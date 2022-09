15 ans après, Ducati rêve d'un nouveau titre

Curieux hasard du calendrier : le MotoGP retrouvait aujourd'hui le Japon, avec les premiers essais du week-end organisés sur le circuit de Motegi, précisément là où, il y a 15 ans jour pour jour, Ducati fêtait ce qui reste pour le moment son unique titre de Champion du monde des pilotes.

C'est sur les terres des constructeurs japonais, et même sur le circuit maison de Honda, titré l'année précédente, que la marque italienne est entrée dans l'Histoire en ce 23 septembre 2007. Emmenée par Loris Capirossi, la Desmosedici de l'époque a remporté la course avec une avance abyssale sur le deuxième pilote classé (Randy de Puniet sur la Kawasaki), tandis que Casey Stoner, grâce à sa sixième place sous le drapeau à damier, marquait les points qu'il lui manquait pour coiffer la couronne. À seulement 21 ans, il s'inscrivait dans la lignée de la précocité affichée par Freddie Spencer dans les années 1980, excusez du peu.

Cette sixième position de Stoner en course resterait comme son plus faible résultat cette année-là, lui qui a assommé le championnat avec dix victoires sur un total de 14 podiums, en 18 courses. Depuis son arrivée en MotoGP la saison précédente, il n'avait remporté qu'un trophée lorsqu'il a rejoint l'équipe Ducati, en provenance du team LCR où il avait prouvé son talent pur au guidon de la Honda. Pourtant dès la première course, au Qatar, sa symbiose avec la GP7 parut éclatante.

Valentino Rossi a bien tenté de résister : 21 points seulement les séparaient à la mi-saison, mais une seconde moitié de championnat ardue du pilote italien a vu Stoner prendre le large. Plus régulier, Dani Pedrosa a lui aussi pris l'avantage sur le pilote Yamaha pour finir par lui chiper la deuxième place lors de la dernière course.

À l'époque où ce trophée lui est revenu, Ducati était la première marque européenne titrée chez les pilotes dans la catégorie reine des Grands Prix depuis la fin de l'épopée MV Agusta en 1973. Quinze ans plus tard, la suprématie des constructeurs japonais a pris du plomb dans l'aile et Borgo Panigale semble plus proche que jamais d'enfin couronner le successeur de Stoner.

Pecco Bagnaia sera-t-il l'héritier de Casey Stoner ?

Chez Ducati, on a vu les résultats s'effriter après l'ère Stoner et il aura fallu attendre 2016 pour qu'une première victoire en sept ans revienne à Borgo Panigale. Peu après, Andrea Dovizioso s'est affirmé comme le leader du constructeur, rapportant 14 victoires en quatre ans et se battant pour le titre à trois reprises. Face à l'ogre Marc Márquez, Dovizioso y a parfois cru, notamment en 2017 lorsqu'il est resté en lice jusqu'à la dernière course, mais rien n'y a fait.

En changeant de line-up et de stratégie en 2021, Ducati a cherché à relancer ses chances, et cela pourrait cette fois payer. Depuis que Pecco Bagnaia, nouvellement promu dans l'équipe officielle, a remporté une première victoire il y a un an, les succès se sont considérablement multipliés. La domination de la Desmosedici, en qualifications comme en course, ne fait aujourd'hui plus aucun doute, mais la vraie nouveauté tient dans les chances de remporter le titre pilotes, de plus en plus réelles depuis que Bagnaia a enchaîné quatre victoires de suite cet été.

Revenu à dix points de Fabio Quartararo au championnat, l'Italien a une première opportunité de prendre les rênes du championnat cette semaine et les responsables du groupe affiche une confiance de plus en plus assumée.

"Nous n'avons gagné qu'une fois, et c'était précisément ici à Motegi en 2007. Quinze ans, c'est un peu trop", observe Paolo Ciabatti, directeur sportif de la marque. "Si vous regardez ce qu'est la série victorieuse de Ducati cette année, nous avons gagné dix courses sur 15, six avec Pecco et quatre avec Enea [Bastianini], et nous avons réussi à combler notre retard sur Fabio en le faisant passer de 91 points à dix en cinq Grands Prix. Nous semblons assurément en bonne voie."

"Nous savons qu'il reste encore cinq Grands Prix et beaucoup de points en jeu, que tout peut arriver et que Fabio est toujours très fort, mais nous voyons qu'il y a une chance et nous allons faire de notre mieux pour remporter ce championnat."

En attendant, et pour la troisième année consécutive, Ducati a déjà fait main basse sur un premier trophée cette saison en assurant sa victoire au championnat constructeurs grâce à un enchaînement de résultats impressionnant. Un succès fêté assez discrètement, ne représentant désormais plus qu'un bonus pour la marque.