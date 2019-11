Une Ducati en progrès, mais "il faut une amélioration plus grande"

On l'avait vu plutôt optimiste, bien que prudent, à Valence, pourtant Andrea Dovizioso en voulait plus avant de se prononcer. Convaincu que le circuit Ricardo Tormo n'est pas un terrain d'essais très fiable, le pilote Ducati attendait une confirmation lors du deuxième test de ce mois de novembre, et il l'a eue : le nouveau châssis conçu par Borgo Panigale apporte bel et bien une amélioration de ce qui a toujours été le point faible de la machine italienne, sa capacité à tourner. Cependant, le vice-Champion du monde a aussi pu percevoir ce qu'il craignait, c'est-à-dire que cette avancée reste encore limitée, insuffisante par rapport à ses attentes.

"Mes déclarations à Valence ont été très prudentes, car je savais qu'il fallait faire des essais d'une certaine manière, sur une autre piste, et c'est ce qui s'est passé. On peut avoir certaines sensations, mais il faut bien tester, dans d'autres conditions, et en le faisant les situations s'éclaircissent", explique-t-il. "Il en est en effet ressorti qu'il y a eu une amélioration. Quand il n'y a aucun aspect négatif, ça veut dire que le travail a été bien fait. Par contre, il faut une amélioration plus grande. En milieu de virage, on n'a pas fait un progrès énorme."

Malgré des sensations positives, le pilote Ducati veut voir sa machine combler plus nettement encore son retard en milieu de virage. "Ce qu'on a fait avec ce châssis est très intéressant, mais on a clairement besoin de quelque chose de plus", martèle-t-il, conscient que les Yamaha, Suzuki ou Honda ont elles aussi avancé. "Il faut progresser parce que la vitesse que l'on a pour le moment n'est pas suffisante pour jouer le titre, mais on travaille. C'est l'heure de travailler et c'est tout."

"C'est assez normal car la différence sur le châssis était assez grande, alors je crois qu'il faut l'étudier, mieux le comprendre et mieux analyser le feedback apporté par ce châssis pour encore progresser à l'avenir", souligne Dovizioso auprès du site officiel du MotoGP. Un message clairement entendu par la direction de l'équipe, alors que Davide Tardozzi évoque à présent d'autres évolutions pour les premiers essais de l'année : "Nous avons un peu progressé sur le châssis. Le nouveau cadre semble mieux fonctionner, mais d'un autre côté nous avons besoin de progresser plus pour le passage des virages. Nous verrons donc ce que nos ingénieurs apporteront à Sepang."

"On aimerait progresser un peu plus en milieu de virage, mais on a progressé alors c'est positif. Il sera très important de comprendre très clairement pourquoi il y a eu une amélioration, pour pouvoir progresser encore plus", reprend le pilote italien. "Parfois l'amélioration est très petite, mais si on comprend pourquoi, alors on peut avoir de la marge pour faire de plus gros progrès. Ce qui est important, c'est donc de le comprendre, et ça n'est pas si facile à faire et il faut qu'on se concentre là-dessus."

Comme à Valence, c'est au cours de la première journée de piste à Jerez que Dovizioso a mené le gros de son évaluation, la météo réduisant le roulage à peau de chagrin mardi. D'emblée plus rapide que la veille malgré tout, il a obtenu le dixième temps au classement combiné, au terme d'une séance dominée par Yamaha, Honda et Suzuki.

Revenu en piste après avoir opté pour le repos à Valence du fait d'une épaule douloureuse, Danilo Petrucci a pu lui aussi apporter son aide et il dressait un bilan également mitigé. "On a eu des évolutions sur la moto, de nouvelles pièces. On a décidé de concentrer les essais [de lundi] sur le choix des pièces, sur le fait de décider celles qui sont meilleures et celles qui ne le sont pas. On n'a pas de point négatif avec elles, mais il nous faut quelque chose de plus, il nous faut de plus gros progrès", pointe-t-il.

"Ce qu'il y a de positif, c'est clairement que la moto n'a pas régressé et on peut donc partir de là", souligne Petrucci. "On a trouvé quelque chose à la fin de la journée, mais il nous faut de plus gros progrès pour le moment. Ceci dit, je regarde le côté positif des choses et clairement la moto s'améliore."