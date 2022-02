Ducati présente officiellement son modèle 2022

Initialement prévue pour le 28 janvier mais finalement repoussée en raison de l'absence de Jack Miller, bloqué en Australie en raison d'une contamination au COVID-19, la présentation de Ducati s'est enfin tenue ce lundi. L'occasion surtout de lancer officiellement la campagne 2022 de l'équipe, la livrée ayant déjà été révélée la semaine dernière, et la nouvelle version de la moto ayant participé au test de Sepang, avec des évolutions minimes par rapport au modèle déjà évalué à Jerez en novembre dernier.

La moto qui apparaît sur les photos officielles présente un échappement court, alors que la marque a évalué un échappement plus long à plusieurs reprises depuis le mois de novembre. La couleur de la machine italienne change légèrement puisque pour la première fois, elle adopte le "rouge Ducati" des modèles de route, associé à des parties plus vives et d'autres plus foncées : "Pour tout le monde, Ducati est rouge, partout dans le monde", explique Andrea Ferraresi, responsable du style chez Ducati. "Quand j'ai eu la possibilité de concevoir et de modifier la livrée de la MotoGP pour 2022, Aldo [Drudi, designer de Ducati] m'a dit 'J'ai une idée, faisons la rouge, le rouge Ducati', j'étais obligé d'accepter."

"La décision d'utiliser le rouge Ducati sur la livrée 2022 a un sens particulier, qui est de renforcer les forts liens existant entre Ducati et Ducati Corse", ajoute-t-il.

Après une saison 2020 décevante, Ducati a plus que relevé la tête l'an passé. L'équipe officielle a remporté autant de courses que Yamaha, avec deux succès pour Jack Miller et quatre pour Pecco Bagnaia, qui a émergé comme le principal rival de Fabio Quartararo dans la deuxième partie du championnat. Bagnaia et Miller, arrivés l'an passé en provenance du team Pramac, sont restés pour 2022 et selon nos informations, Bagnaia est même sur le point de prolonger son contrat pour deux saisons supplémentaires.

La Ducati est devenue la machine à battre dans une saison 2021 qui s'est conclue sur un triplé de la marque. Seul le titre des pilotes lui a échappé, tous les autres honneurs ayant été glanés grâce à l'équipe officielle et le team Pramac, son partenaire privilégié, qui a ajouté une victoire au total par le biais de Jorge Martín. Ducati a par ailleurs renforcé son implication en MotoGP en portant son armada à huit motos cette année, grâce à Gresini et VR46, qui font plus que compenser le départ du team Avintia.

Avant le retour des pilotes en piste sur le circuit de Mandalika vendredi, les présentations vont continuer dans les prochains jours avec les cérémonies de Repsol Honda mardi, de son team satellite LCR mercredi et d'Aprilia jeudi.

Calendrier des présentations MotoGP

Équipe Date Lieu Gresini Racing MotoGP 15 janvier Faenza Photos | Vidéo WithU Yamaha RNF MotoGP Team 24 janvier, 16h Vérone Photos | Vidéo Red Bull KTM Factory Racing 27 janvier, 10h En ligne Photos | Vidéo Tech3 KTM Factory Racing 27 janvier, 10h En ligne Photos | Vidéo Pramac Racing 2 février, 15h En ligne Photos | Vidéo Monster Energy Yamaha MotoGP 4 février, 8h30 En ligne Photos | Vidéo Team Suzuki Ecstar 4 février, 10h Sepang Photos | Vidéo Ducati Lenovo Team 7 février, 16h En ligne Photos | Vidéo Repsol Honda Team 8 février, 12h00 En ligne LCR Honda 9 février, 10h30 En ligne Aprilia Racing 10 février, 11h00 VR46 Racing Team ?