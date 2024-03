Ducati officialise Pecco Bagnaia pour 2 ans de plus !

Pecco Bagnaia n'aura donc pas attendu de commencer la saison pour prolonger son contrat. Le double Champion du monde en titre souhaitait rester fidèle à Ducati et il a finalement trouvé un accord avec le constructeur pour rester en poste deux ans de plus. Après son contrat actuel qui court jusqu'à la fin de la saison à venir, il sera donc toujours pilote Ducati en 2025 et en 2026.

Première annonce de ce type cette année, cette officialisation n'a rien d'une surprise. Bagnaia et Ducati forment un duo serein depuis l'arrivée du Turinois dans la catégorie MotoGP. Amoureux de la marque depuis l'enfance, il avait décroché un contrat avant même d'être titré en Moto2 et avait donc fait ses débuts parmi l'élite au guidon d'une Desmosedici, en 2019.

Après deux ans sous les couleurs du team Pramac, Bagnaia a été promu dans l'équipe officielle et, très vite, il a trouvé la voie du succès. À partir de sa première victoire au GP d'Aragón 2021, il a installé une véritable domination sur le championnat, remportant 18 Grands Prix sur 46. Surtout, il a fait vaciller la mainmise de Fabio Quartararo à la fin de la saison 2021, celle du titre du Français, puis a réussi l'exploit d'effacer la grande avance prise par son rival à la mi-saison 2022 pour finalement remporter le titre.

L'an dernier, il a été confronté à une concurrence interne au groupe Ducati, pour finir par venir à bout de Jorge Martín lors de la dernière manche. Il a ensuite enchaîné avec une intersaison durant laquelle il a une nouvelle fois affirmé sa domination, faisant de lui le favori incontestable du championnat qui débutera cette semaine.

Pecco Bagnaia s'est affirmé en leader du groupe Ducati lorsque la marque est entrée pleinement dans l'ère actuelle, avec l'avantage technique pris sur les constructeurs japonais et le renouvellement générationnel de ses pilotes. Aujourd'hui âgé de 27 ans, il n'a connu que des Ducati en MotoGP et n'a jamais fait de secret de son souhait de prolonger son contrat, ce pour quoi des négociations ont été menées cet hiver.

"Je suis très heureux de continuer à courir avec l'équipe de mes rêves !" déclare le pilote italien. "Porter ces couleurs est un honneur pour moi. C'est fantastique et c'est une grande source de fierté. Avec Ducati, mon équipe et tous les membres de Ducati Corse, on a réussi à réaliser des choses incroyables, et dans les trois années qui nous attendent (parmi lesquelles 2024), on va continuer à donner le meilleur de nous-mêmes pour essayer de décrocher encore plus de succès. Je suis ravi, et prêt à prendre la piste au Qatar pour la première course de l'année."

"Nous sommes extrêmement heureux d'avoir Bagnaia avec nous pour 2025 et 2026. Ensemble, nous avons écrit une page importante de l'histoire de la moto : Pecco a été le premier Italien à remporter un titre MotoGP sur une moto italienne, notre Desmosedici GP. Ensemble, nous avons reconquis un titre pilotes que nous n'avions plus gagné depuis 15 ans, et nous l'avons fait à nouveau l'an dernier. Il est double Champion du monde et a prouvé plus d'une fois qu'il méritait de porter le numéro 1 sur sa moto", souligne Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse.

"En plus de ces résultats, Bagnaia continue de montrer qu'il est en parfaite harmonie avec sa moto et son équipe. Pour toutes ces raisons, il était naturel pour nous de vouloir poursuivre avec lui. Nous sommes donc impatients de vivre ce nouveau chapitre ensemble, confiants de pouvoir décrocher d'autres résultats importants."

"Pecco est véritablement le pilote parfait pour Ducati", estime Claudio Domenicali, PDG de Ducati Motor Holding. "Il représente à la perfection nos valeurs : le style, l'élégance et la performance. Il est non seulement rapide, déterminé et tenace en piste, mais il se démarque aussi par son élégance et son éducation en dehors de la piste. Je suis très heureux de cette prolongation et je suis certain qu'elle va enthousiasmer les fans de Ducati dans le monde entier."

Pecco Bagnaia a dominé l'intersaison et va entamer le championnat serein. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati maintient logiquement la confidentialité sur les termes du contrat, néanmoins sur la base de sa politique salariale habituelle, on peut estimer que Pecco Bagnaia touchera un salaire de base de sept millions d'euros, complété par des primes de résultats. S'il venait à remporter un troisième titre en 2024, il gagnerait probablement aux alentours de dix millions d'euros dans l'année.

Désormais, Ducati a réalisé sa mission prioritaire en validant la place de son premier pilote pour l'avenir. Il lui faut à présent s'intéresser au reste de son line-up. Pour le second guidon de l'équipe officielle, Enea Bastianini sait qu'il va devoir faire ses preuves et qu'il se trouve dans une position très enviée. Jorge Martín ne vise rien de moins qu'une place dans une équipe d'usine et l'on peut, à ce stade, très probablement ajouter Marc Márquez à la liste des prétendants.

Sur le reste de la grille, rares sont les pilotes qui ont d'ores et déjà en poche un contrat allant au-delà de 2024. C'est le cas de Luca Marini et de Johann Zarco chez Honda, ainsi que de Brad Binder chez KTM. On estime aussi que Pedro Acosta est engagé sur le long terme avec le constructeur autrichien. D'après les informations de Motorsport.com, le pilote Moto2 Fermín Aldeguer s'est quant à lui engagé pour piloter une Ducati du team Pramac en 2025.