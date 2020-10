Petrucci, 3e mais prudent : "10 pilotes peuvent jouer le podium"

Les Yamaha étaient favorites pour les qualifications du Grand Prix de France mais les Ducati seront finalement les mieux représentées sur la grille de départ, avec cinq machines sur les trois premières lignes. Danilo Petrucci s'élancera de la troisième place, un résultat qui le satisfait mais qui ne lui donne pas une confiance totale pour la course puisqu'il s'attend à ce que de nombreux pilotes soient en mesure de jouer le podium.

"Je suis très heureux, parce que je savais que je pouvais avoir un bon week-end ici", souligne l'Italien. "Ce matin, dans mon dernier relais, j'ai toujours eu des drapeaux jaunes, donc faire un bon temps était impossible. Donc j'ai dû passer par la Q1 et je me sens bien sur la moto. J'ai toujours apprécié cette piste, depuis mon arrivée en MotoGP et ces dernières saisons. J'ai toujours de bonnes sensations ici. Le problème, c'est qu'en général nous roulons en mai ici, et nous sommes en octobre, donc nous avons dû beaucoup attendre pour être ici mais je suis satisfait."

"Depuis Barcelone, j'ai trouvé quelque chose de mieux sur la moto, surtout au freinage, un domaine qui m'a posé problème à cette année. À Barcelone, je perdais beaucoup de temps en ligne droite et il n'y a pas beaucoup de longue ligne droite au Mans, je pense que c'est bien d'être en première ligne parce qu’à mon avis, 10 pilotes peuvent se battre pour le podium demain. Il est important de partir devant, cela permet d'éviter les problèmes et de peut-être mieux gérer la course."

Ducati et Petrucci ont trouvé les bons réglages pour avoir une machine performante au freinage, une nécessité sur le circuit Bugatti et pour avoir des chances dans les duels en course. "Hier, ce n'était pas possible de travailler sur la moto, parce qu’il pleuvait dans la matinée et que la piste était humide dans l'après-midi. Donc nous n'avons pas fait grand-chose d'important avant ce matin. Avant le début du week-end, nous savions déjà quoi faire sur la moto. Il faut être très bon freinage sur cette piste, et nous avons réglé la moto pour être meilleurs au freinage. C’est bien d’avoir une bonne stabilité et de bonnes sensations dans ce domaine. Je pense qu'il est important parce que nous pouvons attaquer et défendre une position ici."

Petrucci a souvent brillé au Mans, le seul circuit sur lequel il a décroché deux podiums en MotoGP, lors des deux dernières saisons. Le pilote Ducati apprécie le tracé, qui arrive au bon moment puisque la course de Barcelone lui a permis de progresser.

"Je ne sais pas pourquoi je suis rapide ici. J'ai toujours apprécié la piste et son rythme. Il n'y a pas beaucoup de virages serrés. Cette année, j'ai de grosses difficultés au freinage. C'est l'un de mes points forts habituellement. À Barcelone, nous avons trouvé des choses intéressantes et ici, je pense que nous pouvons en profiter pour être rapides. La température de la piste est toujours assez faible ici et cela permet d’éviter une surchauffe du pneu. C'est un problème pour moi habituellement. C’est l’une des raisons qui font que je suis rapide ici."

Dovizioso satisfait malgré des difficultés au freinage

Avec la seconde Ducati officielle, Andrea Dovizioso s’est un temps battu pour la première place, avant d’échouer à la sixième position, avec moins d’un demi-dixième de retard sur son coéquipier. Dovizioso a surtout perdu du temps dans la dernière portion du tracé, en rencontrant des problèmes au freinage.

"Je n’étais pas très bon dans le quatrième secteur, pour plusieurs raisons. Nous devons vérifier. Je pense que je perdais du temps aux virages 11 et 12. Je n’avais pas la trajectoire idéale. Je pense que les Yamaha sont meilleures que nous dans le quatrième secteur. Elles sont plus rapides et constantes."

"J’ai des difficultés au freinage au virage 11. J’essaie toujours un peu trop de ralentir la moto et je ne garde pas assez de vitesse en courbe. Mon freinage n’était pas parfait en qualifications. Dans les deux premiers tours, je freinais trop tard, et dans le troisième, trop tôt. C’était dur. il y avait du vent de côté. C’était dur de tout faire à la perfection. Je perdais un peu trop de temps à cet endroit."

Dovizioso reste satisfait du retour de Ducati aux avant-postes après une course difficile à Barcelone, dans laquelle l’Italien a dû se contenter de la 17e place en qualifications avant d’abandonner dès le deuxième virage, en étant pris dans la chute de Johann Zarco, mais il attribue plus son résultat à une méforme de ses concurrents qu’à de véritables progrès sur sa machine.

"Peut-être que nos concurrents sont plus en difficulté que nous sur ce circuit. Me concernant, au niveau des pneus, je pense qu’il y a moins de freinages en ligne, ce qui m’aide peut-être. L’aspect négatif est la gestion du pneu arrière au freinage. Je ne sais pas exactement pourquoi d’autres motos ont plus de difficultés."