structure VR46, au point que Marini n'arrivera pas seul : il sera accompagné notamment par Pablo Nieto, team manager de l'équipe en Moto2, et de certains membres de son staff technique. Cette étape pourrait n'être que transitoire vers l'engagement complet du team VR46 en MotoGP en 2022, année qui marquera le renouvellement des contrats liant les constructeurs et les équipes, et qui pourrait donc mener à de nouveaux partenariats.

L'équipe Sky Racing Team VR46 restera par ailleurs engagée dans la catégorie intermédiaire des Grands Prix, où elle alignera toujours Marco Bezzecchi − lequel a lui-même refusé le guidon Aprilia en MotoGP − et Celestino Vietti, promu depuis le Moto3. L'équipe se retire toutefois de la plus petite des trois catégories mondiales.

La livrée de la Ducati confiée à Marini et celle des Kalex de ses collègues seront identiques, et très similaires à celle de 2020. Le gris laisse la place à un noir beaucoup plus présent, associé au bleu encadrant le sponsoring de Sky tandis que le logo de VR46 se détache dans une large inscription latérale jaune.