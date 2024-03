Une Ducati officielle chez Gresini serait l'idéal pour Álex Márquez

Dans l'ombre de son frère Marc Márquez depuis toujours, Álex Márquez savait que partager à nouveau son garage avec son aîné cette saison risquait d'éclipser ses performances. Pourtant, l'Espagnol se sent à l'aise dans cet environnement et apparaît plus épanoui que jamais. Tandis que le #93 est sous le feu des projecteurs à chacun de ses gestes, Álex travaille comme il aime, "tranquillement", pour chercher à consolider sa position après une première année prometteuse sur la Ducati.

Prudent au Qatar, un Grand Prix qu'il considère piégeux, il aborde cette semaine la manche portugaise avec l'espoir de hausser le ton, tout en refusant de formuler des objectifs qui pourraient l'obséder. Ce qui compte à ses yeux, ce sont les fondations qu'il est en train de poser.

"On a une bonne base, on a très bien travaillé pendant la pré-saison, en faisant peu de bruit, comme j'aime, mais en travaillant et en faisant beaucoup d'essais", se félicite le champion du Moto3 (en 2014) et du Moto2 (2019). "Les choses sont claires. Faire une deuxième année avec le même chef technique et la même équipe, cela apporte beaucoup de sérénité et je me sens en confiance, je fais ce que j'aime sur la moto."

À bientôt 28 ans, Álex Márquez dispute sa cinquième saison dans la catégorie MotoGP, qu'il a rejointe au pied levé lorsque Jorge Lorenzo a pris une retraite anticipée et libéré un guidon officiel chez Honda. Ses trois premières années l'ont peu à peu mené dans l'impasse, entre le niveau en baisse de la RC213V et un rôle chez LCR qui, les derniers mois, le frustrait particulièrement.

Reboosté par son transfert chez Gresini, l'Espagnol profite aujourd'hui d'une moto qui lui permet de se battre aux avant-postes et d'un environnement dans lequel il a repris des couleurs. Vainqueur de deux courses sprints et auteur de deux podiums en Grand Prix, il s'est classé neuvième du championnat l'an dernier malgré des blessures, et fait partie des hommes à suivre cette saison.

À l'heure où la grille MotoGP commence doucement à prendre forme pour les prochaines saisons, Álex Márquez se trouve une fois encore dans l'ombre de son frère, qui fait office de pièce maîtresse sur le marché des transferts. On évoque le nom de Marc Márquez notamment pour une éventuelle promotion dans l'équipe officielle Ducati, où Pecco Bagnaia attend de connaître l'identité de son coéquipier.

Parmi les équipes satellites du constructeur italien, on sait simplement que Fermín Aldeguer a été signé pour prendre une place convoitée chez Pramac. Reste à clarifier le nom de son coéquipier, ainsi que le binôme du team Gresini et éventuellement celui de VR46 si la formation de Valentino Rossi demeure dans le giron Ducati.

Comment se positionne Álex Márquez dans tout cela ? "Je suis plutôt content là où je suis. Si je devais dire quelque chose, je dirais [que j'aimerais] une moto officielle dans l'équipe Gresini. Ce serait parfait pour moi ! Mais on ne sait jamais et il faut donc être ouvert à tout. Il faut que je fasse mon job en piste pour avoir de bonnes options en dehors."

À l'heure actuelle, Ducati fournit quatre motos dites officielles, c'est-à-dire de la dernière spécification en date et pouvant recevoir dans un traitement égalitaire les pièces développées en cours de saison. Les quatre autres motos sont des versions de l'an dernier. Ce partage s'est imposé l'an dernier, alors que par le passé, un plus grand nombre de motos de la saison en cours étaient distribuées, à l'instar de celle qu'avait reçue Luca Marini chez VR46 en 2022.

Avec Germán Garcia Casanova