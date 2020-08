Les pilotes Ducati entre espoir et prudence avant l'Autriche

Andrea Dovizioso n'est pas inquiet à l'idée que Michelin ait amené un pneu à la carcasse différente sur le Red Bull Ring, où se dispute ce week-end la quatrième course de la saison 2020 du MotoGP. L'Italien rappelle que Ducati peine pour le moment à faire fonctionner le pneu utilisé habituellement, et que l'arrivée d'une construction différente pourrait, selon lui, difficilement empirer sa situation et celle de son équipe.

"Nous n’avons pas trouvé comment faire fonctionner le pneu précédent, donc le changement ne sera pas un gros problème, ça pourrait être meilleur", plaisante l'Italien. "Ici en Autriche, ils apportent toujours un autre pneu car on a besoin d’une construction différente pour aller au bout de la course. Nous nous concentrons sur la manière dont nous pouvons piloter, nous avons beaucoup étudié [les données] pendant les jours qui ont suivi Brno."

"Nous avons compris beaucoup de choses, mais il y a une petite fenêtre pour faire fonctionner le pneu et le gérer. L’Autriche est un circuit étrange, un peu inhabituel, mais il peut peut-être nous aider et ce sera peut-être une meilleure piste pour nous. Je m’attends à ce que nos rivaux soient plus forts que l’an dernier. La Yamaha n’y était pas loin si l’on regarde les écarts, mais je crois en mon équipe et je pense que nous serons meilleures. À quel point, il faudra voir durant le week-end."

Dovizioso est le vainqueur de l'édition 2019 du Grand Prix d'Autriche, mais ne veut pas se mettre la pression en visant à tout prix un résultat similaire : "Bien sûr, c’est une course importante car j’ai gagné deux fois ici et ça peut être un meilleur circuit pour nous. Mais si l’on court sous pression on n’aura jamais de résultat, ce n’est pas le but. Le but est de comprendre et de bien piloter la moto, nous cherchons cela et nous nous concentrons sur la dernière course. Parfois, ça prend du temps car le changement du pneu est grand, mais il faut qu’on trouve un moyen. Nous faisons beaucoup d'analyses, et après trois courses nous avons beaucoup de données des pilotes, ça nous aide à comprendre, c’est ce dont on a besoin pour se fixer des limites."

Pour son équipier Danilo Petrucci, le pneu pourrait aider Ducati à progresser... à condition de le comprendre. Le futur pilote Tech3 veut continuer à travailler après un début de saison compliqué : "C'est dur à dire avant de prendre la piste. On espère que ça va changer quelque chose, même si on ne peut pas le prédire. On a clairement très envie de se montrer plus performants que la semaine dernière. Même si on vit un moment difficile, j'ai envie de prendre la piste. On s'attend à être plus performants sur cette piste mais il faut d'abord qu'on comprenne comment le pneu arrière va fonctionner. Peut-être que ce sera une solution pour cette course. Il faut qu'on prenne tout [ce qui est proposé] pour essayer d'être plus rapides."

Petrucci confirme un travail conséquent effectué sur les données, et notamment celles de Johann Zarco, qui a largement dominé les Ducati officielles et les Pramac à Brno au guidon de sa GP19 d'Avintia. Mais le pilote au numéro 9 laisse pour le moment les réglages du Français de côté. Cette étude approfondie des problèmes rencontrés en République Tchèque a déjà permis à Petrucci de comprendre pourquoi rien ne l'avait aidé à gagner de la performance au fil du week-end.

"Pour le moment, on ne suit pas les réglages de Zarco, car chaque pilote constitue son set-up au cours de la saison en fonction de son style de pilotage. Par contre, on peut regarder les données et essayer, non pas de copier, mais de voir où il était plus rapide. On a compris qu'il passait mieux les virages, mais si on regarde les données de l'année dernière on voit que ça avait été très similaire entre Brno et ici."

"Le problème à Brno c'est que rien n'a véritablement fonctionné, si bien qu'on a plus ou moins couru avec la moto qu'on avait utilisée le vendredi matin. On verra comment fonctionnera le pneu arrière, car c'est une construction différente à nouveau, mais on ne peut clairement pas copier les réglages de Johann. Sa moto est assez différente de la mienne, mais son physique aussi. On ne peut pas tout révolutionner d'une course à l'autre, et en ce qui nous concerne on préfère par exemple avoir une plus grande moto, mais parce que je suis plus grand."

Néanmoins, Ducati risque de voir ce travail remis en question par le nouveau pneu, qui représente une inconnue, et n'est pas sans inquiéter Petrucci : "On a regardé les données, on les a comparées entre cette année et l'année dernière. Il n'y a rien de spécial qu'on puisse faire pour changer la situation. Bien sûr c'est bien de comprendre les choses mais le pneu arrière ayant changé, on ne sait pas à quoi s’attendre."

Avec Léna Buffa