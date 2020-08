Ducati "prend acte" du départ de Dovizioso avec un pincement au cœur

C'est par la voix de son directeur sportif que Ducati Corse a réagi au départ d'Andrea Dovizioso, communiqué ce matin par le manager du pilote lors d'une réunion au Red Bull Ring. Paolo Ciabatti l'a admis, il n'a pas été surpris par cette nouvelle : "Je m'y attendais, oui." Il n'en reste pas moins un pincement au cœur certain à la perspective qu'un tel partenariat prenne fin dans trois mois.

"Malheureusement, nous avons rencontré [Simone Battistella] et les conditions pour poursuivre cette relation au-delà de l'échéance naturelle [du contrat] à la fin de cette saison n'étaient pas réunies, et nous en prenons acte", a déclaré Ciabatti à Sky Italia. "Nous avons rencontré Simone et nous avons constaté que les conditions pour continuer n'étaient pas réunies. […] C'est Andrea qui nous a communiqué, via Simone, qu'il préférait ne pas lancer de négociation et partir à la fin de la saison. Voilà la situation."

Unis depuis 2013, Dovizioso et Ducati ont gravi ensemble les échelons du MotoGP, le pilote italien accompagnant la Desmosedici dans son renouveau après qu'elle a eu connu la gloire avec Casey Stoner puis une dégringolade vers l'échec cuisant vécu avec Valentino Rossi en 2011 et 2012. En 2016, une première victoire marquait un tournant, avant trois saisons au sommet.

"Nous avons passé huit ans avec Andrea, nous avons gagné ensemble 13 courses jusqu'à présent, et je pense que nous voulons tous en ajouter. Trois fois deuxièmes du championnat ces trois dernières années et il n'y a que Márquez qui ait gagné plus de courses qu'Andrea", rappelle Paolo Ciabatti.

"C'est dommage, c'est certain", admet le responsable italien. "Il est clair que nous ne pouvons pas être heureux mais il faut regarder ce qu'il y a eu de positif dans cette relation qui, en huit ans, a permis aussi bien à nous qu'à Andrea d'obtenir des résultats exceptionnels. En ce moment, je veux donc regarder l'aspect positif de notre histoire avec Andrea et le fait que nous avons encore 11 courses à faire ensemble pour obtenir le maximum. Et je pense vraiment que ce championnat est ouvert compte tenu de notre position et que nous pouvons avoir une chance. Toutes les autres considérations, nous les ferons une fois le championnat terminé ou l'année prochaine."

"Notre volonté et celle d'Andrea est d'obtenir le maximum", affirme Paolo Ciabatti, alors que le Grand Prix d'Autriche a débuté hier avec des performances prometteuses. "Nous croyons que le championnat reste ouvert, ici Andrea a enfin retrouvé les sensations qu'il avait un peu perdues sur les deux dernières courses, alors nous allons essayer de réussir demain et si les conditions sont réunies je pense que nous pourrons viser la victoire, puis cette course se refera dans une semaine, et ensuite nous verrons."

Un remplaçant choisi avant Misano

Ducati avait fixé à la fin du Grand Prix de Styrie, le week-end prochain, la date à laquelle la situation aurait été évalué. Le manager d'Andrea Dovizioso a toutefois explique que son pilote avait eu besoin de se libérer de cette question qui devenait pressante et gênante.

Se pose à présent celle de son remplaçant, alors que Ducati dispose de plusieurs options mais sans vouloir accorder publiquement de préférence à l'une ou l'autre. "Nous n'avons pas pris de décision", indique Paolo Ciabatti à DAZN. "Notre idée était d'attendre la deuxième course pour nous réunir, mais ils ont finalement pris leur décision plus tôt pour se libérer la tête, c'est comme ça. Nous verrons, nous avons différentes options et nous les évaluerons avant Misano."

Parmi ces options, Pecco Bagnaia et Johann Zarco sont en bonne place, même si Ducati pourrait en réalité continuer à les aligner mais au sein d'une autre équipe que son team factory. "Nous voulons assurément continuer avec Pecco et Zarco et nous travaillerons avec eux", fait savoir Ciabatti.

Quant au nom que tout le monde a sur les lèvres, celui de Jorge Lorenzo, il est bel et bien toujours d'actualité. "Il n'y a pas d'accord préalable avec Lorenzo", dément Ciabatti, avant d'ajouter : "Son nom a été sur la table et peut encore l'être."

