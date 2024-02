Dall'Igna appelle à la prudence après les records des essais de Sepang

Le patron de Ducati Corse ne boude pas son plaisir après les premiers essais de l'année, dominés par ses pilotes. Chacune des trois journées a vu une Ducati terminer au sommet de la feuille des temps, et la phase la plus intense de time attack, au matin du dernier jour, a mené quatre d'entre eux sous la barre historique des 1'57 au tour, de quoi donner le tournis !

Gigi Dall'Igna voit bien quelle est la valeur de cette performance, à la fois individuellement pour les pilotes concernés, et pour l'ensemble du travail abattu par Borgo Panigale. Parmi le quatuor de tête, on trouve notamment les deux pilotes de l'équipe officielle et les deux premiers du championnat 2023. On identifie surtout les trois modèles de GP24 qui participaient à ces tests avec les titulaires concernés (Franco Morbidelli manquait à l'appel, actuellement au repos), ainsi qu'une GP23 emmenée par Álex Márquez.

Néanmoins, au-delà des éléments factuels que traduit le classement, Gigi Dall'Igna sait que l'essentiel réside dans le travail mené sur les motos et la sélection des différents éléments qui constitueront les packages techniques des uns et des autres. Et surtout, le responsable italien se veut prudent, la réalité d'un test n'étant pas nécessairement celle du championnat qui suit.

"Plutôt que d'être satisfaits, nous devons être plus intelligents, voir les tests pour ce qu'ils sont réellement et savoir en extraire les indications intrinsèques", explique Gigi Dall'Igna. "Il serait stupide de seulement s'attarder sur les temps, aussi bons soient-ils − il y a de toute façon dix pilotes qui ont battu le record officiel de la piste −, et encore plus, par rapport au championnat du monde, de vouloir en tirer des noms, des stratégies et des développements qui ne pourront être appréciés et évalués qu'au cours du championnat en lui-même, à partir de la première course du calendrier."

"Nous devons comprendre ce que ces trois jours nous disent vraiment : ils parlent d'une GP24 dotée d'un grand potentiel, d'un pas important dans la bonne direction mais surtout, et c'est la facette la plus importante, du sentiment qui s'est déjà imposé parmi les pilotes. Ils sont tous satisfaits et cela nous stimule. La moto est aimée et appréciée."

"Leur enthousiasme est une condition indispensable, non seulement pour affronter le début de la saison mais aussi pour maximiser toutes les améliorations que nous avons à introduire", ajoute Gigi Dall'Igna, qui décrit "de grands sourires" au moment de quitter la Malaisie, "mais aussi la conscience du travail restant à accomplir".

Il reste deux journées d'essais avant le coup d'envoi du championnat, programmées la semaine prochaine à Losail. Ducati a d'ores et déjà validé le moteur de sa GP24, ainsi que son carénage, valant comme premier des deux packages aérodynamiques auquel le constructeur italien a droit pour la saison. Reste à présent à "affiner et trouver le bon équilibre" avec les nouvelles pièces testées, tout en préparant un premier Grand Prix qui sera disputé à peine plus de deux semaines après la fin des essais préparatoires.