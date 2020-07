Chez Ducati, "la porte est ouverte" à Crutchlow

Sur le départ de Honda pour la fin de la saison, Cal Crutchlow ne cache pas son intérêt pour les deux guidons encore disponibles dans les équipes officielles du plateau MotoGP : celui d'Aprilia, aux côtés d'Aleix Espargaró, déjà prolongé pour deux ans, et celui de Ducati, avec le nouveau promu Jack Miller.

Si l'option Aprilia paraissait initialement la plus à même d'aboutir, l'arrivée du paddock à Jerez cette semaine a replacé celle de Ducati sur le devant de la scène. Ces retrouvailles entre les équipes et les médias ont en effet apporté quelques précisions supplémentaires au sujet de la situation d'Andrea Dovizioso, par le biais de déclarations prudentes dont chaque mot est scruté avec attention afin de comprendre ce qui justifie qu'aucun accord n'ait encore été signé. Et, par conséquent, ce qui pourrait ou non faire naître une opportunité pour d'autres pilotes.

Paolo Ciabatti a déjà fait savoir hier que les espoirs de Jorge Lorenzo s'approchaient plus d'un fantasme personnel du pilote majorquin que d'une réalité dans les options creusées par Ducati. "Pour l'instant, il n'y a rien, [...] c'est simplement une idée qui est dans la tête de Jorge", a-t-il fait savoir. Ce matin, Davide Tardozzi a partagé sa propre vision du cas Lorenzo, rappelant qu'un simple coup de fil de Gigi Dall'Igna au mois de mai avait sans doute engendré des spéculations disproportionnées.

"Jorge s'est proposé", explique le team manager à BT Sport. "Il est évident que Jorge a une très bonne relation avec Gigi, au moment de son anniversaire il a discuté avec Gigi et à partir de là peut-être que quelque chose a fait son chemin dans son esprit. Mais ce n'est qu'une discussion amicale jusqu'à présent, il n'y a rien de sérieux jusqu'ici et nous ne prendrons notre décision qu'après les courses d'août."

Davide Tardozzi rappelle en effet les délais que Ducati se laisse avant de trancher la question. Et alors que Paolo Ciabatti suggérait hier que ce laps de temps pourrait permettre à Andrea Dovizioso de se rendre compte qu'il est véritablement motivé pour continuer − une remarque pas franchement appréciée par le principal intéressé − le team manager se veut plus diplomate et pragmatique.

"Nous discutons, car Andrea aussi souhaite attendre", explique-t-il. "Nous ne sommes pas pressés. Andrea non plus n'est pas pressé. Il est évident qu'il s'agirait de la meilleure opportunité pour les deux parties : pour Andrea afin d'avoir une moto compétitive, et pour nous afin d'avoir un pilote compétitif. Il y a eu beaucoup de discussions jusqu'à présent pour finaliser l'accord pour 2020. Nous nous sommes mis d'accord pour réduire l'légèrement le salaire, et c'est fait. Ensuite, nous commencerons à parler de l'avenir."

Seulement, alors que le plateau MotoGP sera sous le feu des projecteurs quasiment chaque semaine maintenant que le championnat a repris, la question reste inévitablement au cœur des discussions. Cal Crutchlow se dit intéressé par un retour dans l'équipe pour laquelle il courait en 2014 et Davide Tardozzi se charge de lui montrer que le message est bien reçu.

La porte est ouverte pour tous les pilotes rapides, et Cal fait partie des pilotes rapides. Davide Tardozzi

"La porte est ouverte pour tous les pilotes rapides, et Cal fait partie des pilotes rapides", souligne-t-il en effet. Le team manager précise : "Nous n'avons pas pris de décision. Nous arrivons à attendre avec tous les pilotes, nous ne sommes pas pressés, de même que tous nos pilotes. Nous saisissons donc l'opportunité pour disputer quelques courses, jusqu'à la fin du mois d'août, afin d'évaluer la situation et d'être certains de ce que nous ferons en 2021."

Davide Tardozzi tente enfin de tordre le cou à la rumeur selon laquelle de mauvaises relations entre Dovizioso et Dall'Igna seraient à l'origine de cette situation ubuesque. Si un différent a bien opposé les deux hommes l'an dernier au sujet de l'orientation à prendre dans le développement, la confrontation d'idées est saine, d'après le team manager.

"Je pense qu'on en fait trop là-dessus. Je pense que la relation entre Andrea et Gigi est très utile, car ce sont deux gars durs, qui se poussent l'un l'autre pour faire du mieux possible. Gigi pousse donc le pilote et le pilote pousse le technicien. Vous pouvez demander à Cal : la relation que j'ai avec Cal est très amicale, mais on a souvent haussé le ton. Ce n'est pas un problème."

Avec Lewis Duncan