Ducati titré chez les constructeurs, entre fierté et amertume

Quatorze ans après la triple couronne remportée lors du sacre de Casey Stoner, Ducati a certes manqué le Graal au championnat des pilotes, mais vient d'ajouter un nouveau titre constructeurs à son palmarès, rééditant un succès que la marque n'avait réussi à reconquérir que l'an dernier après une longue disette.

Comme en 2020, c'est la complémentarité des pilotes du groupe qui a permis à Ducati de s'imposer dans ce classement, qui prend en compte le meilleur résultat de chaque constructeur à chaque course. Ils ont en effet été cinq à apporter leur pierre à l'édifice : Pecco Bagnaia est celui qui a rapporté le plus de points à la marque (142), devant Johann Zarco (86), Jack Miller (63), puis Jorge Martín (25) et Enea Bastianini (16) dont un seul résultat est pris en compte.

Sur l'ensemble de l'année, Ducati a décroché jusqu'à présent six victoires, 21 podiums (un record pour la marque en MotoGP), ainsi que dix pole positions.

Répartition des points constructeurs entre les pilotes Ducati :

Grand Prix Points Pilote GP du Qatar 20 Johann Zarco, 2e GP de Doha 20 Johann Zarco, 2e GP du Portugal 20 Pecco Bagnaia, 2e GP d'Espagne 25 Jack Miller, 1er GP de France 25 Jack Miller, 1er GP d'Italie 13 Johann Zarco, 4e GP de Catalogne 20 Johann Zarco, 2e GP d'Allemagne 11 Pecco Bagnaia, 5e GP des Pays-Bas 13 Johann Zarco, 4e GP de Styrie 25 Jorge Martín, 1er GP d'Autriche 20 Pecco Bagnaia, 2e GP de Grande-Bretagne 13 Jack Miller, 4e GP d'Aragón 25 Pecco Bagnaia, 1er GP de Saint-Marin 25 Pecco Bagnaia, 1er GP des Amériques 16 Pecco Bagnaia, 3e GP d'Émilie-Romagne 16 Enea Bastianini, 3e GP de l'Algarve 25 Pecco Bagnaia, 1er

"C'est vraiment une grande satisfaction de pouvoir à nouveau remporter le championnat constructeurs cette année, et je voudrais remercier nos pilotes et tous les hommes et femmes de Ducati Corse qui ont contribué à cet incroyable succès", commente Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse.

"La meilleure moto du monde est Made in Italy", se félicite Claudio Domenicali, PDG de Ducati Motor Holding. "Ce succès remarquable nous remplit de fierté. Une fois encore, le travail d'équipe des ingénieurs et des pilotes a apporté d'excellents résultats. La Desmosedici GP s'est révélée très compétitive, faisant monter sur le podium cinq des six pilotes qui ont couru sur des Ducati pendant le championnat. Pecco Bagnaia, Jack Miller, Jorge Martín, Johann Zarco, Enea Bastianini et Luca Marini ont tous été extraordinaires. Je souhaite les remercier pour nous avoir offert une saison riche en émotions, avec six victoires et un record de 21 podiums, alors qu'il reste encore une course à disputer. Nous avons misé sur ces jeunes talents et sur leur énergie, sans être déçus."

"Un peu d'amertume"

En lutte contre Yamaha, Ducati a scellé sa victoire avec le succès de Pecco Bagnaia au Grand Prix de l'Algarve, alors même que la marque d'Iwata enregistrait son pire classement en MotoGP avec une première moto seulement 13e à l'arrivée. L'écart étant passé à 34 points, il sera désormais impossible à combler par Yamaha lors de la dernière manche restante, cette semaine à Valence.

Deux semaines après le sacre de Fabio Quartararo face, justement, à Bagnaia, cette récompense est toutefois teintée de regrets pour Ducati. "Il nous reste clairement un peu d'amertume pour le titre pilotes, qui était à mon avis à notre portée, car Pecco a vraiment fait une grande saison. Il reste juste un peu d'amertume pour cette raison", a ainsi déclaré Gigi Dall'Igna à Sky Italie, déjà tourné vers ce qui pourra être amélioré en 2022.

"Nous avons assurément fait une très belle saison, mais il est vrai également que nous avons encore des points faibles qu'il nous faut chercher à régler. Il y a eu des pistes, ou plutôt des secteurs de certaines pistes, qui nous ont un peu gênés et c'est précisément là que nous voudrions intervenir. Nous avons des idées, nous les avons déjà en partie expérimentées dans les semaines passées et nous nous apprêtons à le refaire avec les pilotes officiels lors des tests qui feront suite à la dernière course de Valence. Nous avons quelque chose en tête, car nous ne pouvons pas nous estimer heureux : nous n'avons pas gagné le championnat que nous voulions remporter, alors nous pouvons certainement faire plus."

En attendant, il reste à déterminer le vainqueur du championnat des équipes, où Ducati a repris l'avantage sur Yamaha grâce au double podium de Bagnaia et Miller à Portimão et au score vierge du binôme Quartararo-Morbidelli. "Nous sommes désormais à nouveau en tête du championnat des équipes avec 28 points d'avance sur Yamaha. Nous allons essayer de le remporter, c'est un autre titre", assure Paolo Ciabatti, directeur sportif de Ducati Corse.

Johann Zarco a par ailleurs remporté le titre honorifique de meilleur pilote indépendant, qui n'était pas encore revenu à un représentant d'une équipe satellite Ducati depuis l'instauration de ce classement sous la forme actuelle, en 2016. Le titre de Rookie de l'année reviendra également au clan de Borgo Panigale puisqu'Enea Bastianini et Jorge Martín sont au coude à coude avant la dernière course. Ils étaient opposés cette année à Luca Marini, également sur Ducati, et Lorenzo Savadori, qui n'a fait qu'une demi-saison avec Aprilia.

