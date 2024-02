Ducati a retrouvé le Enea Bastianini de 2022

Si personne n'a été très surpris de voir Ducati dominer les premiers essais de l'année qui se tenaient cette semaine en Malaisie, on a pu remarquer qu'un des pilotes du groupe a semblé retrouver la place qui est la sienne. Enea Bastianini, dans l'ombre l'an dernier, a en effet tenu son rang en se mêlant aux premières places.

Cinquième le premier jour, puis leader le lendemain, il a confirmé son efficacité sur le tour lancé jeudi en postant le troisième meilleur temps de la semaine, largement sous l'ancien record de la piste. Il est également apparu à l'aise, physiquement remis des blessures qui l'ont fait souffrir l'an dernier, et cela semblait être un soulagement à la fois pour lui et pour le management de son équipe.



"Enea est absolument aux anges", s'est réjoui Davide Tardozzi auprès du site officiel, "parce que la très mauvaise année qu'il a connue l'année dernière, avec le fait d'être en manque de confiance avec la moto, toutes les blessures, l'accident dès la première course à Portimão, tout cela pesait vraiment lourd sur ses épaules. Il avait fait une bonne course ici, en Malaisie, qu'il a gagnée, mais il avait eu du mal jusqu'au bout, y compris à Valence."

"C'est maintenant un autre pilote, c'est le Enea Bastianini que nous avions vu en 2022 et nous sommes très confiants de le voir parmi les candidats", a annoncé le team manager de l'équipe officielle, bien heureux de retrouver un binôme solide après le passage à vide du #23 l'an dernier.

Enea Bastianini a vite senti qu'il partait en effet du bon pied. "Physiquement, je vais bien. C'était mon interrogation avant d'arriver en Malaisie, mais je suis à 100%. C'est incroyable pour moi d'être de retour en force !" se réjouissait-il dès mardi, comme libéré du poids que représentaient les incertitudes générées par une saison hachée.

"Quand je suis allé à Portimão avec la Panigale, je me suis senti bien sur la moto, je me suis amusé, donc j'étais déjà serein", a-t-il expliqué. "Je n'ai pas [plus] de pression", a-t-il néanmoins affirmé en évoquant les conséquences que le dernier championnat pourrait avoir sur son approche alors que, comme beaucoup d'autres, il n'est sous contrat que jusqu'à la fin de la saison à venir. "C'est comme toujours, tous les pilotes ont la pression mais je n'en ai pas plus que l'année dernière ou qu'il y a deux ans. Je suis content parce que je reste dans la même équipe, alors que j'en ai souvent changé dans la dernière période de ma vie, et rester chez Ducati Lenovo c'est bien. L'approche de l'équipe a été très bonne, par exemple à la fin de la saison dernière, si bien qu'on ne part pas de zéro, et ça, c'est bien."

Enea Bastianini a semblé rassurer Ducati.

Moralement reboosté, Enea Bastianini a aussi fait sa part dans l'évaluation de toutes les nouveautés préparées dans les ateliers de Borgo Panigale cet hiver, et les sensations qu'il a eues avec le package 2024 ont elles aussi contribué à le rassurer.

"C'est sûr que je suis arrivé ici en espérant pouvoir confirmer les sensations que j'avais eues à Valence avec la nouvelle moto et je dirais que ces confirmations sont arrivées. Il faut évidemment attendre d'aller sur d'autres circuits, mais la moto fonctionne, je me sens bien dans l'équipe, alors c'est certainement plus simple que l'année dernière."

"Le bilan est positif. On est partis du bon pied dès le premier jour. J'ai fait un tour en 1'56, ce qui semblait impossible ici, à Sepang. Ça a été une surprise un peu pour tout le monde, le niveau est très élevé. En tout cas, on a construit une bonne base de moto dès le départ et je crois que la nouvelle moto fonctionne déjà très bien, même si je pense qu'on peut encore travailler un peu."

"Pour le moment, le nouvel aéro fonctionne bien, mais il faut aussi qu'on teste mieux le nouvel échappement et d'autres solutions sur la moto. Le package est bon en tout cas", a-t-il détaillé, également séduit par le caractère du moteur. "Ça change un peu, il est mieux que celui de 2023, plus proche de celui de 2021. J'en suis satisfait, mais je pense qu'on peut encore améliorer un peu le frein moteur. On a essayé une nouvelle stratégie [jeudi] et c'était un peu mieux."

"Pour moi, cette moto de 2024 est meilleure partout par rapport à celle de 2023, mais il est encore tôt pour y penser. Il est nécessaire d'aller au Qatar et sur d'autres pistes pour confirmer ces sensations", a-t-il souligné. "On est prêts à courir mais il faut aussi qu'on essaye d'autres solutions au Qatar. Il est important aussi de changer de piste pour voir comment la moto réagit."