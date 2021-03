Nouveau canaliseur de flux sur la Ducati de laboratoire

Ducati veut continuer à impressionner par les solutions aérodynamiques éprouvées sur sa MotoGP, et si l'on veut découvrir les dernières avancées des ateliers de Borgo Panigale, ce n'est pas tant la Desmosedici de Jack Miller et Pecco Bagnaia qu'il faut scruter pendant les tests de ce week-end à Losail, que la moto expérimentale du pilote essayeur Michele Pirro.

Vu en piste dès vendredi, l'Italien se consacre au développement d'une moto tout à fait différente de celle des titulaires, une version expérimentale facilement reconnaissable par sa livrée noire carbone et qui représente une évolution par rapport à celle présentée lors du lancement du 9 février.

Michele Pirro sur la Ducati de laboratoire

Le carénage, mais pas seulement, a subi quelques interventions assez radicales dans la partie inférieure. Sous les ailettes en forme de diapason, on semble en effet apercevoir un rétrécissement de l'entrée du radiateur, afin de minimiser la résistance aérodynamique et de modifier la dynamique interne des fluides. Mais on peut surtout remarquer la présence d'un nouveau canaliseur de flux, qui devrait permettre de réduire l'effet du soulèvement de la roue avant à l'accélération, et ce en diminuant l'impact de l'antiwheelie, le système électronique qui permet d'abaisser la roue mais au détriment des performances du moteur.

Le règlement du MotoGP permet de présenter une nouvelle configuration aérodynamique pour la saison 2021 en plus de celle utilisée en 2020, et qui pourra être utilisée à partir du deuxième Grand Prix. Dans cette optique, Ducati travaille sur la forme de l'appendice qui apparaît dans la zone inférieure du carénage, ouvrant ainsi une nouvelle voie dans les recherches de développements.

Michele Pirro passe ainsi en revue plusieurs solutions sur une Desmosedici de laboratoire très "outillée". Les techniciens de Gigi Dall'Igna ont en effet monté un capteur laser (une solution qu'ils ont déjà employée par le passé) afin de mesurer les variations de hauteur. Cette petite boîte, placée au bout du bras oscillant et qui projette un rayon de lumière sur l'asphalte, n'est pas passée inaperçue, vendredi. Elle sert à enregistrer les différents réglages du holeshot device (ou variateur de hauteur) lorsque la moto est en mouvement, et se transforme même en un véritable "correcteur de réglages" contrôlé mécaniquement, puisqu'un tel outil électronique est interdit par le règlement.

Michele Pirro sur la Desmosedici standard de 2021

La moto de Borgo Panigale semble également plus enveloppante autour de l'échappement latéral, ce qui témoigne du fait que l'attention portée par le département aérodynamique s'est déplacée vers une zone jusqu'ici plutôt négligée sur la moto.

Il sera intéressant de voir quelles indications ressortiront des tests menés par Michele Pirro, mais il ne fait aucun doute que Ducati cherche à optimiser la répartition des flux dans le but de tirer le plus d'avantage possible dans une recherche de poussée verticale et d'efficacité pouvant garantir des vitesses de pointe plus élevées.