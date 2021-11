Ducati a déterminé la répartition de ses huit machines en 2022

Huit Ducati seront sur la grille la saison prochaine, soit le tiers du plateau : celles de l'équipe officielle et les deux du team Pramac, comme cette année, auxquelles d'ajouteront les machines de Gresini, désormais séparé d'Aprilia, et de VR46, qui va rejoindre le MotoGP, tandis qu'Avintia va quitter la catégorie. À Borgo Panigale, les ingénieurs planchent sur leur futur moto et cherchent à améliorer une machine déjà souvent considérée comme la meilleure du plateau.

Le modèle 2022 sera ainsi doté d'un moteur amélioré et d'innovations aérodynamiques, ainsi que de changements dans l'électronique destinés à faciliter les réglages et à mieux les adapter au pneu arrière lancé l'an dernier et qui a souvent posé problème à ses pilotes. Cette GP22 ne sera pas une révolution par rapport au modèle de cette année mais les ingénieurs italiens attendent une différence notable, et utiliser cette version aura donc son importance dans le clan Ducati, qui ne sera pas en mesure d'en produire suffisamment pour tous les pilotes.

Motorsport.com a appris que la Desmosedici version 2022 sera fournie à cinq d'entre eux, les trois autres utilisant la 2021. Les pilotes de l'équipe officielle, Pecco Bagnaia et Jack Miller, disposeront naturellement de la machine de dernière génération, tout comme Johann Zarco et Jorge Martín, les représentants de Pramac, qui restera le partenaire privilégié de la marque.

C'est surtout dans les deux nouveaux teams satellites de Ducati qu'une certaine inconnue subsistait. Les pilotes Gresini, Enea Bastianini et Fabio Di Giannantonio, auront tous les deux dans le modèle 2021, alors que chez VR46, qui doit encore formellement confirmer ses pilotes, Luca Marini disposera comme cela était pressenti de la moto 2022, contrairement à son coéquipier Marco Bezzecchi.

Équipe Pilote Modèle Ducati Pecco Bagnaia 2022 Ducati Jack Miller 2022 Pramac Johann Zarco 2022 Pramac Jorge Martín 2022 Gresini Enea Bastianini 2021 Gresini Fabio Di Giannantonio 2021 VR46 Luca Marini 2022 VR46 Marco Bezzecchi 2021

Gresini espère des évolutions pour Bastianini

Les GP19 vieillissantes utilisées par Avintia cette saison et avec laquelle Bastianini a décroché deux podiums dans les courses de Misano rejoindront donc les musées. Le pilote italien avait un mince espoir de convaincre Ducati de lui fournir une machine plus récente, sans réellement y croire puisque la nature de sa moto avait déjà été déterminée. Gresini compte néanmoins sur un coup de pouce car si son pilote n'aura pas la machine la plus récente, il pourrait néanmoins recevoir certaines évolutions.

"Ce dont nous avons convenu contractuellement avec Ducati est une chose, c'est-à-dire la moto d'usine actuelle de 2021 qui s'est avérée extrêmement compétitive", a déclaré Carlo Merlini, directeur commercial de Gresini, à Misano, avec l'espoir que les performances "remarquables" de Bastianini, qui reste sur quatre arrivées consécutives dans le top 6, seront récompensées.

"Ça créé beaucoup d'excitation pour nous de l'avoir dans le line-up [pour 2022]. Il est directement sous contrat avec Ducati et, comme d'habitude, si les résultats continuent à arriver, alors je suis sûr que Ducati l'aidera et fournira quelques améliorations pour la moto. Mais comme je l'ai dit, le package 2021 est très compétitif et nous en sommes très heureux."

Avec Léna Buffa