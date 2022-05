Ducati se sent en position de force sur le marché des transferts

Avec sa horde de huit pilotes, Ducati domine ce début de championnat. En sept Grands Prix, la marque a gagné quatre fois, raflé neuf trophées en ne manquant jamais un seul podium, décroché cinq pole positions et placé 12 pilotes en première ligne, et a signé quatre fois le meilleur temps en course.

Mais hors piste également, la marque italienne estime être en position de force alors qu'elle a plusieurs cases à cocher sur le marché des transferts. Pecco Bagnaia étant déjà assuré de conserver sa place, l'identité de son coéquipier reste incertaine et centralise aujourd’hui toute l'attention, avant la composition du team Pramac qui en découlera.

La tendance qui se dessine est celle d'un remaniement, car Jack Miller paraît de plus en plus certain de perdre son guidon. Ce qui semble surtout se jouer actuellement, c'est le choix que sera amené à faire le constructeur entre Enea Bastianini, actuellement chez Gresini, et Jorge Martín, qui court pour Pramac, afin de faire équipe avec Bagnaia la saison prochaine.

Sur le papier, Bastianini a pris l'avantage en termes de résultats, puisqu'il vient de décrocher sa troisième victoire de la saison et se trouve à huit points du leader, alors que Martín peine à véritablement lancer son championnat et cumule les chutes. Mais avec une seule place à proposer dans l'équipe officielle, Ducati pourrait courir le risque de vexer celui à qui ce guidon ne sera pas offert, alors que la marque affirme vouloir garder ses représentants actuels et espère déplacer les pions sur le plateau tout en conservant un jeu solide.

Pour Paolo Ciabatti, cependant, tous les pilotes actuels de Ducati étudieront d'abord la proposition que pourra leur faire Borgo Panigale avant de penser à quitter le groupe. "Je pense que n'importe qui pilote aujourd’hui une Ducati va réfléchir à deux fois avant d'aller ailleurs", a déclaré le directeur sportif de la marque à Motorsport.com au Mans, lorsque nous lui avons demandé si Ducati craignait de voir l'un des deux pilotes quitter le navire lorsque le choix aura été fait entre Martín ou Bastianini.

"[Ce n'est] pas uniquement car la moto est très compétitive", a-t-il argumenté. "Le package général, le soutien technique apporté à toutes les équipes indépendantes, le fait que Gigi [Dall'Igna] aille parler à tous les pilotes après les courses… Je crois que c'est quelque chose que les pilotes et les équipes apprécient beaucoup."

"D'un autre côté, je ne pense pas qu'il reste de bonnes opportunités sur le marché", a ajouté Paolo Ciabatti. "Il faut bien sûr voir ce que Honda va faire, puisqu'apparemment ils ne semblent pas vouloir continuer avec Pol [Espargaró] − ce ne sont pas mes affaires, ce sont les leurs. Et puis, il faut voir si Aprilia veut changer de pilotes, ce que je ne pense pas. Mais ensuite, il ne reste pas grand-chose parmi les équipes d'usine, malheureusement, compte tenu de la décision de Suzuki. Enfin, peut-être KTM, je ne sais pas. En tout cas, je ne vois pas le marché si actif et si stressé, donc je suis certain que des pilotes qui peuvent faire de bons résultats sur la Ducati vont écouter la proposition de Ducati avant d'aller ailleurs."

Concernant Jack Miller, qui semble donc devoir céder sa place, Paolo Ciabatti dit avoir conscience que l'offre qui lui sera faite pourrait ne pas lui convenir, bien que l'Australien se soit dit ouvert à l’idée d'un retour chez Pramac pour rester dans le groupe Ducati.

"Nous avons toujours dit que nous voulions conserver Jorge et Enea, et je pense que nous y sommes pratiquement. Bien entendu, nous voulions aussi voir si nous pouvions continuer d'une certaine manière avec Jack, car Jack est un pilote formidable, nous l'adorons. Je pense que nous pouvons lui offrir quelque chose qu'il pourrait ne pas considérer comme étant assez bon pour lui, et il pourrait prendre une autre direction", a-t-il admis.

Un sujet inédit a été exposé ces derniers jours, lorsque plusieurs pilotes ont mis en avant le besoin de proposer un salaire minimum et une certaine protection contractuelle. Joan Mir et Aleix Espargaró ont déjà fait part de propositions basses et décevantes dans leurs premières négociations, l'un avec Suzuki avant que la situation ne change et l'autre avec Aprilia.

Sans rentrer dans le détail de ce que Jack Miller pourrait juger comme n'étant pas au niveau de ses attentes, Paolo Ciabatti compte surtout sur la force du groupe Ducati et la qualité de ses équipes satellites pour parvenir à garder un solide line-up global.

"Si l'on regarde les résultats, [il y a] Jack ; Martín vit une saison difficile mais il a fait des choses formidables ; Enea, cela va sans dire qu'il se bat pour le championnat ; Zarco fait des courses régulières même s'il lui manque peut-être un peu cet éclat pour monter sur le podium plus régulièrement. Heureusement, nous avons plus de deux motos sur la grille et une très bonne relation avec nos équipes indépendantes pour voir si nous pouvons trouver une solution."

"Nous en sommes au stade où nous avons besoin d'évaluer un peu la situation. J’espère qu'entre le Mugello et Assen nous en arriverons à l'organisation finale de quel pilote [ira] dans quelle équipe", a conclu le directeur sportif de Ducati Corse.

Propos recueillis par Lewis Duncan