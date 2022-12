Ducati espère entamer un cycle... et dominer encore plus

Ducati ne pouvait espérer un meilleur bilan en MotoGP cette année. Pecco Bagnaia lui a offert son deuxième titre des pilotes, auquel se sont ajoutés ceux des équipes et des constructeurs, les statuts de meilleurs indépendants chez les pilotes avec Enea Bastianini et chez les équipes avec Pramac, ainsi que celui de meilleur Rookie avec Marco Bezzecchi.

La marque ne cesse de se renforcer : alors qu'elle courait après la couronne année après année avec Andrea Dovizioso, elle a décroché le titre des constructeurs en 2020, puis tous les autres sauf celui des pilotes l'année suivante. Ducati a atteint un pic en 2022 mais espère ne pas en redescendre et enclencher un cycle de domination sur la catégorie.

“La quête a été longue, mais aujourd’hui l’équipe est plus forte que jamais", a commenté Claudio Domenicali, le grand patron de Ducati Motor Holding. "Ce résultat est extrêmement important pour éliminer la tension et que nous soyons plus concentrés que jamais afin de bien faire également à l’avenir. Je crois vraiment que cela peut marquer l’ouverture d’un cycle très positif pour Ducati.”

Paolo Ciabatti veut également voir 2022 comme le début de l'ère Ducati. "Je l'espère !" a souligné le directeur sportif de Ducati Corse, interrogé par GPOne, ne voyant aucun obstacle pour y parvenir : "Il y a maintenant une génération de pilotes jeunes et très rapides. Quartararo est le champion sortant, Pecco vient de le devenir, et il y a également beaucoup d'autres pilotes capables de se battre pour le championnat avec des motos vraiment performantes."

"Ducati possède l'une des motos les plus compétitives, sinon la plus compétitive sur la grille, et nous espérons que la version 2023 représentera un progrès supplémentaire. Et nous avons en plus les deux pilotes qui ont obtenu le plus grand nombre de victoires cette saison, alors l'année prochaine nous aurons l'équipe la plus forte."

Pecco Bagnaia et Enea Bastianini

“Nous travaillons déjà pour 2023 avec un nouveau coéquipier pour Pecco, Enea [Bastianini], et notre PDG a clairement dit qu'il voulait voir encore trois ou quatre ans de succès", a ajouté Ciabatti sur le site officiel du MotoGP. "C'est un souhait, nous allons faire de notre mieux, mais pour le moment nous savourons ce que nous avons réussi."

Ducati espère des progrès plus importants en 2023

La firme de Borgo Panigale a réussi des performances impressionnantes dans un plateau pourtant très compact, en s'offrant plus de la moitié des poles et surtout des victoires. Elle s'est naturellement appuyée sur Pecco Bagnaia et Jack Miller, représentants de l'équipe officielle, mais aussi Enea Bastianini, qui ne disposait pourtant que du modèle 2021 chez Gresini. Cette Desmosedici vieille d'un an est restée performante jusqu'en fin d'année, comme l'a démontré Bastianini en s'imposant sur le MotorLand Aragón puis en prenant la deuxième place à Sepang, avant-dernière manche de la saison.

Ducati ne se satisfait pas pleinement de cette situation puisqu'elle est également synonyme de progrès relativement faibles sur le modèle 2022, Bagnaia ayant renoncé à utiliser certaines des nouveautés prévues sur le moteur, qui ne lui donnaient pas pleinement satisfaction. Ciabatti espère que la GP23 marquera des progrès plus nets : "Pour être totalement honnête, la moto de 2022 était assez similaire à celle de 2021 en termes de performances, on l'a vu entre les pilotes d'usine et de Pramac par rapport à Bastianini. Évidemment, ce n'est pas vraiment ce que l'on veut."

"Normalement on veut qu'une nouvelle moto soit légèrement meilleure parce qu'on y investit énormément de travail et d’efforts. Nous pensons que la moto 2023 [...] devrait représenter un progrès. Le moteur a naturellement été amélioré, on a de nouveaux éléments dont je ne peux pas parler en détail ; nous avons aussi testé un carénage que nous pensons homologuer pour l'an prochain selon les résultats [qu’il donnera]. On verra."

"C'était difficile d'améliorer une moto très performante, et les Desmosedici de 2021 et 2022 étaient très performantes si l’on regarde le nombre de poles obtenues, 16 sur 20 avec sept pilotes différents. Je ne veux pas donner l’impression d’être un féru de statistiques, mais il faut dire que nous avons gagné 12 courses, nous avons été en pole 16 fois avec sept pilotes, et cela montre que la moto que l'on avait cette année, dans l'équipe d'usine et les équipes indépendantes, était fantastique."

Avec Léna Buffa