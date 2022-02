Pramac dévoile ses couleurs pour la saison 2022

À trois jours du premier test officiel de l'année sur le circuit de Sepang, Pramac a dévoilé sa livrée pour la saison 2022. L'équipe satellite et partenaire privilégié de Ducati est déjà présente en Malaisie mais c'est à travers une présentation enregistrée au préalable à son siège toscan qu'elle a révélé ses couleurs. Le rouge et le blanc restent très présent et le bleu fait son retour à l'avant de la moto, rappelant la livrée utilisée jusqu'en 2019.

Le team Pramac a conservé les mêmes pilotes pour la saison 2022, Johann Zarco et Jorge Martín, tous deux directement sous contrat avec Ducati. Les deux hommes ont connu une année 2021 en dents de scie : impressionnant en début de saison, Zarco a marqué le pas durant l'été tandis que Martín, en pole dès son deuxième départ, a vu son élan stoppé par une lourde chute au GP du Portugal, dont les stigmates se sont fait ressentir durant de longs mois. Le Madrilène a néanmoins décroché le titre de meilleur rookie et offert à Pramac sa première victoire au GP de Styrie, un premier succès qui sera l'un des objectifs de Zarco cette année, après avoir été le meilleur pilote indépendant du plateau la saison passée.

Les deux hommes disposeront de la même machine que l'équipe officielle et les espoirs sont naturellement élevés après une campagne 2021 plus qu'encourageante : "Nous ferons de notre mieux pour faire mieux que l'année dernière, qui a été l'une de nos meilleures", a déclaré Paolo Campinoti, le propriétaire du team Pramac, au cours de la présentation. "Je suis sûr qu'avec les deux [pilotes], nous avons la possibilité d'atteindre un niveau très élevé pour la saison à venir."

Si le duo de pilotes reste inchangé, l'équipe Pramac a connu des changements majeurs à sa tête. Francesco Guidotti, emblématique team manager de la structure italienne, est brutalement parti pour KTM au terme de l'année 2021 et son poste a été repris par Claudio Calabresi, jusque-là en charge de l'équipe engagée en MotoE, tandis que Fonsi Nieto a été nommé directeur sportif après avoir occupé un rôle de coach des pilotes.

Gresini et le team officiel ayant déjà dévoilé leurs couleurs, la dernière des quatre équipes Ducati à devoir présenter sa livrée est VR46, nouvelle venue en MotoGP cette année. La formation de Valentino Rossi est la seule qui n'a pas encore annoncé de date de présentation. La majorité des cérémonies sont programmées dans les prochains jours, autour des deux premières journées du test de Sepang prévues ce week-end.

Calendrier des présentations MotoGP

Équipe Date Lieu Gresini Racing MotoGP 15 janvier Faenza Photos | Vidéo WithU Yamaha RNF MotoGP Team 24 janvier, 16h Vérone Photos | Vidéo Red Bull KTM Factory Racing 27 janvier, 10h En ligne Photos | Vidéo Tech3 KTM Factory Racing 27 janvier, 10h En ligne Photos | Vidéo Pramac Racing 2 février, 15h En ligne Photos | Vidéo Monster Energy Yamaha MotoGP 4 février, 8h30 Sepang Team Suzuki Ecstar 4 février, 10h Sepang Ducati Lenovo Team 7 février, 16h En ligne Photos | Vidéo Repsol Honda Team 8 février En ligne LCR Honda 9 février, 10h30 En ligne Aprilia Racing 10 février VR46 Racing Team ?