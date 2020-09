Ducati : le placement des pilotes 2021 décidé "à 99%"

Paolo Ciabatti, directeur sportif de Ducati Corse, a révélé que le choix du constructeur était pratiquement finalisé quant à la formation de son équipe officielle et du team Pramac pour la saison prochaine.

Si l'on sait déjà officiellement que Pecco Bagnaia et Johann Zarco seront toujours aux affaires en 2021, Ducati s'était laissé un peu de temps pour définir lequel d'entre eux rejoindra Jack Miller dans le team factory et lequel défendra les couleurs de Pramac.

Aujourd'hui le choix semble presque acté et c'est Bagnaia qui fait figure de favori pour être promu dans la structure principale. Zarco admet lui-même avoir sans doute produit des performances insuffisantes par rapport au pilote italien lors des courses de Misano pour s'approprier cette place de choix, bien qu'il se dise heureux de la confiance qui lui est malgré tout accordée pour une deuxième année au guidon de la Desmosedici.

L'autre information attendue lors de cette annonce concerne le deuxième pilote Pramac. Et Paolo Ciabatti se veut cette fois plus loquace qu'il ne l'a été ces derniers mois, puisqu'il révèle ce vendredi que Jorge Martín sera bel et bien recruté, confirmant une information dévoilée par Motorsport.com début juin mais non confirmée depuis pour des questions contractuelles entre le pilote espagnol et le groupe KTM.

"Nous sommes convaincus à 99% de là où courront les pilotes avec lesquels nous sommes sous contrat, et qui sont comme vous le savez Miller, Bagnaia, Zarco et maintenant on peut aussi citer Jorge Martín", révèle Paolo Ciabatti à Sky Italia, louant les qualités du pilote actuellement engagé en Moto2. "C'est un pilote qui nous plait beaucoup, depuis longtemps, et nous sommes donc contents qu'il puisse être sur une Ducati à partir de l'année prochaine. Il est enfin de retour après avoir manqué ces deux courses à cause du COVID, j'ai vu qu'il a été performant [en EL1], alors il va sûrement essayer de revenir dans la lutte pour le titre."

Annonce en milieu de semaine

Le directeur sportif précise par ailleurs que la composition des équipes sera officialisée en milieu de semaine prochaine, notamment pour permettre à Yamaha et Petronas d'être seuls sous le feu des projecteurs lorsque sera annoncé, de façon imminente, le transfert de Valentino Rossi.

"L'idée est d'annoncer les pilotes Ducati de 2021 la semaine prochaine, vers la moitié de la semaine. Pas pendant ce week-end, car nous devons nous concentrer sur la course et puis il semble que l'accord entre Valentino et le team Petronas Yamaha sera également annoncé entre aujourd'hui et demain, alors nous laissons la scène à cette nouvelle. Vers la moitié de la semaine prochaine, sauf surprise, nous ferons une annonce officielle pour les pilotes 2021", confirme Paolo Ciabatti.

Le plus gros doute concernant les effectifs de Ducati pour la saison prochaine concerne désormais le line-up Avintia. Car si l'arrivée d'Enea Bastianini n'est plus qu'un secret de polichinelle, la place de Tito Rabat, pourtant scellée par un contrat, est ébranlée par les spéculations portant sur un recrutement de Luca Marini.

Avec Germán Garcia Casanova