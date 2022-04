Ducati n'a pas la certitude de pouvoir rouler samedi

Ducati est la marque la plus directement touchée par les soucis logistique qui ont provoqué l'annulation de la journée de vendredi au GP d'Argentine. Deux avions-cargos affrétés par la Dorna ont rencontré des problèmes techniques et des pièces de l'équipe Ducati officielle, de Gresini et de VR46 ne sont pas encore arrivées sur le circuit. Aucune séance d'essais libres ne débutera tant que chaque équipe ne sera pas en capacité de rouler et Pecco Bagnaia a ainsi des doutes sur le maintien de la course.

"Avant tout, il faudra attendre pour voir si on pourra rouler samedi parce qu'on n'a pas encore la certitude que l'avion arrivera demain soir", a déclaré le vice-Champion du monde. "C'est encore un point d'interrogation. [...] Je suis certain que le week-end ne sera facile pour personne. Il faudra juste nous adapter à tout aussi vite que possible. On aura moins de temps pour le faire."

Jack Miller s'est montré plus optimiste en précisant que l'équipe officielle a bien reçu ses motos mais pas encore des pièces importantes. "Sincèrement, nous avons été plutôt chanceux, en fait il ne manque que le box lui-même, les panneaux [sur les murs]", a précisé l'Australien. "Heureusement, nous avons reçu les deux motos et suffisamment d'outils pour travailler dessus et les préparer. Les mécaniciens sont plutôt chanceux."

Bagnaia espère que la situation rentrera dans l'ordre, voyant Termas de Río Hondo comme une chance de se relancer après un début de saison bien loin de ses attentes : "Je suis dans une situation qui fait que je dois en quelque sorte repartir d'un point et progresser. J'espère vraiment qu'on pourra courir, justement parce qu'avoir une course en moins ferait encore plus la différence. J'espère donc qu'on arrivera à courir même si c'est actuellement l'inconnue la plus grande. Et puis, il se pourrait aussi que cette course soit rattrapée plus tard. On ne sait pas encore très bien, mais on nous dira sûrement mieux d'ici demain ce qui va se passer."

"En tout cas, il sera important de bien commencer tout de suite, il faut faire son travail en étant bien concentré. Heureusement, ça arrive sur une piste qui n'est pas comme Austin, où il y a besoin de travailler plus, mais une piste assez similaire à l'Indonésie en termes de réglages et de tracé. Ça n'est pas qu'on est sereins, bien sûr, car il y a du travail à faire, mais je suis convaincu qu'avec le travail fait en Indonésie on pourra être compétitifs."

Gresini et VR46 n'ont encore rien reçu

Le garage de VR46 est encore totalement vide

La situation est très variable dans le clan Ducati. Pramac dispose de l'intégralité de son matériel mais aucune pièce de Gresini et VR46 n'a atteint l'Argentine. Miller estime que l'aide du team factury sera nécessaire pour les équipes satellites : "Je crois que VR46 et Gresini recevront leur matériel vendredi et que nos mécaniciens pourront leur prêter main forte pour essayer d'accélérer le processus dans ces équipes, parce qu'au final, Ducati est une grande famille."

"C'est dommage pour les mécaniciens qu'ils n'aient rien reçu parce que vous savez, ce n'est pas comme si on sortait [la moto] du container et qu'on prenait la piste. Il y a un gros travail pour préparer ces machines tous les week-ends, et ils auront beaucoup à faire, donc je pense que nos mécaniciens devraient être en mesure d'aider."

La situation ne sera pas totalement apaisée quand les motos seront prêtes à rouler puisqu'avec le nouveau programme, les pilotes auront moins de temps de roulage sur une piste très poussiéreuse. "Quoiqu'il en soit, il faudra adapter la moto à la piste et pour le moment, l'asphalte est marron, il est très sale", a déploré Bagnaia. "Dans ces conditions c'est mieux de ne rien tester, de garder la même moto et d'enchaîner les tours pour nettoyer la piste et comprendre la situation."

Avec Léna Buffa