Ducati craint une saison plus compliquée à cause des concessions

Le MotoGP a longuement étudié la bonne manière de repenser son système de concessions, afin d'aider Honda et Yamaha à sortir de l'ornière. Il en découle un tout nouveau point de règlement, basé sur des libertés offertes aux marques en fonction des points qu'elles enregistrent au championnat constructeurs. Quatre catégories ont ainsi été créées, avec des critères qui, au commencement de la nouvelle saison, placent Ducati seul dans le groupe A, Aprilia et KTM dans le groupe C et Honda et Yamaha dans le groupe D, le plus avantagé.

Gigi Dall'Igna a déjà clairement exprimé son point de vue sur la question, rappelant que si Ducati était tout à fait favorable au fait de venir en aide aux marques japonaises, il avait beaucoup plus de mal à accepter le fait de favoriser des adversaires qui ont obtenu victoires et podiums la saison dernière. Quoi qu'il en soit, Ducati n'a pas voulu entraver la progression de Honda et Yamaha et a bel et bien voté en faveur de la règle, ce qui va fortement peser sur les tests de la saison à venir, le développement du moteur et de l'aéro, ainsi que les wild-cards pouvant être inscrites durant le championnat.

Aujourd'hui, le directeur général de Ducati Corse ne cache pas sa nervosité à l'approche de la reprise. Et si la tension s'annonce sans doute un peu plus forte encore cette année, c'est qu'il sait qu'il ne peut pas se louper : le règlement ne permettra pas à Ducati de corriger le tir, sauf en cas de fausse-route complète qui lui ouvrirait les portes des concessions l'été prochain, lorsque la position des uns et des autres dans les différents groupes sera réévaluée. Mais en attendant, les autres marques partiront avec un avantage certain.

"Le règlement a changé à la fin de la saison dernière et nous sommes les seuls à ne pas avoir de concessions", a souligné Gigi Dall'Igna au micro du site officiel du MotoGP, en marge de la présentation organisée ce lundi. "Tous les autres peuvent beaucoup plus développer leur moto pendant la saison, pas nous. Nous devrons faire de gros progrès en début de saison pour être performants cette année. Les Japonais peuvent prendre un peu plus de risques que nous parce qu'ils peuvent changer le moteur et le carénage pendant la saison donc s'ils ont des soucis, ils peuvent réagir et résoudre le problème, pas nous. Ce ne sera pas facile."

Photo de: Ducati Corse Gigi Dall'Igna avec la Ducati Desmosedici GP24

Non sans une pointe de sarcasme dans le regard qu'il porte sur cette situation, Claudio Domenicali a quant à lui estimé que maintenir la domination sur le championnat serait un exploit plus important encore compte tenu de ce cadre règlementaire.

"[Les équipes Ducati] auront un peu plus de difficultés cette année, car objectivement, il y a un changement de règlement", a pointé l'administrateur délégué de Ducati Corse. "Ducati a beaucoup gagné et, contrairement à d'autres championnats, les règlements ont changé. La difficulté est donc croissante. Si nous arrivons à rééditer nos résultats cette année, cela aura une valeur double, car nos adversaires ont reçu une série d'avantages. On parle de concessions en MotoGP, tandis qu'en Superbike, Álvaro [Bautista] a gagné deux titres mais il va partir en étant pénalisé cette année. Cela n'arrive pas dans tous les championnats."

Pecco Bagnaia a quant à lui avoué n'avoir tout bonnement pas compris la manière dont le règlement a été défini, conduisant Ducati à être à ce point défavorisé par rapport aux autres constructeurs. La marque va en effet perdre certains avantages qui constituaient la norme jusqu'à présent, comme le fait de pouvoir aligner des pilotes avec une wild-card.

"C'est sûr qu'ils vont avoir plus de tests. [Honda et Yamaha] auront deux ou trois jours de plus en Malaisie [les titulaires sont autorisés à participer au Shakedown, ndlr] puis ils pourront faire des tests partout. Je pense que ce sera un gros progrès pour eux. C'est vrai qu'ils en avaient besoin mais selon moi, il ne fallait pas changer les [règles] pour Ducati. Il fallait que cela reste la même chose, et non réduire le nombre de journées de tests, ou le nombre de pneus et les wild-cards", a souligné le pilote italien.

"Je n'ai pas compris ça. Les concessions étaient importantes pour les autres, si on parle de Honda et Yamaha. Je pense que c'est bien pour eux parce qu'ils pourront faire plus de choses. Et Max Bartolini [ingénieur proche de Gigi Dall'Igna] arrive chez Yamaha et c'est sûr que ça va les faire beaucoup progresser. Ils auront un gros avantage, selon moi", a ajouté Bagnaia, qui néanmoins ne s'alarme pas et estime que "les équilibres resteront les mêmes".

