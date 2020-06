Ducati n'écarte pas un contrat d'un an pour Dovizioso

À un mois et demi de la date supposée du coup d'envoi du championnat, l'interminable pause du MotoGP semble avoir trouvé les limites de la patience des décideurs et des managers de pilotes. Le marché des transferts bat son plein désormais et les annonces devraient s'enchaîner avant que le paddock, réduit et sécurisé, ne prenne la direction de Jerez pour entrer dans la compétition.

Quatre des six équipes d'usine ont à ce jour officialisé au moins un de leurs pilotes pour 2021, mais six guidons restent officiellement à y pourvoir bien que certaines pièces du puzzle semblent avoir trouvé leur place en coulisses. Du côté de Ducati, on sait que Jack Miller a obtenu la promotion qu'il espérait pour l'équipe factory et Danilo Petrucci a révélé que le constructeur lui avait signifié la fin de leur collaboration en MotoGP. De fait, et alors que selon les informations de Motorsport.com Pol Espargaró a choisi de rejoindre Honda, Ducati devrait miser sur Andrea Dovizioso pour compléter sa formation.

Aucun accord ne semble toutefois avoir été trouvé pour le moment avec le vice-Champion du monde en titre. En s'exprimant auprès des médias le mois dernier, son manager avait indiqué que les perspectives d'avenir de Dovizioso ne concernaient pas que Ducati, et il avait révélé que les discussions étaient bloquées sur la renégociation du salaire du pilote pour 2020 dans le contexte actuel de crise, repoussant de fait l'ouverture de discussions concrètes pour l'avenir.

Depuis, Borgo Panigale n'a toujours pas eu d'accord à officialiser avec son leader. Le directeur sportif du groupe a toutefois à nouveau envoyé ce week-end un message rassurant, prônant l'ouverture aux exigences du pilote italien et mettant en avant la relation fidèle entre les deux parties.

Paolo Ciabatti a aussi évoqué l'éventualité d'un accord d'un an, ce qui placerait Andrea Dovizioso à contre-courant par rapport aux pilotes officiels des autres marques mais à égalité avec son coéquipier de 2021, Jack Miller, qui dispose d'un contrat d'un an avec une option pour une deuxième saison. "Nous serons ouverts à des discussions à cet égard", a fait savoir Ciabatti à Speedweek. "Si Dovi préfère un contrat d'un an, nous serons heureux de trouver un accord avec lui. S'il préfère un accord de deux ans, il devra être super motivé car il approche de la quarantaine. Mais, franchement, nous sommes disponibles pour de telles discussions."

Arrivé chez Ducati en 2013, Andrea Dovizioso en est, comme Marc Márquez avec Honda, à sa huitième année de contrat. Son rival espagnol est déjà engagé pour quatre ans de plus, ce qui le mènera à une fidélité plus grande encore que celle que Mick Doohan a eue pour le HRC (11 ans) et proche de celle que Dani Pedrosa (13 ans). Dovizioso est déjà celui qui a couru le plus longtemps au sein de l'équipe officielle Ducati, loin devant Loris Capirossi et Nicky Hayden, qui ont chacun été associés à l'équipe pendant cinq ans.

"Si Dovi signe pour deux autres années, il sera le pilote MotoGP le plus loyal [à une marque] après Dani Pedrosa", souligne Paolo Ciabatti. "Pour Ducati, il s'agira de la plus longue relation de travail avec un pilote au sein d'une même équipe. Ce serait une étape importante pour nous. Mais comme je l'ai dit, nous n'avons pas encore bouclé les négociations."