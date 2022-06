Ducati est "presque sûr" de se séparer de Jack Miller

Le plateau 2023 commence à prendre forme. Après l'annonce de la prolongation de Fabio Quartararo chez Yamaha, Ducati se rapproche d'une décision pour la place restant à attribuer aux côtés de Pecco Bagnaia. Depuis des mois, Jack Miller est menacé par Enea Bastianini et Jorge Martín, tous deux déjà liés à la marque via ses équipes satellites, et un départ du pilote australien se profile.

"Tout le monde sait que c'est malheureusement presque sûr que Jack ne sera pas avec nous l'an prochain", a déclaré Paolo Ciabatti, directeur sportif de Ducati Corse, au micro de DAZN, diffuseur du MotoGP en Espagne. La firme de Borgo Panigale devrait donc faire place à Enea Bastianini, vainqueur de ses trois premières courses cette année, ou à Jorge Martín, qui a aussi goûté aux joies de la victoire la saison passée.

Bastianini a la certitude de continuer à piloter une Desmosedici en 2023 mais ignore encore sous quelles couleurs. "Pour le moment je n'ai pas signé avec Ducati mais je sais de quoi sera fait mon avenir", a déclaré l'italien jeudi en conférence de presse. "Je pense que je resterai avec Ducati, mais on ne sait pas encore dans quelle équipe. On travaille encore sur ça. Pour moi, le plus important est d'avoir un bon package pour jouer le titre. Je pense que pour le moment, ce n'est pas un problème, j'ai déjà une très bonne moto cette année et je dois être rapide dans toutes les conditions, dans une équipe d'usine mais aussi une satellite."

Son concurrent Jorge Martín a conscience que les résultats des dernières semaines sont plus en faveur d'Enea Bastianini mais croit encore en ses chances. "De l'extérieur, en voyant les résultats, je pense que c'est facile de prendre une décision sur qui mérite la place, non ?" a ironisé le Madrilène. "Mais en interne, ce n'est pas la même chose et c'est pour ça que Ducati a du mal à se décider." Martín a ajouté qu'une prolongation chez Pramac "pourrait être une option" mais son ambition reste de séduire le team officiel : "Je pourrais y penser, mais mon objectif est d'avoir une moto d'usine dans une équipe d'usine."

Miller au cœur d'un jeu de chaises musicales

Jack Miller n'a pas attendu les propos de Paolo Ciabatti pour étudier d'autres pistes. Des rumeurs l'envoient déjà chez KTM, où il pourrait prendre la place de Miguel Oliveira, qui a refusé la proposition faite par le constructeur de retrouver l'équipe Tech3 en 2023.

Oliveira pourrait de son côté trouver refuge chez Gresini, qui aura au moins une place disponible si Bastianini est promu dans l'équipe officielle, mais Ducati, qui signe directement les contrats des pilotes de ses équipes satellites, aura son mot à dire et le constructeur italien n'exclut aucune possibilité dans un marché des pilotes très ouvert.

"Concernant l'équipe de Gresini, on est en train de parler avec eux pour voir", a précisé Ciabatti. "C'est clair qu'il y a des pilotes importants et intéressants qui sont sur le marché en raison de la décision de Suzuki. On parle avec eux et je crois qu'on doit attendre quelques semaines pour voir qui sera le pilote de Gresini."

Avec Charlotte Guerdoux

