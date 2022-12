Avant Ducati, quels constructeurs ont fait le doublé MotoGP/WorldSBK ?

Il aura fallu respectivement 15 et 11 ans à Ducati pour décrocher un nouveau titre pilotes en MotoGP et en WorldSBK, et la marque de Borgo Panigale a fait coïncider ces succès durant une même année, remportant de fait le premier doublé de son Histoire. Une performance qui aura étrangement tardé à arriver, quand on sait que Ducati est le constructeur le plus titré en Superbike avec 15 sacres, plus que Kawasaki (8) et Honda (6) réunis !

Néanmoins, il ne faut pas oublier que la marque italienne n'est arrivée en MotoGP qu'en 2003, l'année ayant suivi la création de la catégorie venue remplacer les 500cc, où elle n'a jamais réellement couru à l'exception de quelques prestations plus qu'épisodiques au début des années 1970. Or dès les débuts de sa Desmosedici, la marque a performé, notamment grâce à Loris Capirossi, qui lui a offert une première victoire dès sa sixième course.

Mais c'est en 2007 qu'est arrivé celui qui allait marquer les Rouges de son empreinte. Casey Stoner ne comptait qu'une saison en MotoGP quand il rejoint Ducati, et sa symbiose avec la Desmosedici a été immédiate. On l'a vu survoler le championnat avec dix victoires, 14 podiums et cinq pole positions, et décrocher logiquement le titre, resté jusqu'à cette année le seul que Ducati a détenu au championnat pilotes. À l'époque, le doublé en WorldSBK n'a pas pu avoir lieu, puisque Troy Bayliss a terminé quatrième, derrière un trio de constructeurs japonais formé par Honda, Yamaha et Suzuki.

Il aura donc fallu attendre 2022 pour que ce doublé arrive enfin, grâce au sacre de Pecco Bagnaia en Grand Prix et d'Álvaro Bautista dans les dérivées de la série. Avant Ducati, deux autres constructeurs y sont également parvenus, à trois et deux reprises respectivement. Le WorldSBK ayant été créé bien plus tard que les 500cc (1988 contre 1949), cet exploit ne s'est finalement produit qu'à six occasions en 34 ans. Petite rétrospective...

1989 - Honda

Eddie Lawson

La saison 1989 voit deux champions être couronnés pour la seconde année consécutive. D'un côté, Fred Merkel rafle la mise en WorldSBK après son titre de 1988 grâce à sa régularité (dix podiums et quatre quatrièmes places), qui contrebalance un nombre de victoires moins important que celui de ses concurrents. De l'autre, Eddie Lawson en est déjà à son quatrième titre mondial, mais c'est le premier qu'il décroche avec Honda après six saisons disputées avec Yamaha.

1997 - Honda

Mick Doohan

Honda survole la saison 500cc en 1997 en remportant les titres pilotes et constructeurs grâce à un sans-faute de 15 victoires en 15 Grands Prix, ainsi que 15 pole positions et 15 meilleurs tours en course ! La majorité de ces succès revient à Mick Doohan, leader de la marque, qui s'impose à 12 reprises et monte 14 fois au total sur le podium. Il décroche ainsi son quatrième titre mondial avec 143 points d'avance sur son premier poursuivant... En WorldSBK, le titre est plus disputé, et c'est John Kocinski qui s'en empare face à Carl Fogarty et sa Ducati lors de l'avant-dernière manche.

2002 - Honda

Troy Bayliss et Colin Edwards

La marque à l'aile dorée domine la toute première saison de MotoGP grâce à Valentino Rossi, qui décroche un deuxième titre consécutif cette année-là. C'est quasiment un sans-faute pour l'Italien avec 15 podiums sur 16, dont 11 victoires. Le Superbike assiste de son côté à l'un des mémorables duels opposant Troy Bayliss et Colin Edwards, tour à tour dominateurs. L'Australien remporte en effet les six premières courses de la saison avec Ducati, en plus de s'imposer six autres fois jusqu'à la pause estivale, tandis que l'Américain inverse la tendance en remportant les neuf dernières manches. Il s'adjuge ainsi le titre avec 11 points d'avance.

2009 - Yamaha

Valentino Rossi

Yamaha connaît le premier doublé de son Histoire en même temps que son premier titre en WorldSBK, grâce au rookie Ben Spies, qui prend alors l'ascendant au championnat sur Noriyuki Haga et Ducati lors de la dernière manche. En MotoGP, Valentino Rossi s'offre ce qui sera son dernier titre mondial, avec 45 points d'avance sur son coéquipier Jorge Lorenzo grâce à ses six victoires et 13 podiums.

2021 - Yamaha

Toprak Razgatlioglu

Yamaha doit attendre 2021 pour décrocher son second titre en WorldSBK, qui correspond également au deuxième doublé de son Histoire. Toprak Razgatlioglu parvient en effet à stopper l'ultra domination de Jonathan Rea et Kawasaki, au sommet depuis 2015, et à s'emparer du titre. En MotoGP, Fabio Quartararo devient le premier Français Champion du monde dans la catégorie reine depuis la création des Grands Prix en 1949 et s'impose face à Pecco Bagnaia grâce à cinq victoires et dix podiums.

2022 - Ducati

Álvaro Bautista

En MotoGP, on prend les mêmes et on recommence ! Fabio Quartararo et Pecco Bagnaia s'affrontent jusqu'au dernier Grand Prix de la saison, et cette fois c'est le pilote Ducati qui décroche le Graal. En WorldSBK, Álvaro Bautista sort gagnant de la bagarre l'opposant au sextuple Champion du monde Jonathan Rea et au défenseur de la couronne Toprak Razgatlioglu, et ramène Ducati au sommet après 11 ans de disette.