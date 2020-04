Ducati estime qu'il faut évaluer la possibilité d'une saison blanche

Au cours d'un entretien avec Motorsport.com, Paolo Ciabatti, directeur sportif de la marque de Borgo Panigale, affirme que tous les acteurs présents dans le championnat, surtout ceux dont l'activité principale est la course, envisagent déjà l'option de ne pas disputer une seule course cette année. Cela serait bien entendu le pire scénario possible.

Ce vendredi, Carmelo Ezpeleta, PDG de la Dorna, a reconnu que le rythme de report des courses et l'impossibilité de fixer une date pour un hypothétique début du championnat signifient que la probabilité de passer une année 2020 sans course est désormais réelle. Une telle décision est toutefois vue comme un cauchemar, et ne serait prise qu'en dernier recours. Ciabatti souligne ainsi que son équipe, et probablement d'autres en catégorie reine, travaillent sur deux hypothèses afin de pouvoir anticiper leurs budgets.

"Nous travaillons sur deux alternatives. La première, que nous pourrions définir comme la plus optimiste, est d'organiser une dizaine de courses, je ne pense pas qu'il sera possible d'en placer davantage. La seconde, pessimiste, est celle dans laquelle aucune course ne peut avoir lieu", explique-t-il. "En tant qu'équipe et en tant qu'entreprise nous devons, dans la mesure du possible, essayer d'anticiper ce qui pourrait arriver. Et même si ce n'est évidemment pas ce que nous voulons, ne pas envisager la possibilité qu'il n'y ait pas de Championnat du monde ne serait pas une attitude responsable de notre part."

Ducati, comme les autres constructeurs du paddock, est en contact permanent avec la Dorna. Les deux parties proposent des idées à essayer lorsque le jour viendra d'établir un calendrier, si cela est possible à un moment donné. Certains proposent de disputer deux courses le même week-end, d'autres préconisent de prolonger la saison autant que nécessaire. Chez Ducati, on s'efforce d'analyser le tout de la manière la plus réaliste possible, alors que l'incertitude règne.

"Nous pensons qu'il ne sera pas facile de trouver dix pays où la course sera autorisée dans des conditions plus ou moins normales. Une solution possible serait d'essayer d'en trouver cinq, par exemple, et de disputer les Grands Prix sur dix jours", a déclaré Ciabatti, avant d'ajouter : "Par exemple, s'il arrive un moment où nous pouvons aller à Sepang, pour nommer un circuit, nous pourrions peut-être y rester dix jours et y courir deux week-ends de suite. Avec la situation actuelle, il est préférable d'analyser la situation dans une perspective réaliste pour tenter de surmonter cette urgence. Les meilleurs moments viendront."

